黄石国资主攻公共服务等重要领域不在量，重在优图文：技改增效江城兴起互联网陪诊新产业一个人可顶一个班中纺丝路控股美尔雅万元GDP用水量下降5%宜城29个项目签约开工投产兴山4个重点项目集中开工两企获500万元无抵押贷款农民用水者协会做主图文：金刚石工具
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 第3版 特别报道
·黄石国资主攻公共服务等重要领域
·不在量，重在优
·图文：技改增效
·江城兴起互联网陪诊新产业
·一个人可顶一个班
·中纺丝路控股美尔雅
·万元GDP用水量下降5%
·宜城29个项目签约开工投产
·兴山4个重点项目集中开工
·两企获500万元无抵押贷款
·农民用水者协会做主
·图文：金刚石工具
湖北日报电子版
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3 特别报道 2016.8.30 星期二
经营更加灵活
中纺丝路控股美尔雅
    湖北日报讯 （记者雷闯、实习生李紫雯）15日，美尔雅股份召开股东大会，通过新一届非独立董事选举议案。6个董事席位，中植系（中植集团下属控股企业）代表及合作方占5席。这标志着美尔雅及其大股东美尔雅集团实现转身，全面进入民企时代。
    美尔雅集团曾是黄石市老牌国企，上世纪八九十年代，发展为全国知名服装企业，美尔雅服饰一度风靡全国。但上世纪90年代末，公司因诸多原因陷入困境。建设银行湖北省分行通过债转股，持有美尔雅集团79.94%的股权，并控股美尔雅股份，黄石市国资委持有美尔雅集团剩余20.06%的股权。“因是债转股，建设银行湖北省分行不参与美尔雅集团具体经营，公司重大战略无人定夺，上市公司也多年无法从资本市场募资，发展缓慢。”黄石市国资委相关负责人表示，服装行业竞争激烈，雅戈尔、杉杉服饰、红豆等后起之秀，纷纷上市募资，抢抓市场机遇，做强做大。“曾经有多次扩张做大的机会，但所需数亿元资金均无法落实，最后无奈放弃。”谈及过去，美尔雅集团一位内部人士十分惋惜，市场机遇稍纵即逝，抓不住，就会被别人超越。
    黄石市国资委介绍，为推动建设银行湖北省分行退出，黄石市多次与对方沟通，寻求退出方式。2013年，黄石市国资委将持有美尔雅集团的全部股份转让给社会资本。
    2015年5月，经过多方洽谈，建设银行湖北省分行与中纺丝路(天津)纺织服装科技有限公司(下称“中纺丝路”)签署股权转让协议，中纺丝路正式入主美尔雅集团。中纺丝路是中植系旗下控股企业，并购美尔雅集团后，同时控股美尔雅股份。
    业内人士介绍，中纺丝路将改善美尔雅体制机制，使其经营更加灵活。同时，上市公司也恢复了再融资功能，有利于企业发展。中纺丝路能否带美尔雅驶入发展快车道，将拭目以待。


   
　