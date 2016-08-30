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·黄石国资主攻公共服务等重要领域
·不在量，重在优
·图文：技改增效
·江城兴起互联网陪诊新产业
·一个人可顶一个班
·中纺丝路控股美尔雅
·万元GDP用水量下降5%
·宜城29个项目签约开工投产
·兴山4个重点项目集中开工
·两企获500万元无抵押贷款
·农民用水者协会做主
·图文：金刚石工具
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黄石国资主攻公共服务等重要领域
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不在量，重在优
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图文：技改增效
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江城兴起互联网陪诊新产业
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一个人可顶一个班
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中纺丝路控股美尔雅
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万元GDP用水量下降5%
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宜城29个项目签约开工投产
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兴山4个重点项目集中开工
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两企获500万元无抵押贷款
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农民用水者协会做主
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图文：金刚石工具
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特别报道
2016.8.30 星期二
不在量，重在优
湖北日报讯 雷闯
坚定不移把国有企业做强做优做大，是改革的核心目的。
党的十八届三中全会提出，国有资本投资运营要服务于国家战略目标，更多投向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域，重点提供公共服务、发展重要前瞻性战略性产业、保护生态环境、支持科技进步、保障国家安全。
黄石国企改革的实践证明，国企在一般性领域占比低一点，并不意味着其影响力的降低。
华新、东贝等一批国企改革改制后，企业活力增强了；国资部门集中优势资源，向国计民生、公共服务等领域发展，既改善了民生，又实现了国有资本保值增值，实现多赢。
改革重组，不在量，重在优。
做好质量数量的“加减法”，才能更好地推动资源整合、行业调整。做强做优做大国有企业，就是要在多个领域培养国企成为行业精兵，增加国有经济在整个经济中的地位和影响力。