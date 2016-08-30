查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·动真碰硬践行绿色发展理念 ·争做“四讲四有”合格党员 ·攻坚卫生计生领域十项突出问题 ·17个市（州）全部公开权责清单 ·咸丰易地扶贫搬迁大提速 ·黄石全面放开户口迁移限制 ·图文：防骗教育进课堂 ·全省近3800万人持有社会保障卡 ·大数据“体检”惠及黄冈低收入者 ·任振鹤会见香港健康快车行访问团 ·以第一力度抓好第一要务以雷霆作风开展环境治理 ·努力建设一支强大的现代化战略支援部队 ·乘胜追击 再接再厉深入推进追逃追赃工作 ·“道行天下”优秀传统文化展在汉开幕 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 动真碰硬践行绿色发展理念 · 争做“四讲四有”合格党员 · 攻坚卫生计生领域十项突出问题 · 17个市（州）全部公开权责清单 · 咸丰易地扶贫搬迁大提速 · 黄石全面放开户口迁移限制 · 图文：防骗教育进课堂 · 全省近3800万人持有社会保障 · 大数据“体检”惠及黄冈低收入者 · 任振鹤会见香港健康快车行访问团 · 以第一力度抓好第一要务以雷霆作 · 努力建设一支强大的现代化战略支 · 乘胜追击 再接再厉深入推进追逃 · “道行天下”优秀传统文化展在汉 2 时政要闻 2016.8.30 星期二 “道行天下”优秀传统文化展在汉开幕 湖北日报讯 （记者别鸣、通讯员刘虹）昨日，“道行天下”优秀传统文化展览在省图书馆开幕，省人大常委会副主任周洪宇观看展览。

本次展览内容丰富、形式多样，不仅有来自全国100名书法家同书《道德经》的精品力作、重达15吨的“中国印”系列《道德经》金石艺术作品，更有国家一级保护文物楚简《道德经》、巨型册页全文《道德经》书法作品以及道德经相关文献展示。省图书馆同期还安排有两场《道德经》系列讲座，让展览和讲座相结合，从平面到立体，从静态到动态，是创新性打造立体化“讲座之书”和“展览之书”的有益尝试。

“道行天下”优秀传统文化展览，由省文明办、省文化厅、武当山旅游经济特区管委会主办，是省图书馆为弘扬中华优秀传统文化，进一步将“优秀传统文化年”系列活动推向高潮的举措之一。自今年5月“我从远古走来”古纸艺术展开展以来，目前省图书馆已举办“传统文化年”系列活动近40场次，深受读者欢迎。





