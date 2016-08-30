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倒房重建，如何建起安居工程
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宜昌拟投40亿元重建水利设施
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特别报道
2016.8.30 星期二
倒房重建，如何建起安居工程
湖北日报讯 记者 江萌 通讯员 黄柱 童金健
昨日天气晴朗，赤壁市余家桥乡月星山村村民李冬梅正在自家新住宅工地忙活。
上月持续暴雨中，李冬梅家3间土砖房全部倒塌。如今，一幢建筑面积200多平方米的新房已拔地而起。
李冬梅说：“盖房前，政府提供了3种房型供我们参考。新房型布局合理，地基比原来高，采光也好，自己筹一部分，政府补助一部分，凑齐了盖房的钱，国庆节前就可以搬进新家了。”
补助标准阳光化，特困人群“开小灶”
今年“暴力梅”结束后，赤壁将摸清底数作为灾后重建首要工作。经过3轮全面核查统计并公示，核定符合救助条件的重建或修缮倒损房455户，其中倒房重建91户、需不同程度修缮的有364户。
该市民政部门介绍，按今年公布的《湖北省因灾倒损居民住房恢复重建救助指导标准》，对倒房重建户的补助既要满足基本需求，又要量力而行。原则上家庭成员数为1-2人、3-4人、5人及以上的，住房补助面积分别控制在50平方米、70平方米、80平方米以内。同时，对救助对象按经济收入、身体状况等困难程度分为三类，救助标准分别为每平方米500-800元、300-500元、300元以下。“例如两人家庭的五保户，属于一类对象，按50平方米面积补助，根据实际状况，补贴2.5万元至4万元。所有标准全部公开。”
倒房重建，主要靠灾民自救、政府主导，但特困户如低保等家庭，收入微薄，即使补贴也很难建起新房，怎么办？该市民政局介绍，对这些特困人群“开小灶”，政府增加投入、控制住宅面积、加上村里帮扶，保障年底前全部有房可住。
新建住房，避免低水平复制
今年洪灾倒房中，很大一部分是基础较差、地势低洼的土砖房。
坚持就地恢复与异地联建相结合原则，赤壁通过政府组织，国土、住建等部门上门服务，统一规划设计，向农民推荐的户型首选适用，兼顾美观；选址尽量有利于防灾避灾和发展生产、方便生活，充分考虑水、电、路等基础配套设施，避免低水平重复建设。
当地对倒房重建实行救助卡制度，采取分期拨付、竣工结算，村务公开栏、乡镇政务公开栏中公示资金使用情况，接受监督。
房屋竣工后，该市民政、住建部门将会同乡镇政府对房屋验收，努力把重建房屋建成群众满意的安居工程。
目前，该市大部分重建房屋已开工，预计在12月前重建房屋全部完工。