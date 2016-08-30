查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 特别报道 ·黄石国资主攻公共服务等重要领域 ·不在量，重在优 ·图文：技改增效 ·江城兴起互联网陪诊新产业 ·一个人可顶一个班 ·中纺丝路控股美尔雅 ·万元GDP用水量下降5% ·宜城29个项目签约开工投产 ·兴山4个重点项目集中开工 ·两企获500万元无抵押贷款 ·农民用水者协会做主 ·图文：金刚石工具 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 黄石国资主攻公共服务等重要领域 · 不在量，重在优 · 图文：技改增效 · 江城兴起互联网陪诊新产业 · 一个人可顶一个班 · 中纺丝路控股美尔雅 · 万元GDP用水量下降5% · 宜城29个项目签约开工投产 · 兴山4个重点项目集中开工 · 两企获500万元无抵押贷款 · 农民用水者协会做主 · 图文：金刚石工具 3 特别报道 2016.8.30 星期二 图文：技改增效 湖北日报讯 27日，挡车工正在织布车间忙碌。宏晟（湖北）纺织有限公司引进290台套具有世界先进水平的设备生产布匹面料，大大提高产品质量与产能。2015年实现产值4.83亿元；今年到目前为止，已实现产值 2.3亿元，同比增长15%。（记者 梅涛 视界网 许剑 摄）





