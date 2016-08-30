黄石国资主攻公共服务等重要领域不在量，重在优图文：技改增效江城兴起互联网陪诊新产业一个人可顶一个班中纺丝路控股美尔雅万元GDP用水量下降5%宜城29个项目签约开工投产兴山4个重点项目集中开工两企获500万元无抵押贷款农民用水者协会做主图文：金刚石工具
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 第3版 特别报道
·黄石国资主攻公共服务等重要领域
·不在量，重在优
·图文：技改增效
·江城兴起互联网陪诊新产业
·一个人可顶一个班
·中纺丝路控股美尔雅
·万元GDP用水量下降5%
·宜城29个项目签约开工投产
·兴山4个重点项目集中开工
·两企获500万元无抵押贷款
·农民用水者协会做主
·图文：金刚石工具
湖北日报电子版
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3 特别报道 2016.8.30 星期二
手机一点，护士陪您看病
江城兴起互联网陪诊新产业
    湖北日报讯  （记者雷闯、实习生刘菲凡、通讯员黄海英）有人陪吃饭，有人陪唠嗑，现在还有陪人看病。26日，九州通推出的998陪诊业务在试运行一年后正式上线，患者只需在手机上轻轻一点，就有专人陪你去医院，帮你挂号、排队、拿化验结果等，搞定所有繁琐事情。
    九州通998电商集团相关人士介绍，用户只需登录“998陪诊”平台，填写相关需求后即可一键预约。平台专业人士将向用户提供诊前指导、就诊陪护、诊后关怀等就医服务。“试运行期间发现，不少患者到医院看病，都有过手忙脚乱找不着北的经历。”998陪诊平台总经理田超波说，患者不知道挂什么科室，挂对了科室又对可能进行的检查没有预判，浪费大量时间。
    田超波介绍，该平台经一年试运行，组建了一支500人的健康顾问团队。只要是在工作时间内，陪诊护士会一直陪同患者直到当天就诊完成，包括帮患者代取、代购所需药品。
    昨日，记者陪同王先生体验了该平台陪诊服务。王先生因长期伏案工作落下颈椎病，早上，他在平台上缴费198元预约后，约定下午去同济医院就诊。14:00，双方在同济医院门诊大楼见面，陪诊护士帮他挂骨科号后，带他去门诊大楼11楼的康复科做检查，40分钟后，又回5楼骨科检查，然后直奔外科大楼做CT检查。全程耗时约两小时。
    王先生称，上月，他因不熟悉流程，在门诊大楼和外科大楼之间来回奔波，花了7个多小时；陪诊护士为他大大节省了时间。
    业内人士表示，互联网陪诊作为新型医疗服务，在北京、上海等地兴起，颇受患者欢迎，尤其是老年人、残疾人、孕妈妈等行动不便的人群，市场前景巨大。


   
　