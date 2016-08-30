动真碰硬践行绿色发展理念争做“四讲四有”合格党员攻坚卫生计生领域十项突出问题17个市（州）全部公开权责清单咸丰易地扶贫搬迁大提速黄石全面放开户口迁移限制图文：防骗教育进课堂全省近3800万人持有社会保障卡大数据“体检”惠及黄冈低收入者任振鹤会见香港健康快车行访问团以第一力度抓好第一要务以雷霆作风开展环境治理努力建设一支强大的现代化战略支援部队乘胜追击 再接再厉深入推进追逃追赃工作“道行天下”优秀传统文化展在汉开幕
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 第2版 时政要闻
·动真碰硬践行绿色发展理念
·争做“四讲四有”合格党员
·攻坚卫生计生领域十项突出问题
·17个市（州）全部公开权责清单
·咸丰易地扶贫搬迁大提速
·黄石全面放开户口迁移限制
·图文：防骗教育进课堂
·全省近3800万人持有社会保障卡
·大数据“体检”惠及黄冈低收入者
·任振鹤会见香港健康快车行访问团
·以第一力度抓好第一要务以雷霆作风开展环境治理
·努力建设一支强大的现代化战略支援部队
·乘胜追击 再接再厉深入推进追逃追赃工作
·“道行天下”优秀传统文化展在汉开幕
湖北日报电子版
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2 时政要闻 2016.8.30 星期二
“道行天下”优秀传统文化展在汉开幕
    湖北日报讯 （记者别鸣、通讯员刘虹）昨日，“道行天下”优秀传统文化展览在省图书馆开幕，省人大常委会副主任周洪宇观看展览。
    本次展览内容丰富、形式多样，不仅有来自全国100名书法家同书《道德经》的精品力作、重达15吨的“中国印”系列《道德经》金石艺术作品，更有国家一级保护文物楚简《道德经》、巨型册页全文《道德经》书法作品以及道德经相关文献展示。省图书馆同期还安排有两场《道德经》系列讲座，让展览和讲座相结合，从平面到立体，从静态到动态，是创新性打造立体化“讲座之书”和“展览之书”的有益尝试。
    “道行天下”优秀传统文化展览，由省文明办、省文化厅、武当山旅游经济特区管委会主办，是省图书馆为弘扬中华优秀传统文化，进一步将“优秀传统文化年”系列活动推向高潮的举措之一。自今年5月“我从远古走来”古纸艺术展开展以来，目前省图书馆已举办“传统文化年”系列活动近40场次，深受读者欢迎。


   
　