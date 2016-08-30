动真碰硬践行绿色发展理念争做“四讲四有”合格党员攻坚卫生计生领域十项突出问题17个市（州）全部公开权责清单咸丰易地扶贫搬迁大提速黄石全面放开户口迁移限制图文：防骗教育进课堂全省近3800万人持有社会保障卡大数据“体检”惠及黄冈低收入者任振鹤会见香港健康快车行访问团以第一力度抓好第一要务以雷霆作风开展环境治理努力建设一支强大的现代化战略支援部队乘胜追击 再接再厉深入推进追逃追赃工作“道行天下”优秀传统文化展在汉开幕
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 第2版 时政要闻
·动真碰硬践行绿色发展理念
·争做“四讲四有”合格党员
·攻坚卫生计生领域十项突出问题
·17个市（州）全部公开权责清单
·咸丰易地扶贫搬迁大提速
·黄石全面放开户口迁移限制
·图文：防骗教育进课堂
·全省近3800万人持有社会保障卡
·大数据“体检”惠及黄冈低收入者
·任振鹤会见香港健康快车行访问团
·以第一力度抓好第一要务以雷霆作风开展环境治理
·努力建设一支强大的现代化战略支援部队
·乘胜追击 再接再厉深入推进追逃追赃工作
·“道行天下”优秀传统文化展在汉开幕
湖北日报电子版
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2 时政要闻 2016.8.30 星期二
王晋要求检察机关党员干警
争做“四讲四有”合格党员
    湖北日报讯 （记者陈鹏、通讯员戴小巍）昨日上午，根据省检察院机关“两学一做”学习教育工作安排，省检察院检察长王晋为机关全体干警讲党课。他要求大家对照“讲政治、有信念，讲规矩、有纪律，讲道德、有品行，讲奉献、有作为”的标尺，经常衡量自己、检视自己、改造自己，努力做一名合格的共产党员。
    王晋指出，讲政治、有信念是合格党员的首要标准。达到这一标准，首要的是对党忠诚；其次，政治合格离不开理想信念作支撑，检察机关的党员干部在理想信念上必须坚定虔诚；再次，政治合格必须守住意识形态阵地。党员干警必须牢固树立纪律观念和规矩意识，时刻对照习总书记提出的“五个必须，五个决不允许”，严守政治纪律和政治规矩。要把法治精神当作主心骨，把司法为民作为最重要的职业良知，把公正司法作为生命线，把廉洁司法作为必须守住的底线，以模范先进为榜样，自觉提升职业道德，构筑当代优秀检察官的精神高地。讲奉献是每个共产党员的必备品质，也是履职尽责重要条件，对检察机关而言，就是要紧紧围绕“依法履职尽责，服务保障大局”这条主线，传承奉献精神，突出担当精神，坚持实干为先，加强能力建设，主动作为，创造佳绩。


   
　