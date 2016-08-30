动真碰硬践行绿色发展理念争做“四讲四有”合格党员攻坚卫生计生领域十项突出问题17个市（州）全部公开权责清单咸丰易地扶贫搬迁大提速黄石全面放开户口迁移限制图文：防骗教育进课堂全省近3800万人持有社会保障卡大数据“体检”惠及黄冈低收入者任振鹤会见香港健康快车行访问团以第一力度抓好第一要务以雷霆作风开展环境治理努力建设一支强大的现代化战略支援部队乘胜追击 再接再厉深入推进追逃追赃工作“道行天下”优秀传统文化展在汉开幕
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 第2版 时政要闻
·动真碰硬践行绿色发展理念
·争做“四讲四有”合格党员
·攻坚卫生计生领域十项突出问题
·17个市（州）全部公开权责清单
·咸丰易地扶贫搬迁大提速
·黄石全面放开户口迁移限制
·图文：防骗教育进课堂
·全省近3800万人持有社会保障卡
·大数据“体检”惠及黄冈低收入者
·任振鹤会见香港健康快车行访问团
·以第一力度抓好第一要务以雷霆作风开展环境治理
·努力建设一支强大的现代化战略支援部队
·乘胜追击 再接再厉深入推进追逃追赃工作
·“道行天下”优秀传统文化展在汉开幕
湖北日报电子版
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2 时政要闻 2016.8.30 星期二
任振鹤会见香港健康快车行访问团
    湖北日报讯 （记者李婷、通讯员顾锋）28日下午，副省长任振鹤在汉会见全国政协委员、健康快车创会主席方黄吉雯等香港健康快车行访问团嘉宾一行。
    任振鹤对访问团一行表示欢迎。他说，近年来湖北经济发展态势不错，鄂港两地的交流合作长期而广泛。希望通过此次活动，进一步深化鄂港两地交流，使香港同胞在感受湖北经济社会发展和美丽自然风光的同时，加深对湖北的了解，增强香港同胞对国情的了解和认识。“健康快车”是1997年7月由香港各界爱国人士发起，专门为内地贫困白内障患者免费实施手术治疗，在内地设立流动眼科火车医院的慈善项目。截至2015年底，火车医院已经在内地28个省区市的105个地区开展治疗服务，累计治愈17万余人，其中包括湖北患者5734人。同时，在内地建立了15所“健康快车”眼科显微手术培训中心和47所白内障治疗中心，培训了大批基层眼科医生。2002年，国务院批准成立“中华健康快车基金会”，自驾车光明行活动是该基金会自2005年以来每年举办的一项筹款宣传活动。
    22日，“健康快车2016自驾车光明行”访问团由重庆出发，途经恩施、宜昌、神农架林区、十堰、襄阳等地，28日抵达武汉。活动邀请了140名政商界知名人士参加。


   
　