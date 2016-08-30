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·万元GDP用水量下降5%
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·两企获500万元无抵押贷款
·农民用水者协会做主
·图文：金刚石工具
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黄石国资主攻公共服务等重要领域
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不在量，重在优
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图文：技改增效
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江城兴起互联网陪诊新产业
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一个人可顶一个班
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中纺丝路控股美尔雅
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万元GDP用水量下降5%
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宜城29个项目签约开工投产
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兴山4个重点项目集中开工
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两企获500万元无抵押贷款
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农民用水者协会做主
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图文：金刚石工具
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特别报道
2016.8.30 星期二
《2015年湖北省水资源公报》发布
万元GDP用水量下降5%
湖北日报讯 （记者黄中朝、通讯员谢奇）29日，省水利厅发布《2015年湖北省水资源公报》显示：2015年我省总用水量较上年略有增加，城市供水格局日趋优化；万元GDP用水量、万元工业增加值用水量等节水指标进一步下降，用水效率明显提高。
2015年，全省平均降水量为1177.0毫米，较多年平均偏少0.2%，水资源总量1015.63亿立方米。全省总供水量301.27亿立方米，地表水源占97.0%，地下水源占3.0%，综合耗水率43.3%。总用水量中，生产用水273.97亿立方米，生活用水26.21亿立方米，生态用水0.77亿立方米。全省平均万元国内生产总值（当年价）用水量为102立方米，万元工业增加值用水量为81立方米，按可比价计算，万元国内生产总值用水量比上年减少5.0%，万元工业增加值用水量比上年减少4.8%。
2015年综合评价优于Ⅲ类水（含Ⅲ类水）的河长7620.3公里，占81.0%。监测水库和湖泊水域79个水质断面，优于Ⅲ类水的断面57个，占65.3%。监测重点水功能区275个，224个达标，达标率81.5%，水环境质量稳中有升。