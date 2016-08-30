查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 特别报道 ·黄石国资主攻公共服务等重要领域 ·不在量，重在优 ·图文：技改增效 ·江城兴起互联网陪诊新产业 ·一个人可顶一个班 ·中纺丝路控股美尔雅 ·万元GDP用水量下降5% ·宜城29个项目签约开工投产 ·兴山4个重点项目集中开工 ·两企获500万元无抵押贷款 ·农民用水者协会做主 ·图文：金刚石工具 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 黄石国资主攻公共服务等重要领域 · 不在量，重在优 · 图文：技改增效 · 江城兴起互联网陪诊新产业 · 一个人可顶一个班 · 中纺丝路控股美尔雅 · 万元GDP用水量下降5% · 宜城29个项目签约开工投产 · 兴山4个重点项目集中开工 · 两企获500万元无抵押贷款 · 农民用水者协会做主 · 图文：金刚石工具 3 特别报道 2016.8.30 星期二 破解“小农水”管理难 农民用水者协会做主 湖北日报讯 （记者张卫华、通讯员熊少鹏）一条U型水泥排灌槽环绕着全村2000多亩稻田和鱼塘，一槽清水源源流向一块块稻田。这是昨日上午记者在仙桃市郭河镇阳光村看到的情景。

这条3000多米的U型水泥排灌槽去年修建，总投资130万元，由阳光村农民用水者协会作为法人，自主选项、自主招标、自主兴建。

在仙桃，水利部门在“小农水”项目规划中大胆将话语权交给农民用水者协会。去年10月下旬，该市水务局在郭河镇经伟村实地勘测一个抽水机站站址时，设计点暂定在该村一小组。该村农民用水者协会经讨论，否决了勘测组意见，他们一致认为这个抽水机站建在一组和二组中间的地段更合适。理由是一组和二组之间有一公用水渠，不用再新修水渠。

该市现有21个镇级和638个村级农民用水者协会。一年来，“小农水”建设和维修已投入1960万元，所有项目全面由镇村两级农民用水者协会为法人，建设、管理和使用效果显著，基本消除了“有建无管”“只建不管”“政府包管”和“农民无权参管”的现象。





