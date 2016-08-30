黄石国资主攻公共服务等重要领域不在量，重在优图文：技改增效江城兴起互联网陪诊新产业一个人可顶一个班中纺丝路控股美尔雅万元GDP用水量下降5%宜城29个项目签约开工投产兴山4个重点项目集中开工两企获500万元无抵押贷款农民用水者协会做主图文：金刚石工具
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 第3版 特别报道
·黄石国资主攻公共服务等重要领域
·不在量，重在优
·图文：技改增效
·江城兴起互联网陪诊新产业
·一个人可顶一个班
·中纺丝路控股美尔雅
·万元GDP用水量下降5%
·宜城29个项目签约开工投产
·兴山4个重点项目集中开工
·两企获500万元无抵押贷款
·农民用水者协会做主
·图文：金刚石工具
湖北日报电子版
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3 特别报道 2016.8.30 星期二
图文：技改增效
    湖北日报讯 27日，挡车工正在织布车间忙碌。宏晟（湖北）纺织有限公司引进290台套具有世界先进水平的设备生产布匹面料，大大提高产品质量与产能。2015年实现产值4.83亿元；今年到目前为止，已实现产值 2.3亿元，同比增长15%。（记者 梅涛 视界网 许剑 摄）


   
　