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·万元GDP用水量下降5%
·宜城29个项目签约开工投产
·兴山4个重点项目集中开工
·两企获500万元无抵押贷款
·农民用水者协会做主
·图文：金刚石工具
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黄石国资主攻公共服务等重要领域
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不在量，重在优
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图文：技改增效
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江城兴起互联网陪诊新产业
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一个人可顶一个班
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中纺丝路控股美尔雅
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万元GDP用水量下降5%
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宜城29个项目签约开工投产
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兴山4个重点项目集中开工
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两企获500万元无抵押贷款
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农民用水者协会做主
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图文：金刚石工具
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特别报道
2016.8.30 星期二
手机一点，护士陪您看病
江城兴起互联网陪诊新产业
湖北日报讯 （记者雷闯、实习生刘菲凡、通讯员黄海英）有人陪吃饭，有人陪唠嗑，现在还有陪人看病。26日，九州通推出的998陪诊业务在试运行一年后正式上线，患者只需在手机上轻轻一点，就有专人陪你去医院，帮你挂号、排队、拿化验结果等，搞定所有繁琐事情。
九州通998电商集团相关人士介绍，用户只需登录“998陪诊”平台，填写相关需求后即可一键预约。平台专业人士将向用户提供诊前指导、就诊陪护、诊后关怀等就医服务。“试运行期间发现，不少患者到医院看病，都有过手忙脚乱找不着北的经历。”998陪诊平台总经理田超波说，患者不知道挂什么科室，挂对了科室又对可能进行的检查没有预判，浪费大量时间。
田超波介绍，该平台经一年试运行，组建了一支500人的健康顾问团队。只要是在工作时间内，陪诊护士会一直陪同患者直到当天就诊完成，包括帮患者代取、代购所需药品。
昨日，记者陪同王先生体验了该平台陪诊服务。王先生因长期伏案工作落下颈椎病，早上，他在平台上缴费198元预约后，约定下午去同济医院就诊。14:00，双方在同济医院门诊大楼见面，陪诊护士帮他挂骨科号后，带他去门诊大楼11楼的康复科做检查，40分钟后，又回5楼骨科检查，然后直奔外科大楼做CT检查。全程耗时约两小时。
王先生称，上月，他因不熟悉流程，在门诊大楼和外科大楼之间来回奔波，花了7个多小时；陪诊护士为他大大节省了时间。
业内人士表示，互联网陪诊作为新型医疗服务，在北京、上海等地兴起，颇受患者欢迎，尤其是老年人、残疾人、孕妈妈等行动不便的人群，市场前景巨大。