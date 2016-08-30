查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 特别报道 ·黄石国资主攻公共服务等重要领域 ·不在量，重在优 ·图文：技改增效 ·江城兴起互联网陪诊新产业 ·一个人可顶一个班 ·中纺丝路控股美尔雅 ·万元GDP用水量下降5% ·宜城29个项目签约开工投产 ·兴山4个重点项目集中开工 ·两企获500万元无抵押贷款 ·农民用水者协会做主 ·图文：金刚石工具 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 黄石国资主攻公共服务等重要领域 · 不在量，重在优 · 图文：技改增效 · 江城兴起互联网陪诊新产业 · 一个人可顶一个班 · 中纺丝路控股美尔雅 · 万元GDP用水量下降5% · 宜城29个项目签约开工投产 · 兴山4个重点项目集中开工 · 两企获500万元无抵押贷款 · 农民用水者协会做主 · 图文：金刚石工具 3 特别报道 2016.8.30 星期二 《2015年湖北省水资源公报》发布 万元GDP用水量下降5% 湖北日报讯 （记者黄中朝、通讯员谢奇）29日，省水利厅发布《2015年湖北省水资源公报》显示：2015年我省总用水量较上年略有增加，城市供水格局日趋优化；万元GDP用水量、万元工业增加值用水量等节水指标进一步下降，用水效率明显提高。

2015年，全省平均降水量为1177.0毫米，较多年平均偏少0.2%，水资源总量1015.63亿立方米。全省总供水量301.27亿立方米，地表水源占97.0%，地下水源占3.0%，综合耗水率43.3%。总用水量中，生产用水273.97亿立方米，生活用水26.21亿立方米，生态用水0.77亿立方米。全省平均万元国内生产总值（当年价）用水量为102立方米，万元工业增加值用水量为81立方米，按可比价计算，万元国内生产总值用水量比上年减少5.0%，万元工业增加值用水量比上年减少4.8%。

2015年综合评价优于Ⅲ类水（含Ⅲ类水）的河长7620.3公里，占81.0%。监测水库和湖泊水域79个水质断面，优于Ⅲ类水的断面57个，占65.3%。监测重点水功能区275个，224个达标，达标率81.5%，水环境质量稳中有升。





