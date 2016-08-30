查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 特别报道 ·黄石国资主攻公共服务等重要领域 ·不在量，重在优 ·图文：技改增效 ·江城兴起互联网陪诊新产业 ·一个人可顶一个班 ·中纺丝路控股美尔雅 ·万元GDP用水量下降5% ·宜城29个项目签约开工投产 ·兴山4个重点项目集中开工 ·两企获500万元无抵押贷款 ·农民用水者协会做主 ·图文：金刚石工具 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 黄石国资主攻公共服务等重要领域 · 不在量，重在优 · 图文：技改增效 · 江城兴起互联网陪诊新产业 · 一个人可顶一个班 · 中纺丝路控股美尔雅 · 万元GDP用水量下降5% · 宜城29个项目签约开工投产 · 兴山4个重点项目集中开工 · 两企获500万元无抵押贷款 · 农民用水者协会做主 · 图文：金刚石工具 3 特别报道 2016.8.30 星期二 手机一点，护士陪您看病 江城兴起互联网陪诊新产业 湖北日报讯 （记者雷闯、实习生刘菲凡、通讯员黄海英）有人陪吃饭，有人陪唠嗑，现在还有陪人看病。26日，九州通推出的998陪诊业务在试运行一年后正式上线，患者只需在手机上轻轻一点，就有专人陪你去医院，帮你挂号、排队、拿化验结果等，搞定所有繁琐事情。

九州通998电商集团相关人士介绍，用户只需登录“998陪诊”平台，填写相关需求后即可一键预约。平台专业人士将向用户提供诊前指导、就诊陪护、诊后关怀等就医服务。“试运行期间发现，不少患者到医院看病，都有过手忙脚乱找不着北的经历。”998陪诊平台总经理田超波说，患者不知道挂什么科室，挂对了科室又对可能进行的检查没有预判，浪费大量时间。

田超波介绍，该平台经一年试运行，组建了一支500人的健康顾问团队。只要是在工作时间内，陪诊护士会一直陪同患者直到当天就诊完成，包括帮患者代取、代购所需药品。

昨日，记者陪同王先生体验了该平台陪诊服务。王先生因长期伏案工作落下颈椎病，早上，他在平台上缴费198元预约后，约定下午去同济医院就诊。14:00，双方在同济医院门诊大楼见面，陪诊护士帮他挂骨科号后，带他去门诊大楼11楼的康复科做检查，40分钟后，又回5楼骨科检查，然后直奔外科大楼做CT检查。全程耗时约两小时。

王先生称，上月，他因不熟悉流程，在门诊大楼和外科大楼之间来回奔波，花了7个多小时；陪诊护士为他大大节省了时间。

业内人士表示，互联网陪诊作为新型医疗服务，在北京、上海等地兴起，颇受患者欢迎，尤其是老年人、残疾人、孕妈妈等行动不便的人群，市场前景巨大。





