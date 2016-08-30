查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·动真碰硬践行绿色发展理念 ·争做“四讲四有”合格党员 ·攻坚卫生计生领域十项突出问题 ·17个市（州）全部公开权责清单 ·咸丰易地扶贫搬迁大提速 ·黄石全面放开户口迁移限制 ·图文：防骗教育进课堂 ·全省近3800万人持有社会保障卡 ·大数据“体检”惠及黄冈低收入者 ·任振鹤会见香港健康快车行访问团 ·以第一力度抓好第一要务以雷霆作风开展环境治理 ·努力建设一支强大的现代化战略支援部队 ·乘胜追击 再接再厉深入推进追逃追赃工作 ·“道行天下”优秀传统文化展在汉开幕 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 动真碰硬践行绿色发展理念 · 争做“四讲四有”合格党员 · 攻坚卫生计生领域十项突出问题 · 17个市（州）全部公开权责清单 · 咸丰易地扶贫搬迁大提速 · 黄石全面放开户口迁移限制 · 图文：防骗教育进课堂 · 全省近3800万人持有社会保障 · 大数据“体检”惠及黄冈低收入者 · 任振鹤会见香港健康快车行访问团 · 以第一力度抓好第一要务以雷霆作 · 努力建设一支强大的现代化战略支 · 乘胜追击 再接再厉深入推进追逃 · “道行天下”优秀传统文化展在汉 2 时政要闻 2016.8.30 星期二 努力建设一支强大的现代化战略支援部队 湖北日报讯 新华社北京8月29日电 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平29日上午视察战略支援部队机关，代表党中央和中央军委，对战略支援部队第一次党代表大会的召开表示热烈的祝贺，向战略支援部队全体指战员致以诚挚的问候。他强调，要以党在新形势下的强军目标为引领，贯彻新形势下军事战略方针，坚持政治建军、改革强军、依法治军，把握部队建设特点和规律，担负历史重任，瞄准世界一流，勇于创新超越，努力建设一支强大的现代化战略支援部队。

战略支援部队是去年底按照党中央和中央军委关于深化国防和军队改革的决策部署成立的，习近平亲自向战略支援部队授予军旗并致训词。对战略支援部队，习近平高度重视、寄予厚望。上午9时30分许，习近平来到战略支援部队机关，亲切接见战略支援部队第一次党代会全体代表和机关师以上领导干部，高兴地同大家合影留念。

合影结束后，习近平视察了战略支援部队某部作战指挥中心，察看作战值班情况。看到部队指挥员和值班人员训练有素、精神饱满，习近平很欣慰，勉励大家锤炼过硬指挥素质，提高作战指挥效能。

随后，习近平听取了战略支援部队工作汇报，并发表重要讲话。他指出，战略支援部队是维护国家安全的新型作战力量，是我军联合作战体系的重要支撑。战略支援部队要以时不我待的精神，勇敢担负起历史重任。

习近平强调，要加快战略支援部队创新发展。战略支援部队建设，最需要的是创新，根本出路在创新。要在把握规律的基础上，勇于创新思路、创新模式、创新发展，贯彻更加注重聚焦实战、更加注重创新驱动、更加注重体系建设、更加注重集约高效、更加注重军民融合的战略指导，高标准高起点推进各项建设，努力走出一条中国特色新型作战力量建设的路子。要扭住备战打仗不放松，以作战需求为牵引，制定战略支援部队发展战略和建设规划计划，加快构建新型训练体系，全面提高威慑和实战能力。要扭住深化改革不放松，确立同新型作战力量建设和联合作战要求相适应的思想观念，建立科学高效的运行机制，优化部队规模结构和编成，提高各项工作科学化、规范化水平。要扭住创新驱动不放松，加快推进军事理论创新，抓住科技创新这个牛鼻子发展先进技术和装备，抓好新型作战力量和高层次科技创新人才培养，健全管理体系，提高部队建设精准度和效费比。要扭住军民融合不放松，善于在社会主义市场经济条件下发挥举国体制优势，统筹各方面力量资源，不断拓展融合深度和广度，构建一体化的国家战略能力。

习近平指出，要扎实打牢战略支援部队建设的思想政治基础。做好立根固本、铸魂育人工作，教育引导广大官兵把我军政治灵魂融入血脉，强化政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，牢牢坚持党对军队的绝对领导，坚定不移听党的话、跟党走。要研究把握新形势下政治工作的特点和规律，创新政治工作理念、方法、手段，增强政治工作时代感和实效性，发挥政治工作强大威力。要坚持用光荣传统教育官兵、用崇高精神塑造官兵、用神圣事业感召官兵，大力培养“四有”新一代革命军人。要严肃党内政治生活，贯彻民主集中制，大兴学习之风，提高战略素养、军事素养、科技素养、创新素养，不断增强党委领导部队建设本领。要抓好“两学一做”学习教育，把全面从严治党落实到每个支部、每名党员，增强各级党组织创造力、凝聚力、战斗力。要加强纪律建设，培育新风正气，把内部风气搞得很纯正，把政治生态搞得很纯洁，凝聚推进部队建设的强大正能量。

中共中央政治局委员、中央军委副主席范长龙，中共中央政治局委员、中央军委副主席许其亮，中央军委委员常万全、房峰辉、张阳、赵克石、张又侠、吴胜利、马晓天、魏凤和参加活动。





