黄石国资主攻公共服务等重要领域不在量，重在优图文：技改增效江城兴起互联网陪诊新产业一个人可顶一个班中纺丝路控股美尔雅万元GDP用水量下降5%宜城29个项目签约开工投产兴山4个重点项目集中开工两企获500万元无抵押贷款农民用水者协会做主图文：金刚石工具
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 第3版 特别报道
·黄石国资主攻公共服务等重要领域
·不在量，重在优
·图文：技改增效
·江城兴起互联网陪诊新产业
·一个人可顶一个班
·中纺丝路控股美尔雅
·万元GDP用水量下降5%
·宜城29个项目签约开工投产
·兴山4个重点项目集中开工
·两企获500万元无抵押贷款
·农民用水者协会做主
·图文：金刚石工具
湖北日报电子版
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3 特别报道 2016.8.30 星期二
图文：金刚石工具
    湖北日报讯 26日，工人正在自动压机生产线上生产制造小锯片。湖北小蚂蚁金刚石工具有限公司专业研究开发和生产金刚石工具产品，主营各种型号的金刚石锯片、金刚石软磨片、干磨片等。公司销售网络覆盖30多个国家和地区。今年前7个月已实现产值1700万元。 （记者 梅涛 视界网 许剑 摄）


   
　