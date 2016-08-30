黄石国资主攻公共服务等重要领域不在量，重在优图文：技改增效江城兴起互联网陪诊新产业一个人可顶一个班中纺丝路控股美尔雅万元GDP用水量下降5%宜城29个项目签约开工投产兴山4个重点项目集中开工两企获500万元无抵押贷款农民用水者协会做主图文：金刚石工具
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第3版 特别报道
·黄石国资主攻公共服务等重要领域
·不在量，重在优
·图文：技改增效
·江城兴起互联网陪诊新产业
·一个人可顶一个班
·中纺丝路控股美尔雅
·万元GDP用水量下降5%
·宜城29个项目签约开工投产
·兴山4个重点项目集中开工
·两企获500万元无抵押贷款
·农民用水者协会做主
·图文：金刚石工具
湖北日报电子版
----  
 
3 特别报道 2016.8.30 星期二
退出一般性竞争领域
黄石国资主攻公共服务等重要领域
    湖北日报讯 （记者雷闯、实习生李紫雯）昨日，黄石市国资委透露，从1999年至2015年，该市先后将多家国企改制成民企，国资退出一般竞争性领域，力度之大，居全省首位。“改制分为两个阶段，第一阶段是1999年到2002年，主要改中小国企。”黄石市国资委改革科伍宏根表示，当时，黄石市国有企业近800家，绝大部分是中小企业，主要从事建材、纺织服装、轻工、机械等行业。由于体制机制僵化，企业缺乏竞争力，经营普遍困难。为做大市场主体，黄石国资从中小国企中退出，让社会资本进入。改制后，企业活力被激发，涌现出美岛服饰、方通药业等一批知名民营企业。
    第二阶段从2003开始，主要针对16家大中型国企，如东贝集团、华新水泥、冶钢集团等企业。“大企业改制较为复杂。”伍宏根举例，2000年，东贝集团形成债转股，东方资产管理公司、信达资产管理公司、华融资产管理公司合计持有东贝集团股权超过90%，黄石国资持有东贝集团剩余不到10%的股权。
    由于是债转股，东方、华融、信达等均不参与经营管理，对企业发展非常不利。为改变现状，2008年，黄石市国资委在光谷产权联合交易所挂牌转让所持东贝集团股权，最后，公司管理层及部分员工出资接手，成为公司股东。在黄石国资的带动下，信达资产等部分国有股份退出，江苏洛克电气等社会资本进入，东贝集团迅速发展成世界第二大压缩机制造商。
    今年8月，东贝集团管理层及部分员工组建的东贝冷机实业公司，收购江苏洛克电气持有东贝集团39.14%股权。为支持其收购，黄石市国有资产经营公司通过银行委托贷款方式，向东贝冷机实业贷款3亿元，并向中国证监会出具保函，化解收购障碍。此次收购完成后，东贝冷机持有东贝集团股权53.92%，成为控股股东，东贝集团从一家老牌国企变成民营控股企业。
    国资从一般竞争性领域退出后，通过兼并重组，优化配置，形成了多家大型国有投融资平台，专注于公共交通、医疗、环境治理、铁路港口、棚户区改造等重要领域。2015年，黄石地方国有资产达983亿元。


 
　