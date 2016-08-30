黄石国资主攻公共服务等重要领域不在量，重在优图文：技改增效江城兴起互联网陪诊新产业一个人可顶一个班中纺丝路控股美尔雅万元GDP用水量下降5%宜城29个项目签约开工投产兴山4个重点项目集中开工两企获500万元无抵押贷款农民用水者协会做主图文：金刚石工具
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 第3版 特别报道
·黄石国资主攻公共服务等重要领域
·不在量，重在优
·图文：技改增效
·江城兴起互联网陪诊新产业
·一个人可顶一个班
·中纺丝路控股美尔雅
·万元GDP用水量下降5%
·宜城29个项目签约开工投产
·兴山4个重点项目集中开工
·两企获500万元无抵押贷款
·农民用水者协会做主
·图文：金刚石工具
湖北日报电子版
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3 特别报道 2016.8.30 星期二
荆门产智能机器人“上岗”
一个人可顶一个班
    湖北日报讯 记者 杨富春 通讯员 周桂 李陆荣

    23日，一台全新的智能机器人从埃斯顿（湖北）机器人公司出发，来到湖北新洋丰肥业股份有限公司，开始试用期之旅。
    临出门，埃斯顿公司产品经理汪世林还在指导工人进行最后调试。操作员遥控按钮，运送肥料的传送带运转起来，机器人准确握住一袋50公斤的肥料，运至右侧台面，一袋一袋整齐码垛。
    操作员调整程序，换运25公斤的肥料，机器人同样出色地完成演练。“智能机器人与自动化专机的最大不同在于它非常灵活。专机则要通过变动某些固定部位来适应不同的任务，实际使用中很受限。”汪世林边演练边解释。“埃斯顿根据客户生产线特点设计，可完成焊接、搬运、上下料、码垛等。”汪世林说，“以新洋丰这款智能机器人为例，一条生产线可减少12个工人，稳定性要比人工高很多。”
    说起埃斯顿与荆门的结缘，可谓一波三折。“我国工业机器人优势企业集中于沿海地区。”荆门市经信委总工程师彭勇说，为发展荆门智能产业，招商小分队找到南京埃斯顿自动化公司——这家国内高端智能装备核心控制功能部件领军企业。
    一家花香百家求，招商小分队几番叩门，都吃了“闭门羹”。眼看愿望就要破灭，荆门楚大机电董事长邓家辉无意间说起南京埃斯顿是其公司供应商，令这次招商“绝处逢生”。
    原来，楚大机电生产的玻璃制瓶机每年需要1000多套伺服电机，伺服电机是机器人的核心供应部件，也是南京埃斯顿的主打强项。从2011年起，埃斯顿就谋求与楚大机电合作。经过接洽，楚大机电同意试用埃斯顿的伺服电机，发现与国外品牌稳定性无异。
    弄清原委后，埃斯顿和楚大机电顿时产生“原来你也在这里”的惊喜，以楚大机电为纽带，南京埃斯顿总经理吴波来到荆门，与楚大机电、荆门高新区·掇刀区合作，建立埃斯顿（湖北）机器人公司。
    邓家辉介绍，京山轻机、恒力机器等企业已向埃斯顿发出100多台智能机器人意向订单。“埃斯顿拥有独立自主核心技术，楚大机电拥有丰富的资源，两家联手发展工业机器人及智能制造系统业务，前景广阔。”


   
　