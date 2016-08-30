查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 特别报道 ·黄石国资主攻公共服务等重要领域 ·不在量，重在优 ·图文：技改增效 ·江城兴起互联网陪诊新产业 ·一个人可顶一个班 ·中纺丝路控股美尔雅 ·万元GDP用水量下降5% ·宜城29个项目签约开工投产 ·兴山4个重点项目集中开工 ·两企获500万元无抵押贷款 ·农民用水者协会做主 ·图文：金刚石工具 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 黄石国资主攻公共服务等重要领域 · 不在量，重在优 · 图文：技改增效 · 江城兴起互联网陪诊新产业 · 一个人可顶一个班 · 中纺丝路控股美尔雅 · 万元GDP用水量下降5% · 宜城29个项目签约开工投产 · 兴山4个重点项目集中开工 · 两企获500万元无抵押贷款 · 农民用水者协会做主 · 图文：金刚石工具 3 特别报道 2016.8.30 星期二 兴山4个重点项目集中开工 湖北日报讯 （记者吴擒虎、通讯员邹远景、郑军）28日，在兴山峡口镇平邑口工业园，君邦建筑密封胶、百川机械锚杆锚网、浙兴矿业高等级路面石深加工、开发区创业（孵化）园4个重点项目集中开工，总投资10亿元。

开工项目涉及磷硅化工、轻工电子、石材建材等。其中，君邦建筑密封胶项目由湖北君邦新材料科技有限公司投资5亿元建设，主要从事新型建筑材料、密封材料生产和销售。项目分两期，2018年底全部建成投产。

君邦新材料公司是兴山以商招商的成果。今年5月，兴山成立服务专班首次与该公司接触，6月即签约，7月公司注册，8月项目动工。君邦新材料以兴发集团的产品为原料，将君邦新材料纳入磷硅化工产业集群，延伸了磷硅化工产业链。

目前，兴山形成了磷硅化工、石材建材、轻工电子、农特加工和旅游物流五大百亿产业发展格局。





