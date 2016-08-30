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·中纺丝路控股美尔雅
·万元GDP用水量下降5%
·宜城29个项目签约开工投产
·兴山4个重点项目集中开工
·两企获500万元无抵押贷款
·农民用水者协会做主
·图文：金刚石工具
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黄石国资主攻公共服务等重要领域
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不在量，重在优
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图文：技改增效
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江城兴起互联网陪诊新产业
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一个人可顶一个班
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中纺丝路控股美尔雅
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万元GDP用水量下降5%
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宜城29个项目签约开工投产
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兴山4个重点项目集中开工
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两企获500万元无抵押贷款
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农民用水者协会做主
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图文：金刚石工具
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特别报道
2016.8.30 星期二
经营更加灵活
中纺丝路控股美尔雅
湖北日报讯 （记者雷闯、实习生李紫雯）15日，美尔雅股份召开股东大会，通过新一届非独立董事选举议案。6个董事席位，中植系（中植集团下属控股企业）代表及合作方占5席。这标志着美尔雅及其大股东美尔雅集团实现转身，全面进入民企时代。
美尔雅集团曾是黄石市老牌国企，上世纪八九十年代，发展为全国知名服装企业，美尔雅服饰一度风靡全国。但上世纪90年代末，公司因诸多原因陷入困境。建设银行湖北省分行通过债转股，持有美尔雅集团79.94%的股权，并控股美尔雅股份，黄石市国资委持有美尔雅集团剩余20.06%的股权。“因是债转股，建设银行湖北省分行不参与美尔雅集团具体经营，公司重大战略无人定夺，上市公司也多年无法从资本市场募资，发展缓慢。”黄石市国资委相关负责人表示，服装行业竞争激烈，雅戈尔、杉杉服饰、红豆等后起之秀，纷纷上市募资，抢抓市场机遇，做强做大。“曾经有多次扩张做大的机会，但所需数亿元资金均无法落实，最后无奈放弃。”谈及过去，美尔雅集团一位内部人士十分惋惜，市场机遇稍纵即逝，抓不住，就会被别人超越。
黄石市国资委介绍，为推动建设银行湖北省分行退出，黄石市多次与对方沟通，寻求退出方式。2013年，黄石市国资委将持有美尔雅集团的全部股份转让给社会资本。
2015年5月，经过多方洽谈，建设银行湖北省分行与中纺丝路(天津)纺织服装科技有限公司(下称“中纺丝路”)签署股权转让协议，中纺丝路正式入主美尔雅集团。中纺丝路是中植系旗下控股企业，并购美尔雅集团后，同时控股美尔雅股份。
业内人士介绍，中纺丝路将改善美尔雅体制机制，使其经营更加灵活。同时，上市公司也恢复了再融资功能，有利于企业发展。中纺丝路能否带美尔雅驶入发展快车道，将拭目以待。