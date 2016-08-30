查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 特别报道 ·黄石国资主攻公共服务等重要领域 ·不在量，重在优 ·图文：技改增效 ·江城兴起互联网陪诊新产业 ·一个人可顶一个班 ·中纺丝路控股美尔雅 ·万元GDP用水量下降5% ·宜城29个项目签约开工投产 ·兴山4个重点项目集中开工 ·两企获500万元无抵押贷款 ·农民用水者协会做主 ·图文：金刚石工具 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 黄石国资主攻公共服务等重要领域 · 不在量，重在优 · 图文：技改增效 · 江城兴起互联网陪诊新产业 · 一个人可顶一个班 · 中纺丝路控股美尔雅 · 万元GDP用水量下降5% · 宜城29个项目签约开工投产 · 兴山4个重点项目集中开工 · 两企获500万元无抵押贷款 · 农民用水者协会做主 · 图文：金刚石工具 3 特别报道 2016.8.30 星期二 退出一般性竞争领域 黄石国资主攻公共服务等重要领域 湖北日报讯 （记者雷闯、实习生李紫雯）昨日，黄石市国资委透露，从1999年至2015年，该市先后将多家国企改制成民企，国资退出一般竞争性领域，力度之大，居全省首位。“改制分为两个阶段，第一阶段是1999年到2002年，主要改中小国企。”黄石市国资委改革科伍宏根表示，当时，黄石市国有企业近800家，绝大部分是中小企业，主要从事建材、纺织服装、轻工、机械等行业。由于体制机制僵化，企业缺乏竞争力，经营普遍困难。为做大市场主体，黄石国资从中小国企中退出，让社会资本进入。改制后，企业活力被激发，涌现出美岛服饰、方通药业等一批知名民营企业。

第二阶段从2003开始，主要针对16家大中型国企，如东贝集团、华新水泥、冶钢集团等企业。“大企业改制较为复杂。”伍宏根举例，2000年，东贝集团形成债转股，东方资产管理公司、信达资产管理公司、华融资产管理公司合计持有东贝集团股权超过90%，黄石国资持有东贝集团剩余不到10%的股权。

由于是债转股，东方、华融、信达等均不参与经营管理，对企业发展非常不利。为改变现状，2008年，黄石市国资委在光谷产权联合交易所挂牌转让所持东贝集团股权，最后，公司管理层及部分员工出资接手，成为公司股东。在黄石国资的带动下，信达资产等部分国有股份退出，江苏洛克电气等社会资本进入，东贝集团迅速发展成世界第二大压缩机制造商。

今年8月，东贝集团管理层及部分员工组建的东贝冷机实业公司，收购江苏洛克电气持有东贝集团39.14%股权。为支持其收购，黄石市国有资产经营公司通过银行委托贷款方式，向东贝冷机实业贷款3亿元，并向中国证监会出具保函，化解收购障碍。此次收购完成后，东贝冷机持有东贝集团股权53.92%，成为控股股东，东贝集团从一家老牌国企变成民营控股企业。

国资从一般竞争性领域退出后，通过兼并重组，优化配置，形成了多家大型国有投融资平台，专注于公共交通、医疗、环境治理、铁路港口、棚户区改造等重要领域。2015年，黄石地方国有资产达983亿元。





