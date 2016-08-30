黄石国资主攻公共服务等重要领域不在量，重在优图文：技改增效江城兴起互联网陪诊新产业一个人可顶一个班中纺丝路控股美尔雅万元GDP用水量下降5%宜城29个项目签约开工投产兴山4个重点项目集中开工两企获500万元无抵押贷款农民用水者协会做主图文：金刚石工具
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 第3版 特别报道
·黄石国资主攻公共服务等重要领域
·不在量，重在优
·图文：技改增效
·江城兴起互联网陪诊新产业
·一个人可顶一个班
·中纺丝路控股美尔雅
·万元GDP用水量下降5%
·宜城29个项目签约开工投产
·兴山4个重点项目集中开工
·两企获500万元无抵押贷款
·农民用水者协会做主
·图文：金刚石工具
湖北日报电子版
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3 特别报道 2016.8.30 星期二
不在量，重在优
    湖北日报讯 雷闯

    坚定不移把国有企业做强做优做大，是改革的核心目的。
    党的十八届三中全会提出，国有资本投资运营要服务于国家战略目标，更多投向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域，重点提供公共服务、发展重要前瞻性战略性产业、保护生态环境、支持科技进步、保障国家安全。
    黄石国企改革的实践证明，国企在一般性领域占比低一点，并不意味着其影响力的降低。
    华新、东贝等一批国企改革改制后，企业活力增强了；国资部门集中优势资源，向国计民生、公共服务等领域发展，既改善了民生，又实现了国有资本保值增值，实现多赢。
    改革重组，不在量，重在优。
    做好质量数量的“加减法”，才能更好地推动资源整合、行业调整。做强做优做大国有企业，就是要在多个领域培养国企成为行业精兵，增加国有经济在整个经济中的地位和影响力。


   
　