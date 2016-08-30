查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 特别报道 ·黄石国资主攻公共服务等重要领域 ·不在量，重在优 ·图文：技改增效 ·江城兴起互联网陪诊新产业 ·一个人可顶一个班 ·中纺丝路控股美尔雅 ·万元GDP用水量下降5% ·宜城29个项目签约开工投产 ·兴山4个重点项目集中开工 ·两企获500万元无抵押贷款 ·农民用水者协会做主 ·图文：金刚石工具 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 黄石国资主攻公共服务等重要领域 · 不在量，重在优 · 图文：技改增效 · 江城兴起互联网陪诊新产业 · 一个人可顶一个班 · 中纺丝路控股美尔雅 · 万元GDP用水量下降5% · 宜城29个项目签约开工投产 · 兴山4个重点项目集中开工 · 两企获500万元无抵押贷款 · 农民用水者协会做主 · 图文：金刚石工具 3 特别报道 2016.8.30 星期二 不在量，重在优 湖北日报讯 雷闯



坚定不移把国有企业做强做优做大，是改革的核心目的。

党的十八届三中全会提出，国有资本投资运营要服务于国家战略目标，更多投向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域，重点提供公共服务、发展重要前瞻性战略性产业、保护生态环境、支持科技进步、保障国家安全。

黄石国企改革的实践证明，国企在一般性领域占比低一点，并不意味着其影响力的降低。

华新、东贝等一批国企改革改制后，企业活力增强了；国资部门集中优势资源，向国计民生、公共服务等领域发展，既改善了民生，又实现了国有资本保值增值，实现多赢。

改革重组，不在量，重在优。

做好质量数量的“加减法”，才能更好地推动资源整合、行业调整。做强做优做大国有企业，就是要在多个领域培养国企成为行业精兵，增加国有经济在整个经济中的地位和影响力。





