查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 特别报道 ·黄石国资主攻公共服务等重要领域 ·不在量，重在优 ·图文：技改增效 ·江城兴起互联网陪诊新产业 ·一个人可顶一个班 ·中纺丝路控股美尔雅 ·万元GDP用水量下降5% ·宜城29个项目签约开工投产 ·兴山4个重点项目集中开工 ·两企获500万元无抵押贷款 ·农民用水者协会做主 ·图文：金刚石工具 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 黄石国资主攻公共服务等重要领域 · 不在量，重在优 · 图文：技改增效 · 江城兴起互联网陪诊新产业 · 一个人可顶一个班 · 中纺丝路控股美尔雅 · 万元GDP用水量下降5% · 宜城29个项目签约开工投产 · 兴山4个重点项目集中开工 · 两企获500万元无抵押贷款 · 农民用水者协会做主 · 图文：金刚石工具 3 特别报道 2016.8.30 星期二 图文：金刚石工具 湖北日报讯 26日，工人正在自动压机生产线上生产制造小锯片。湖北小蚂蚁金刚石工具有限公司专业研究开发和生产金刚石工具产品，主营各种型号的金刚石锯片、金刚石软磨片、干磨片等。公司销售网络覆盖30多个国家和地区。今年前7个月已实现产值1700万元。 （记者 梅涛 视界网 许剑 摄）





