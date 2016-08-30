查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·动真碰硬践行绿色发展理念 ·争做“四讲四有”合格党员 ·攻坚卫生计生领域十项突出问题 ·17个市（州）全部公开权责清单 ·咸丰易地扶贫搬迁大提速 ·黄石全面放开户口迁移限制 ·图文：防骗教育进课堂 ·全省近3800万人持有社会保障卡 ·大数据“体检”惠及黄冈低收入者 ·任振鹤会见香港健康快车行访问团 ·以第一力度抓好第一要务以雷霆作风开展环境治理 ·努力建设一支强大的现代化战略支援部队 ·乘胜追击 再接再厉深入推进追逃追赃工作 ·“道行天下”优秀传统文化展在汉开幕 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 动真碰硬践行绿色发展理念 · 争做“四讲四有”合格党员 · 攻坚卫生计生领域十项突出问题 · 17个市（州）全部公开权责清单 · 咸丰易地扶贫搬迁大提速 · 黄石全面放开户口迁移限制 · 图文：防骗教育进课堂 · 全省近3800万人持有社会保障 · 大数据“体检”惠及黄冈低收入者 · 任振鹤会见香港健康快车行访问团 · 以第一力度抓好第一要务以雷霆作 · 努力建设一支强大的现代化战略支 · 乘胜追击 再接再厉深入推进追逃 · “道行天下”优秀传统文化展在汉 2 时政要闻 2016.8.30 星期二 全省近3800万人持有社会保障卡 湖北日报讯 （记者李玉麟、通讯员楚仁煊）昨从省人社厅获悉，截至今年6月底，湖北省参加养老保险总人数达3532万人（含城镇企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险），城镇基本医疗、失业、工伤、生育保险参保人数分别达1980万、532万、644万、507万，社会保障卡累计持卡人数达到3794万人。

今年以来，我省加快推进机关事业单位养老保险制度改革，已完成参保登记信息系统开发。同时，全面推动被征地农民养老保险政策落实，落实养老保险补偿资金26.8亿元，涉及18.7万被征地农民。此外，加快整合城乡居民基本医疗保险制度，武汉、荆州、荆门等地已拟定具体实施方案，城乡医保、新农合制度、经办和信息系统建设正在加紧推进。





