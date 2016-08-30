黄石国资主攻公共服务等重要领域不在量，重在优图文：技改增效江城兴起互联网陪诊新产业一个人可顶一个班中纺丝路控股美尔雅万元GDP用水量下降5%宜城29个项目签约开工投产兴山4个重点项目集中开工两企获500万元无抵押贷款农民用水者协会做主图文：金刚石工具
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 第3版 特别报道
·黄石国资主攻公共服务等重要领域
·不在量，重在优
·图文：技改增效
·江城兴起互联网陪诊新产业
·一个人可顶一个班
·中纺丝路控股美尔雅
·万元GDP用水量下降5%
·宜城29个项目签约开工投产
·兴山4个重点项目集中开工
·两企获500万元无抵押贷款
·农民用水者协会做主
·图文：金刚石工具
湖北日报电子版
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3 特别报道 2016.8.30 星期二
兴山4个重点项目集中开工
    湖北日报讯 （记者吴擒虎、通讯员邹远景、郑军）28日，在兴山峡口镇平邑口工业园，君邦建筑密封胶、百川机械锚杆锚网、浙兴矿业高等级路面石深加工、开发区创业（孵化）园4个重点项目集中开工，总投资10亿元。
    开工项目涉及磷硅化工、轻工电子、石材建材等。其中，君邦建筑密封胶项目由湖北君邦新材料科技有限公司投资5亿元建设，主要从事新型建筑材料、密封材料生产和销售。项目分两期，2018年底全部建成投产。
    君邦新材料公司是兴山以商招商的成果。今年5月，兴山成立服务专班首次与该公司接触，6月即签约，7月公司注册，8月项目动工。君邦新材料以兴发集团的产品为原料，将君邦新材料纳入磷硅化工产业集群，延伸了磷硅化工产业链。
    目前，兴山形成了磷硅化工、石材建材、轻工电子、农特加工和旅游物流五大百亿产业发展格局。


   
　