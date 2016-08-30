动真碰硬践行绿色发展理念争做“四讲四有”合格党员攻坚卫生计生领域十项突出问题17个市（州）全部公开权责清单咸丰易地扶贫搬迁大提速黄石全面放开户口迁移限制图文：防骗教育进课堂全省近3800万人持有社会保障卡大数据“体检”惠及黄冈低收入者任振鹤会见香港健康快车行访问团以第一力度抓好第一要务以雷霆作风开展环境治理努力建设一支强大的现代化战略支援部队乘胜追击 再接再厉深入推进追逃追赃工作“道行天下”优秀传统文化展在汉开幕
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 第2版 时政要闻
·动真碰硬践行绿色发展理念
·争做“四讲四有”合格党员
·攻坚卫生计生领域十项突出问题
·17个市（州）全部公开权责清单
·咸丰易地扶贫搬迁大提速
·黄石全面放开户口迁移限制
·图文：防骗教育进课堂
·全省近3800万人持有社会保障卡
·大数据“体检”惠及黄冈低收入者
·任振鹤会见香港健康快车行访问团
·以第一力度抓好第一要务以雷霆作风开展环境治理
·努力建设一支强大的现代化战略支援部队
·乘胜追击 再接再厉深入推进追逃追赃工作
·“道行天下”优秀传统文化展在汉开幕
湖北日报电子版
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2 时政要闻 2016.8.30 星期二
全省近3800万人持有社会保障卡
    湖北日报讯 （记者李玉麟、通讯员楚仁煊）昨从省人社厅获悉，截至今年6月底，湖北省参加养老保险总人数达3532万人（含城镇企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险），城镇基本医疗、失业、工伤、生育保险参保人数分别达1980万、532万、644万、507万，社会保障卡累计持卡人数达到3794万人。
    今年以来，我省加快推进机关事业单位养老保险制度改革，已完成参保登记信息系统开发。同时，全面推动被征地农民养老保险政策落实，落实养老保险补偿资金26.8亿元，涉及18.7万被征地农民。此外，加快整合城乡居民基本医疗保险制度，武汉、荆州、荆门等地已拟定具体实施方案，城乡医保、新农合制度、经办和信息系统建设正在加紧推进。


   
　