查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第3版 特别报道
·黄石国资主攻公共服务等重要领域
·不在量，重在优
·图文：技改增效
·江城兴起互联网陪诊新产业
·一个人可顶一个班
·中纺丝路控股美尔雅
·万元GDP用水量下降5%
·宜城29个项目签约开工投产
·兴山4个重点项目集中开工
·两企获500万元无抵押贷款
·农民用水者协会做主
·图文：金刚石工具
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 综合新闻
第11版 : 体育
第12版 : 专题
第2版 : 时政要闻
第3版 : 特别报道
第4版 : 特别报道
第5版 : 时事
第6版 : 时事
第7版 : 评论
第8版 : 经济纵横
第9版 : 文化新闻
·
黄石国资主攻公共服务等重要领域
·
不在量，重在优
·
图文：技改增效
·
江城兴起互联网陪诊新产业
·
一个人可顶一个班
·
中纺丝路控股美尔雅
·
万元GDP用水量下降5%
·
宜城29个项目签约开工投产
·
兴山4个重点项目集中开工
·
两企获500万元无抵押贷款
·
农民用水者协会做主
·
图文：金刚石工具
3
特别报道
2016.8.30 星期二
宜城29个项目签约开工投产
湖北日报讯 （记者夏永辉、通讯员何维国、李勤）28日，宜城市29个项目集中签约开工投产，总投资额95亿元。
其中，瑞科智创无人机、天舒医药中间体等11个项目集中签约；吉利农机产业园、华润喜山风电、楚贡酒业等10个项目集中开工；同景光伏电站、晶鑫水晶玻璃等8个项目竣工投产。所有项目达产后，可新增就业岗位9000多个。
这一批签约开工投产项目中，投资亿元以上的达22个，涉及机械电子、医药化工、纺织服装、光伏风电、水晶制造、污水处理等多个领域。其中，吉利农机产业园项目总投资30亿元，一期主要开工建设年产5万台（套）农机的总装、涂装、冲压及钣金加工生产线和年产2万套变速箱及零部件项目；瑞科智创无人机项目总投资额4亿元，未来可年产5000架无人机及2万台电子马达，实现年销售收入4亿元。