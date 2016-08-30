查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第3版 特别报道
·黄石国资主攻公共服务等重要领域
·不在量，重在优
·图文：技改增效
·江城兴起互联网陪诊新产业
·一个人可顶一个班
·中纺丝路控股美尔雅
·万元GDP用水量下降5%
·宜城29个项目签约开工投产
·兴山4个重点项目集中开工
·两企获500万元无抵押贷款
·农民用水者协会做主
·图文：金刚石工具
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 综合新闻
第11版 : 体育
第12版 : 专题
第2版 : 时政要闻
第3版 : 特别报道
第4版 : 特别报道
第5版 : 时事
第6版 : 时事
第7版 : 评论
第8版 : 经济纵横
第9版 : 文化新闻
·
黄石国资主攻公共服务等重要领域
·
不在量，重在优
·
图文：技改增效
·
江城兴起互联网陪诊新产业
·
一个人可顶一个班
·
中纺丝路控股美尔雅
·
万元GDP用水量下降5%
·
宜城29个项目签约开工投产
·
兴山4个重点项目集中开工
·
两企获500万元无抵押贷款
·
农民用水者协会做主
·
图文：金刚石工具
3
特别报道
2016.8.30 星期二
荆门产智能机器人“上岗”
一个人可顶一个班
湖北日报讯 记者 杨富春 通讯员 周桂 李陆荣
23日，一台全新的智能机器人从埃斯顿（湖北）机器人公司出发，来到湖北新洋丰肥业股份有限公司，开始试用期之旅。
临出门，埃斯顿公司产品经理汪世林还在指导工人进行最后调试。操作员遥控按钮，运送肥料的传送带运转起来，机器人准确握住一袋50公斤的肥料，运至右侧台面，一袋一袋整齐码垛。
操作员调整程序，换运25公斤的肥料，机器人同样出色地完成演练。“智能机器人与自动化专机的最大不同在于它非常灵活。专机则要通过变动某些固定部位来适应不同的任务，实际使用中很受限。”汪世林边演练边解释。“埃斯顿根据客户生产线特点设计，可完成焊接、搬运、上下料、码垛等。”汪世林说，“以新洋丰这款智能机器人为例，一条生产线可减少12个工人，稳定性要比人工高很多。”
说起埃斯顿与荆门的结缘，可谓一波三折。“我国工业机器人优势企业集中于沿海地区。”荆门市经信委总工程师彭勇说，为发展荆门智能产业，招商小分队找到南京埃斯顿自动化公司——这家国内高端智能装备核心控制功能部件领军企业。
一家花香百家求，招商小分队几番叩门，都吃了“闭门羹”。眼看愿望就要破灭，荆门楚大机电董事长邓家辉无意间说起南京埃斯顿是其公司供应商，令这次招商“绝处逢生”。
原来，楚大机电生产的玻璃制瓶机每年需要1000多套伺服电机，伺服电机是机器人的核心供应部件，也是南京埃斯顿的主打强项。从2011年起，埃斯顿就谋求与楚大机电合作。经过接洽，楚大机电同意试用埃斯顿的伺服电机，发现与国外品牌稳定性无异。
弄清原委后，埃斯顿和楚大机电顿时产生“原来你也在这里”的惊喜，以楚大机电为纽带，南京埃斯顿总经理吴波来到荆门，与楚大机电、荆门高新区·掇刀区合作，建立埃斯顿（湖北）机器人公司。
邓家辉介绍，京山轻机、恒力机器等企业已向埃斯顿发出100多台智能机器人意向订单。“埃斯顿拥有独立自主核心技术，楚大机电拥有丰富的资源，两家联手发展工业机器人及智能制造系统业务，前景广阔。”