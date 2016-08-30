查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·动真碰硬践行绿色发展理念 ·争做“四讲四有”合格党员 ·攻坚卫生计生领域十项突出问题 ·17个市（州）全部公开权责清单 ·咸丰易地扶贫搬迁大提速 ·黄石全面放开户口迁移限制 ·图文：防骗教育进课堂 ·全省近3800万人持有社会保障卡 ·大数据“体检”惠及黄冈低收入者 ·任振鹤会见香港健康快车行访问团 ·以第一力度抓好第一要务以雷霆作风开展环境治理 ·努力建设一支强大的现代化战略支援部队 ·乘胜追击 再接再厉深入推进追逃追赃工作 ·“道行天下”优秀传统文化展在汉开幕 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 动真碰硬践行绿色发展理念 · 争做“四讲四有”合格党员 · 攻坚卫生计生领域十项突出问题 · 17个市（州）全部公开权责清单 · 咸丰易地扶贫搬迁大提速 · 黄石全面放开户口迁移限制 · 图文：防骗教育进课堂 · 全省近3800万人持有社会保障 · 大数据“体检”惠及黄冈低收入者 · 任振鹤会见香港健康快车行访问团 · 以第一力度抓好第一要务以雷霆作 · 努力建设一支强大的现代化战略支 · 乘胜追击 再接再厉深入推进追逃 · “道行天下”优秀传统文化展在汉 2 时政要闻 2016.8.30 星期二 低保对象减半 救助标准大增 大数据“体检”惠及黄冈低收入者 湖北日报讯 （记者杨宏斌）“我拿的低保金增多了！”昨日，身患重病的黄梅县黄梅镇居民瞿志平对记者说。黄冈市运用大数据开展惠民政策落实情况监督检查后，瞿志平的低保金由每月370元提高到了420元。“不符合条件的人退出了，符合条件的人自然得到更多了。”昨日，黄冈市民政局副局长肖军说。

从5月份开始，黄冈市按照全省统一部署，通过大数据“体检”和入户调查，挖出一批虚报冒领、截留挪用、以权谋私、优亲厚友骗领低保、粮食两补等惠民资金的“隐身蛀虫”。

对享受低保的人员，发现不符合条件的，坚决淘汰出局。红安县永佳河镇叶河村李某享受农村低保，通过大数据比对发现他儿子是一家大型国企工会主席，不符合低保政策，县民政局取消了其低保资格。

原享受低保对象，核实实际困难后提高救助标准。红安县七里坪镇周七家村村民周某患白血病，家庭困难，两个子女还在读大学。县民政局将其家庭每月救助金发放标准从390元调整到600元。

原来未领取低保，大数据比对后纳入。黄梅县黄梅镇困难居民李金桃与还是学生的儿子张李俊此前未享受低保。大数据监督检查发现李金桃无工作、无经济来源。于是，李金桃母子成为新增享受城市低保人员，每月救助金为515元。

黄冈市民政局低保中心主任杨堂进介绍，2014年以来，黄冈市对城乡低保开展了六轮大清理，基本清退了群众长期反应强烈的“关系保”、“人情保”，使全市享受低保的人数减半，低保补助额猛增。

杨堂进介绍了一组数据：黄冈市城乡低保由2014年底的43.4万人清理至现在的21.6万人，减幅50.2%；月人均保障水平城镇对象净增36元，增幅16.9%，农村对象净增43元，增幅44.8%。





