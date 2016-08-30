查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·动真碰硬践行绿色发展理念 ·争做“四讲四有”合格党员 ·攻坚卫生计生领域十项突出问题 ·17个市（州）全部公开权责清单 ·咸丰易地扶贫搬迁大提速 ·黄石全面放开户口迁移限制 ·图文：防骗教育进课堂 ·全省近3800万人持有社会保障卡 ·大数据“体检”惠及黄冈低收入者 ·任振鹤会见香港健康快车行访问团 ·以第一力度抓好第一要务以雷霆作风开展环境治理 ·努力建设一支强大的现代化战略支援部队 ·乘胜追击 再接再厉深入推进追逃追赃工作 ·“道行天下”优秀传统文化展在汉开幕 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 动真碰硬践行绿色发展理念 · 争做“四讲四有”合格党员 · 攻坚卫生计生领域十项突出问题 · 17个市（州）全部公开权责清单 · 咸丰易地扶贫搬迁大提速 · 黄石全面放开户口迁移限制 · 图文：防骗教育进课堂 · 全省近3800万人持有社会保障 · 大数据“体检”惠及黄冈低收入者 · 任振鹤会见香港健康快车行访问团 · 以第一力度抓好第一要务以雷霆作 · 努力建设一支强大的现代化战略支 · 乘胜追击 再接再厉深入推进追逃 · “道行天下”优秀传统文化展在汉 2 时政要闻 2016.8.30 星期二 曹广晶要求 动真碰硬践行绿色发展理念 湖北日报讯 （记者王理略）昨日，副省长曹广晶率省环保厅负责同志赴荆州检查督办环境突出问题整改工作。

曹广晶一行采取暗访与明察相结合的方式，会同荆州市政府主要负责同志，先后检查四湖总干渠运粮湖同心队断面水质、岑桑路沙公高速公路施工工地大气污染防治措施落实情况、岑观路中段垃圾堆放场所、白水滩泵站水域水质、柳林水厂取水口饮用水源地保护区保护情况等环境突出问题。检查时，曹广晶仔细听取环保监察人员的情况介绍，与企业负责人交谈，现场提出整改要求。随后，召开了检查督办座谈会。

曹广晶指出，此次检查督办看到了不少环境问题，部分现场可谓触目惊心。荆州市要切实落实五大发展理念，敢于动真碰硬，将绿色发展理念贯彻到行动中。

曹广晶要求，荆州市要高度重视突出环境问题，确保经济与环保协调发展。要把交办的问题，按照省委省政府确定的时间节点，尽早完成整改;对短期内无法整改到位的，一定要拿出具体方案，倒排工期，责任到人，早日达标。





