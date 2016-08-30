查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 特别报道 ·黄石国资主攻公共服务等重要领域 ·不在量，重在优 ·图文：技改增效 ·江城兴起互联网陪诊新产业 ·一个人可顶一个班 ·中纺丝路控股美尔雅 ·万元GDP用水量下降5% ·宜城29个项目签约开工投产 ·兴山4个重点项目集中开工 ·两企获500万元无抵押贷款 ·农民用水者协会做主 ·图文：金刚石工具 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 黄石国资主攻公共服务等重要领域 · 不在量，重在优 · 图文：技改增效 · 江城兴起互联网陪诊新产业 · 一个人可顶一个班 · 中纺丝路控股美尔雅 · 万元GDP用水量下降5% · 宜城29个项目签约开工投产 · 兴山4个重点项目集中开工 · 两企获500万元无抵押贷款 · 农民用水者协会做主 · 图文：金刚石工具 3 特别报道 2016.8.30 星期二 鄂州启动“出口退税贷” 两企获500万元无抵押贷款 湖北日报讯 （记者杨念明、通讯员王茂华、舒翔）25日，鄂州市国税局举办“出口退税贷”服务项目合作签约仪式，恒颖超科技有限公司和鄂信钻石科技有限公司凭借良好的纳税记录和持续稳定的出口退税，分别获得农业银行200万元贷款和邮储银行300万元贷款。

鄂州市国税局为盘活企业信用资产，破解融资难题，支持外贸出口企业发展，联合各大银行鄂州分行推出“出口退税贷”业务。该局相关负责人介绍，“出口退税贷”完全依托于企业的出口规模、财务状况、纳税记录、法人信用等信用数据来确定企业贷款总额度和贷款期限，无需抵质押物。此外，出口企业退税到账前，若出现短期资金困难，可将企业尚未到账的退税款作为还款保证，从金融机构获得短期流动资金贷款。





