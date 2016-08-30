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第2版 时政要闻
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·争做“四讲四有”合格党员
·攻坚卫生计生领域十项突出问题
·17个市（州）全部公开权责清单
·咸丰易地扶贫搬迁大提速
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·图文：防骗教育进课堂
·全省近3800万人持有社会保障卡
·大数据“体检”惠及黄冈低收入者
·任振鹤会见香港健康快车行访问团
·以第一力度抓好第一要务以雷霆作风开展环境治理
·努力建设一支强大的现代化战略支援部队
·乘胜追击 再接再厉深入推进追逃追赃工作
·“道行天下”优秀传统文化展在汉开幕
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全省近3800万人持有社会保障
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“道行天下”优秀传统文化展在汉
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时政要闻
2016.8.30 星期二
任振鹤会见香港健康快车行访问团
湖北日报讯 （记者李婷、通讯员顾锋）28日下午，副省长任振鹤在汉会见全国政协委员、健康快车创会主席方黄吉雯等香港健康快车行访问团嘉宾一行。
任振鹤对访问团一行表示欢迎。他说，近年来湖北经济发展态势不错，鄂港两地的交流合作长期而广泛。希望通过此次活动，进一步深化鄂港两地交流，使香港同胞在感受湖北经济社会发展和美丽自然风光的同时，加深对湖北的了解，增强香港同胞对国情的了解和认识。“健康快车”是1997年7月由香港各界爱国人士发起，专门为内地贫困白内障患者免费实施手术治疗，在内地设立流动眼科火车医院的慈善项目。截至2015年底，火车医院已经在内地28个省区市的105个地区开展治疗服务，累计治愈17万余人，其中包括湖北患者5734人。同时，在内地建立了15所“健康快车”眼科显微手术培训中心和47所白内障治疗中心，培训了大批基层眼科医生。2002年，国务院批准成立“中华健康快车基金会”，自驾车光明行活动是该基金会自2005年以来每年举办的一项筹款宣传活动。
22日，“健康快车2016自驾车光明行”访问团由重庆出发，途经恩施、宜昌、神农架林区、十堰、襄阳等地，28日抵达武汉。活动邀请了140名政商界知名人士参加。