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第2版 时政要闻
·动真碰硬践行绿色发展理念
·争做“四讲四有”合格党员
·攻坚卫生计生领域十项突出问题
·17个市（州）全部公开权责清单
·咸丰易地扶贫搬迁大提速
·黄石全面放开户口迁移限制
·图文：防骗教育进课堂
·全省近3800万人持有社会保障卡
·大数据“体检”惠及黄冈低收入者
·任振鹤会见香港健康快车行访问团
·以第一力度抓好第一要务以雷霆作风开展环境治理
·努力建设一支强大的现代化战略支援部队
·乘胜追击 再接再厉深入推进追逃追赃工作
·“道行天下”优秀传统文化展在汉开幕
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黄石全面放开户口迁移限制
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全省近3800万人持有社会保障
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大数据“体检”惠及黄冈低收入者
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任振鹤会见香港健康快车行访问团
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乘胜追击 再接再厉深入推进追逃
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“道行天下”优秀传统文化展在汉
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时政要闻
2016.8.30 星期二
全省近3800万人持有社会保障卡
湖北日报讯 （记者李玉麟、通讯员楚仁煊）昨从省人社厅获悉，截至今年6月底，湖北省参加养老保险总人数达3532万人（含城镇企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险），城镇基本医疗、失业、工伤、生育保险参保人数分别达1980万、532万、644万、507万，社会保障卡累计持卡人数达到3794万人。
今年以来，我省加快推进机关事业单位养老保险制度改革，已完成参保登记信息系统开发。同时，全面推动被征地农民养老保险政策落实，落实养老保险补偿资金26.8亿元，涉及18.7万被征地农民。此外，加快整合城乡居民基本医疗保险制度，武汉、荆州、荆门等地已拟定具体实施方案，城乡医保、新农合制度、经办和信息系统建设正在加紧推进。