查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 特别报道 ·黄石国资主攻公共服务等重要领域 ·不在量，重在优 ·图文：技改增效 ·江城兴起互联网陪诊新产业 ·一个人可顶一个班 ·中纺丝路控股美尔雅 ·万元GDP用水量下降5% ·宜城29个项目签约开工投产 ·兴山4个重点项目集中开工 ·两企获500万元无抵押贷款 ·农民用水者协会做主 ·图文：金刚石工具 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 黄石国资主攻公共服务等重要领域 · 不在量，重在优 · 图文：技改增效 · 江城兴起互联网陪诊新产业 · 一个人可顶一个班 · 中纺丝路控股美尔雅 · 万元GDP用水量下降5% · 宜城29个项目签约开工投产 · 兴山4个重点项目集中开工 · 两企获500万元无抵押贷款 · 农民用水者协会做主 · 图文：金刚石工具 3 特别报道 2016.8.30 星期二 宜城29个项目签约开工投产 湖北日报讯 （记者夏永辉、通讯员何维国、李勤）28日，宜城市29个项目集中签约开工投产，总投资额95亿元。

其中，瑞科智创无人机、天舒医药中间体等11个项目集中签约；吉利农机产业园、华润喜山风电、楚贡酒业等10个项目集中开工；同景光伏电站、晶鑫水晶玻璃等8个项目竣工投产。所有项目达产后，可新增就业岗位9000多个。

这一批签约开工投产项目中，投资亿元以上的达22个，涉及机械电子、医药化工、纺织服装、光伏风电、水晶制造、污水处理等多个领域。其中，吉利农机产业园项目总投资30亿元，一期主要开工建设年产5万台（套）农机的总装、涂装、冲压及钣金加工生产线和年产2万套变速箱及零部件项目；瑞科智创无人机项目总投资额4亿元，未来可年产5000架无人机及2万台电子马达，实现年销售收入4亿元。





