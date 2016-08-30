黄石国资主攻公共服务等重要领域不在量，重在优图文：技改增效江城兴起互联网陪诊新产业一个人可顶一个班中纺丝路控股美尔雅万元GDP用水量下降5%宜城29个项目签约开工投产兴山4个重点项目集中开工两企获500万元无抵押贷款农民用水者协会做主图文：金刚石工具
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 第3版 特别报道
·黄石国资主攻公共服务等重要领域
·不在量，重在优
·图文：技改增效
·江城兴起互联网陪诊新产业
·一个人可顶一个班
·中纺丝路控股美尔雅
·万元GDP用水量下降5%
·宜城29个项目签约开工投产
·兴山4个重点项目集中开工
·两企获500万元无抵押贷款
·农民用水者协会做主
·图文：金刚石工具
湖北日报电子版
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3 特别报道 2016.8.30 星期二
破解“小农水”管理难
农民用水者协会做主
    湖北日报讯 （记者张卫华、通讯员熊少鹏）一条U型水泥排灌槽环绕着全村2000多亩稻田和鱼塘，一槽清水源源流向一块块稻田。这是昨日上午记者在仙桃市郭河镇阳光村看到的情景。
    这条3000多米的U型水泥排灌槽去年修建，总投资130万元，由阳光村农民用水者协会作为法人，自主选项、自主招标、自主兴建。
    在仙桃，水利部门在“小农水”项目规划中大胆将话语权交给农民用水者协会。去年10月下旬，该市水务局在郭河镇经伟村实地勘测一个抽水机站站址时，设计点暂定在该村一小组。该村农民用水者协会经讨论，否决了勘测组意见，他们一致认为这个抽水机站建在一组和二组中间的地段更合适。理由是一组和二组之间有一公用水渠，不用再新修水渠。
    该市现有21个镇级和638个村级农民用水者协会。一年来，“小农水”建设和维修已投入1960万元，所有项目全面由镇村两级农民用水者协会为法人，建设、管理和使用效果显著，基本消除了“有建无管”“只建不管”“政府包管”和“农民无权参管”的现象。


   
　