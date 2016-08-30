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·不在量，重在优
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·一个人可顶一个班
·中纺丝路控股美尔雅
·万元GDP用水量下降5%
·宜城29个项目签约开工投产
·兴山4个重点项目集中开工
·两企获500万元无抵押贷款
·农民用水者协会做主
·图文：金刚石工具
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黄石国资主攻公共服务等重要领域
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不在量，重在优
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图文：技改增效
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江城兴起互联网陪诊新产业
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一个人可顶一个班
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中纺丝路控股美尔雅
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万元GDP用水量下降5%
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宜城29个项目签约开工投产
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兴山4个重点项目集中开工
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两企获500万元无抵押贷款
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农民用水者协会做主
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图文：金刚石工具
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特别报道
2016.8.30 星期二
兴山4个重点项目集中开工
湖北日报讯 （记者吴擒虎、通讯员邹远景、郑军）28日，在兴山峡口镇平邑口工业园，君邦建筑密封胶、百川机械锚杆锚网、浙兴矿业高等级路面石深加工、开发区创业（孵化）园4个重点项目集中开工，总投资10亿元。
开工项目涉及磷硅化工、轻工电子、石材建材等。其中，君邦建筑密封胶项目由湖北君邦新材料科技有限公司投资5亿元建设，主要从事新型建筑材料、密封材料生产和销售。项目分两期，2018年底全部建成投产。
君邦新材料公司是兴山以商招商的成果。今年5月，兴山成立服务专班首次与该公司接触，6月即签约，7月公司注册，8月项目动工。君邦新材料以兴发集团的产品为原料，将君邦新材料纳入磷硅化工产业集群，延伸了磷硅化工产业链。
目前，兴山形成了磷硅化工、石材建材、轻工电子、农特加工和旅游物流五大百亿产业发展格局。