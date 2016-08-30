查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·动真碰硬践行绿色发展理念 ·争做“四讲四有”合格党员 ·攻坚卫生计生领域十项突出问题 ·17个市（州）全部公开权责清单 ·咸丰易地扶贫搬迁大提速 ·黄石全面放开户口迁移限制 ·图文：防骗教育进课堂 ·全省近3800万人持有社会保障卡 ·大数据“体检”惠及黄冈低收入者 ·任振鹤会见香港健康快车行访问团 ·以第一力度抓好第一要务以雷霆作风开展环境治理 ·努力建设一支强大的现代化战略支援部队 ·乘胜追击 再接再厉深入推进追逃追赃工作 ·“道行天下”优秀传统文化展在汉开幕 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 动真碰硬践行绿色发展理念 · 争做“四讲四有”合格党员 · 攻坚卫生计生领域十项突出问题 · 17个市（州）全部公开权责清单 · 咸丰易地扶贫搬迁大提速 · 黄石全面放开户口迁移限制 · 图文：防骗教育进课堂 · 全省近3800万人持有社会保障 · 大数据“体检”惠及黄冈低收入者 · 任振鹤会见香港健康快车行访问团 · 以第一力度抓好第一要务以雷霆作 · 努力建设一支强大的现代化战略支 · 乘胜追击 再接再厉深入推进追逃 · “道行天下”优秀传统文化展在汉 2 时政要闻 2016.8.30 星期二 侯长安强调 乘胜追击 再接再厉深入推进追逃追赃工作 湖北日报讯 （记者杨宏斌、通讯员张烈红）昨日，省委反腐败协调小组全体（扩大）会议在汉召开。省委常委、省纪委书记、省委反腐败协调小组组长侯长安主持会议并讲话。副省长、省公安厅厅长曾欣，省高级人民法院院长李静，省人民检察院检察长王晋出席会议。会议总结我省前段追逃追赃工作，研究部署下一阶段任务，审议通过我省反腐败国际追逃追赃工作专项经费管理、记功奖励等有关制度。

侯长安指出，追逃追赃工作党中央高度重视、要求明确，省委旗帜鲜明、态度坚决，我省任务艰巨、责任重大，是一项必须抓好的重要政治任务。今年以来我省追逃追赃工作措施有力、配合顺畅、成效较好，下一步全省各有关地方和单位要深入贯彻中央和省委关于反腐败国际追逃追赃工作的部署和要求，乘胜追击、再接再厉，调整部署、优化战术，点和面双推进、质与量双突破，推动我省追逃追赃工作再上新的台阶。

侯长安强调，追逃追赃工作跨领域、跨部门，涉及国内、国外，是全党的工作、全局性的工作，必须凝聚各方面力量强力推进。要压实追逃追赃主体责任、主办责任和协同责任，加强分工协作、抓好责任落实。要突出重点、投入重兵、多方施策，集中优势兵力突破有关重点个案。要建立健全经费保障、记功奖励、监督管理等方面的配套措施，强化追逃追赃工作保障。要加强防逃工作，在减少存量的同时坚决遏制增量，逐步形成“不敢逃”“不能逃”“不想逃”的良好局面。





