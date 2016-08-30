黄石国资主攻公共服务等重要领域不在量，重在优图文：技改增效江城兴起互联网陪诊新产业一个人可顶一个班中纺丝路控股美尔雅万元GDP用水量下降5%宜城29个项目签约开工投产兴山4个重点项目集中开工两企获500万元无抵押贷款农民用水者协会做主图文：金刚石工具
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 第3版 特别报道
·黄石国资主攻公共服务等重要领域
·不在量，重在优
·图文：技改增效
·江城兴起互联网陪诊新产业
·一个人可顶一个班
·中纺丝路控股美尔雅
·万元GDP用水量下降5%
·宜城29个项目签约开工投产
·兴山4个重点项目集中开工
·两企获500万元无抵押贷款
·农民用水者协会做主
·图文：金刚石工具
湖北日报电子版
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3 特别报道 2016.8.30 星期二
宜城29个项目签约开工投产
    湖北日报讯 （记者夏永辉、通讯员何维国、李勤）28日，宜城市29个项目集中签约开工投产，总投资额95亿元。
    其中，瑞科智创无人机、天舒医药中间体等11个项目集中签约；吉利农机产业园、华润喜山风电、楚贡酒业等10个项目集中开工；同景光伏电站、晶鑫水晶玻璃等8个项目竣工投产。所有项目达产后，可新增就业岗位9000多个。
    这一批签约开工投产项目中，投资亿元以上的达22个，涉及机械电子、医药化工、纺织服装、光伏风电、水晶制造、污水处理等多个领域。其中，吉利农机产业园项目总投资30亿元，一期主要开工建设年产5万台（套）农机的总装、涂装、冲压及钣金加工生产线和年产2万套变速箱及零部件项目；瑞科智创无人机项目总投资额4亿元，未来可年产5000架无人机及2万台电子马达，实现年销售收入4亿元。


   
　