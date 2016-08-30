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·“道行天下”优秀传统文化展在汉开幕
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全省近3800万人持有社会保障
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“道行天下”优秀传统文化展在汉
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时政要闻
2016.8.30 星期二
“道行天下”优秀传统文化展在汉开幕
湖北日报讯 （记者别鸣、通讯员刘虹）昨日，“道行天下”优秀传统文化展览在省图书馆开幕，省人大常委会副主任周洪宇观看展览。
本次展览内容丰富、形式多样，不仅有来自全国100名书法家同书《道德经》的精品力作、重达15吨的“中国印”系列《道德经》金石艺术作品，更有国家一级保护文物楚简《道德经》、巨型册页全文《道德经》书法作品以及道德经相关文献展示。省图书馆同期还安排有两场《道德经》系列讲座，让展览和讲座相结合，从平面到立体，从静态到动态，是创新性打造立体化“讲座之书”和“展览之书”的有益尝试。
“道行天下”优秀传统文化展览，由省文明办、省文化厅、武当山旅游经济特区管委会主办，是省图书馆为弘扬中华优秀传统文化，进一步将“优秀传统文化年”系列活动推向高潮的举措之一。自今年5月“我从远古走来”古纸艺术展开展以来，目前省图书馆已举办“传统文化年”系列活动近40场次，深受读者欢迎。