黄石国资主攻公共服务等重要领域不在量，重在优图文：技改增效江城兴起互联网陪诊新产业一个人可顶一个班中纺丝路控股美尔雅万元GDP用水量下降5%宜城29个项目签约开工投产兴山4个重点项目集中开工两企获500万元无抵押贷款农民用水者协会做主图文：金刚石工具
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 第3版 特别报道
·黄石国资主攻公共服务等重要领域
·不在量，重在优
·图文：技改增效
·江城兴起互联网陪诊新产业
·一个人可顶一个班
·中纺丝路控股美尔雅
·万元GDP用水量下降5%
·宜城29个项目签约开工投产
·兴山4个重点项目集中开工
·两企获500万元无抵押贷款
·农民用水者协会做主
·图文：金刚石工具
湖北日报电子版
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3 特别报道 2016.8.30 星期二
《2015年湖北省水资源公报》发布
万元GDP用水量下降5%
    湖北日报讯 （记者黄中朝、通讯员谢奇）29日，省水利厅发布《2015年湖北省水资源公报》显示：2015年我省总用水量较上年略有增加，城市供水格局日趋优化；万元GDP用水量、万元工业增加值用水量等节水指标进一步下降，用水效率明显提高。
    2015年，全省平均降水量为1177.0毫米，较多年平均偏少0.2%，水资源总量1015.63亿立方米。全省总供水量301.27亿立方米，地表水源占97.0%，地下水源占3.0%，综合耗水率43.3%。总用水量中，生产用水273.97亿立方米，生活用水26.21亿立方米，生态用水0.77亿立方米。全省平均万元国内生产总值（当年价）用水量为102立方米，万元工业增加值用水量为81立方米，按可比价计算，万元国内生产总值用水量比上年减少5.0%，万元工业增加值用水量比上年减少4.8%。
    2015年综合评价优于Ⅲ类水（含Ⅲ类水）的河长7620.3公里，占81.0%。监测水库和湖泊水域79个水质断面，优于Ⅲ类水的断面57个，占65.3%。监测重点水功能区275个，224个达标，达标率81.5%，水环境质量稳中有升。


   
　