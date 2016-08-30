动真碰硬践行绿色发展理念争做“四讲四有”合格党员攻坚卫生计生领域十项突出问题17个市（州）全部公开权责清单咸丰易地扶贫搬迁大提速黄石全面放开户口迁移限制图文：防骗教育进课堂全省近3800万人持有社会保障卡大数据“体检”惠及黄冈低收入者任振鹤会见香港健康快车行访问团以第一力度抓好第一要务以雷霆作风开展环境治理努力建设一支强大的现代化战略支援部队乘胜追击 再接再厉深入推进追逃追赃工作“道行天下”优秀传统文化展在汉开幕
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 第2版 时政要闻
·动真碰硬践行绿色发展理念
·争做“四讲四有”合格党员
·攻坚卫生计生领域十项突出问题
·17个市（州）全部公开权责清单
·咸丰易地扶贫搬迁大提速
·黄石全面放开户口迁移限制
·图文：防骗教育进课堂
·全省近3800万人持有社会保障卡
·大数据“体检”惠及黄冈低收入者
·任振鹤会见香港健康快车行访问团
·以第一力度抓好第一要务以雷霆作风开展环境治理
·努力建设一支强大的现代化战略支援部队
·乘胜追击 再接再厉深入推进追逃追赃工作
·“道行天下”优秀传统文化展在汉开幕
湖北日报电子版
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2 时政要闻 2016.8.30 星期二
图文：防骗教育进课堂
    湖北日报讯 29日，襄阳八中教室里，樊城区民警刘深思正在为学生讲解如何识别电信网络诈骗信息。当天，樊城警方抽调精干民警，组成6个工作专班，赴辖区10余所中学开展防诈骗宣传教育，以提高在校学生对电信诈骗犯罪的防范意识。
　　（记者 刘曙松 视界网 冷晓冰 翟磊 摄）


   
　