查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 特别报道 ·黄石国资主攻公共服务等重要领域 ·不在量，重在优 ·图文：技改增效 ·江城兴起互联网陪诊新产业 ·一个人可顶一个班 ·中纺丝路控股美尔雅 ·万元GDP用水量下降5% ·宜城29个项目签约开工投产 ·兴山4个重点项目集中开工 ·两企获500万元无抵押贷款 ·农民用水者协会做主 ·图文：金刚石工具 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 黄石国资主攻公共服务等重要领域 · 不在量，重在优 · 图文：技改增效 · 江城兴起互联网陪诊新产业 · 一个人可顶一个班 · 中纺丝路控股美尔雅 · 万元GDP用水量下降5% · 宜城29个项目签约开工投产 · 兴山4个重点项目集中开工 · 两企获500万元无抵押贷款 · 农民用水者协会做主 · 图文：金刚石工具 3 特别报道 2016.8.30 星期二 经营更加灵活 中纺丝路控股美尔雅 湖北日报讯 （记者雷闯、实习生李紫雯）15日，美尔雅股份召开股东大会，通过新一届非独立董事选举议案。6个董事席位，中植系（中植集团下属控股企业）代表及合作方占5席。这标志着美尔雅及其大股东美尔雅集团实现转身，全面进入民企时代。

美尔雅集团曾是黄石市老牌国企，上世纪八九十年代，发展为全国知名服装企业，美尔雅服饰一度风靡全国。但上世纪90年代末，公司因诸多原因陷入困境。建设银行湖北省分行通过债转股，持有美尔雅集团79.94%的股权，并控股美尔雅股份，黄石市国资委持有美尔雅集团剩余20.06%的股权。“因是债转股，建设银行湖北省分行不参与美尔雅集团具体经营，公司重大战略无人定夺，上市公司也多年无法从资本市场募资，发展缓慢。”黄石市国资委相关负责人表示，服装行业竞争激烈，雅戈尔、杉杉服饰、红豆等后起之秀，纷纷上市募资，抢抓市场机遇，做强做大。“曾经有多次扩张做大的机会，但所需数亿元资金均无法落实，最后无奈放弃。”谈及过去，美尔雅集团一位内部人士十分惋惜，市场机遇稍纵即逝，抓不住，就会被别人超越。

黄石市国资委介绍，为推动建设银行湖北省分行退出，黄石市多次与对方沟通，寻求退出方式。2013年，黄石市国资委将持有美尔雅集团的全部股份转让给社会资本。

2015年5月，经过多方洽谈，建设银行湖北省分行与中纺丝路(天津)纺织服装科技有限公司(下称“中纺丝路”)签署股权转让协议，中纺丝路正式入主美尔雅集团。中纺丝路是中植系旗下控股企业，并购美尔雅集团后，同时控股美尔雅股份。

业内人士介绍，中纺丝路将改善美尔雅体制机制，使其经营更加灵活。同时，上市公司也恢复了再融资功能，有利于企业发展。中纺丝路能否带美尔雅驶入发展快车道，将拭目以待。





