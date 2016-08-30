查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·动真碰硬践行绿色发展理念 ·争做“四讲四有”合格党员 ·攻坚卫生计生领域十项突出问题 ·17个市（州）全部公开权责清单 ·咸丰易地扶贫搬迁大提速 ·黄石全面放开户口迁移限制 ·图文：防骗教育进课堂 ·全省近3800万人持有社会保障卡 ·大数据“体检”惠及黄冈低收入者 ·任振鹤会见香港健康快车行访问团 ·以第一力度抓好第一要务以雷霆作风开展环境治理 ·努力建设一支强大的现代化战略支援部队 ·乘胜追击 再接再厉深入推进追逃追赃工作 ·“道行天下”优秀传统文化展在汉开幕 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 动真碰硬践行绿色发展理念 · 争做“四讲四有”合格党员 · 攻坚卫生计生领域十项突出问题 · 17个市（州）全部公开权责清单 · 咸丰易地扶贫搬迁大提速 · 黄石全面放开户口迁移限制 · 图文：防骗教育进课堂 · 全省近3800万人持有社会保障 · 大数据“体检”惠及黄冈低收入者 · 任振鹤会见香港健康快车行访问团 · 以第一力度抓好第一要务以雷霆作 · 努力建设一支强大的现代化战略支 · 乘胜追击 再接再厉深入推进追逃 · “道行天下”优秀传统文化展在汉 2 时政要闻 2016.8.30 星期二 王晋要求检察机关党员干警 争做“四讲四有”合格党员 湖北日报讯 （记者陈鹏、通讯员戴小巍）昨日上午，根据省检察院机关“两学一做”学习教育工作安排，省检察院检察长王晋为机关全体干警讲党课。他要求大家对照“讲政治、有信念，讲规矩、有纪律，讲道德、有品行，讲奉献、有作为”的标尺，经常衡量自己、检视自己、改造自己，努力做一名合格的共产党员。

王晋指出，讲政治、有信念是合格党员的首要标准。达到这一标准，首要的是对党忠诚；其次，政治合格离不开理想信念作支撑，检察机关的党员干部在理想信念上必须坚定虔诚；再次，政治合格必须守住意识形态阵地。党员干警必须牢固树立纪律观念和规矩意识，时刻对照习总书记提出的“五个必须，五个决不允许”，严守政治纪律和政治规矩。要把法治精神当作主心骨，把司法为民作为最重要的职业良知，把公正司法作为生命线，把廉洁司法作为必须守住的底线，以模范先进为榜样，自觉提升职业道德，构筑当代优秀检察官的精神高地。讲奉献是每个共产党员的必备品质，也是履职尽责重要条件，对检察机关而言，就是要紧紧围绕“依法履职尽责，服务保障大局”这条主线，传承奉献精神，突出担当精神，坚持实干为先，加强能力建设，主动作为，创造佳绩。





