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·万元GDP用水量下降5%
·宜城29个项目签约开工投产
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·两企获500万元无抵押贷款
·农民用水者协会做主
·图文：金刚石工具
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黄石国资主攻公共服务等重要领域
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不在量，重在优
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图文：技改增效
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江城兴起互联网陪诊新产业
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一个人可顶一个班
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中纺丝路控股美尔雅
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万元GDP用水量下降5%
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宜城29个项目签约开工投产
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兴山4个重点项目集中开工
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两企获500万元无抵押贷款
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农民用水者协会做主
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图文：金刚石工具
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特别报道
2016.8.30 星期二
破解“小农水”管理难
农民用水者协会做主
湖北日报讯 （记者张卫华、通讯员熊少鹏）一条U型水泥排灌槽环绕着全村2000多亩稻田和鱼塘，一槽清水源源流向一块块稻田。这是昨日上午记者在仙桃市郭河镇阳光村看到的情景。
这条3000多米的U型水泥排灌槽去年修建，总投资130万元，由阳光村农民用水者协会作为法人，自主选项、自主招标、自主兴建。
在仙桃，水利部门在“小农水”项目规划中大胆将话语权交给农民用水者协会。去年10月下旬，该市水务局在郭河镇经伟村实地勘测一个抽水机站站址时，设计点暂定在该村一小组。该村农民用水者协会经讨论，否决了勘测组意见，他们一致认为这个抽水机站建在一组和二组中间的地段更合适。理由是一组和二组之间有一公用水渠，不用再新修水渠。
该市现有21个镇级和638个村级农民用水者协会。一年来，“小农水”建设和维修已投入1960万元，所有项目全面由镇村两级农民用水者协会为法人，建设、管理和使用效果显著，基本消除了“有建无管”“只建不管”“政府包管”和“农民无权参管”的现象。