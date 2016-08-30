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·黄石国资主攻公共服务等重要领域
·不在量，重在优
·图文：技改增效
·江城兴起互联网陪诊新产业
·一个人可顶一个班
·中纺丝路控股美尔雅
·万元GDP用水量下降5%
·宜城29个项目签约开工投产
·兴山4个重点项目集中开工
·两企获500万元无抵押贷款
·农民用水者协会做主
·图文：金刚石工具
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黄石国资主攻公共服务等重要领域
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不在量，重在优
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图文：技改增效
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江城兴起互联网陪诊新产业
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一个人可顶一个班
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中纺丝路控股美尔雅
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万元GDP用水量下降5%
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宜城29个项目签约开工投产
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兴山4个重点项目集中开工
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两企获500万元无抵押贷款
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农民用水者协会做主
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图文：金刚石工具
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特别报道
2016.8.30 星期二
图文：技改增效
湖北日报讯 27日，挡车工正在织布车间忙碌。宏晟（湖北）纺织有限公司引进290台套具有世界先进水平的设备生产布匹面料，大大提高产品质量与产能。2015年实现产值4.83亿元；今年到目前为止，已实现产值 2.3亿元，同比增长15%。（记者 梅涛 视界网 许剑 摄）