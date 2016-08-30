查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 特别报道 ·黄石国资主攻公共服务等重要领域 ·不在量，重在优 ·图文：技改增效 ·江城兴起互联网陪诊新产业 ·一个人可顶一个班 ·中纺丝路控股美尔雅 ·万元GDP用水量下降5% ·宜城29个项目签约开工投产 ·兴山4个重点项目集中开工 ·两企获500万元无抵押贷款 ·农民用水者协会做主 ·图文：金刚石工具 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 黄石国资主攻公共服务等重要领域 · 不在量，重在优 · 图文：技改增效 · 江城兴起互联网陪诊新产业 · 一个人可顶一个班 · 中纺丝路控股美尔雅 · 万元GDP用水量下降5% · 宜城29个项目签约开工投产 · 兴山4个重点项目集中开工 · 两企获500万元无抵押贷款 · 农民用水者协会做主 · 图文：金刚石工具 3 特别报道 2016.8.30 星期二 荆门产智能机器人“上岗” 一个人可顶一个班 湖北日报讯 记者 杨富春 通讯员 周桂 李陆荣



23日，一台全新的智能机器人从埃斯顿（湖北）机器人公司出发，来到湖北新洋丰肥业股份有限公司，开始试用期之旅。

临出门，埃斯顿公司产品经理汪世林还在指导工人进行最后调试。操作员遥控按钮，运送肥料的传送带运转起来，机器人准确握住一袋50公斤的肥料，运至右侧台面，一袋一袋整齐码垛。

操作员调整程序，换运25公斤的肥料，机器人同样出色地完成演练。“智能机器人与自动化专机的最大不同在于它非常灵活。专机则要通过变动某些固定部位来适应不同的任务，实际使用中很受限。”汪世林边演练边解释。“埃斯顿根据客户生产线特点设计，可完成焊接、搬运、上下料、码垛等。”汪世林说，“以新洋丰这款智能机器人为例，一条生产线可减少12个工人，稳定性要比人工高很多。”

说起埃斯顿与荆门的结缘，可谓一波三折。“我国工业机器人优势企业集中于沿海地区。”荆门市经信委总工程师彭勇说，为发展荆门智能产业，招商小分队找到南京埃斯顿自动化公司——这家国内高端智能装备核心控制功能部件领军企业。

一家花香百家求，招商小分队几番叩门，都吃了“闭门羹”。眼看愿望就要破灭，荆门楚大机电董事长邓家辉无意间说起南京埃斯顿是其公司供应商，令这次招商“绝处逢生”。

原来，楚大机电生产的玻璃制瓶机每年需要1000多套伺服电机，伺服电机是机器人的核心供应部件，也是南京埃斯顿的主打强项。从2011年起，埃斯顿就谋求与楚大机电合作。经过接洽，楚大机电同意试用埃斯顿的伺服电机，发现与国外品牌稳定性无异。

弄清原委后，埃斯顿和楚大机电顿时产生“原来你也在这里”的惊喜，以楚大机电为纽带，南京埃斯顿总经理吴波来到荆门，与楚大机电、荆门高新区·掇刀区合作，建立埃斯顿（湖北）机器人公司。

邓家辉介绍，京山轻机、恒力机器等企业已向埃斯顿发出100多台智能机器人意向订单。“埃斯顿拥有独立自主核心技术，楚大机电拥有丰富的资源，两家联手发展工业机器人及智能制造系统业务，前景广阔。”





