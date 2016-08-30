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·监利倒排工期修复水毁渡口
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·应城447处水毁工程已恢复
·发展电商“一路绿灯”
·宜昌拟投40亿元重建水利设施
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倒房重建，如何建起安居工程
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宜昌拟投40亿元重建水利设施
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特别报道
2016.8.30 星期二
学生渡口优先修复
监利倒排工期修复水毁渡口
湖北日报讯 （记者罗序文、通讯员宋从峰、王丹）28日，监利县毛市镇南剅中心小学新码头抢建完工，专用水泥路笔直通往学校。校长张文芳心中石头落地：“渡口修好了，学生有路走了，报名不担心了。”
今年7月，监利遭遇强降雨袭击，南剅中心小学渡口水毁严重，码头两岸路基崩垮，道路断裂，候渡亭倒塌，无法渡人。为确保9月1日325名学生正常到校，该县海事局多次组织专班到现场勘查，设计重建方案，筹措资金抢修。南剅中心小学也将渡口受损情况向县政府和教育局报告。
7月22日，省交通运输厅厅长何光中到政务热线“市民有约”接听群众电话。张文芳打进热线，反映洪水损毁渡口情况。何光中表示全省2400多个被淹码头中学生渡口将优先恢复。8月8日，省交通运输厅派人到南剅中心小学码头现场察看灾情，要求监利县交通运输局马上投入水毁码头修复事宜，保障学生按时返校。
监利县港航海事局派专班进驻毛市镇，与南剅中心小学商议码头重建，不等不靠，自筹资金动工，倒排工期，确保9月1日前按时按质完工。
看着海事局工作人员烈日下挥汗如雨，不少学生家长也加入劳动大军，帮助修复坡岸、重建护栏。会瓦工的村民张有福就是其中一个，他两个孙子都在南剅小学读书，他主动拿起工具和专班一起抢修渡口。
据悉，重扩建学生专用渡口总投资60万元，再次为学生构筑了一座“放心渡口”。