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第2版 时政要闻
·动真碰硬践行绿色发展理念
·争做“四讲四有”合格党员
·攻坚卫生计生领域十项突出问题
·17个市（州）全部公开权责清单
·咸丰易地扶贫搬迁大提速
·黄石全面放开户口迁移限制
·图文：防骗教育进课堂
·全省近3800万人持有社会保障卡
·大数据“体检”惠及黄冈低收入者
·任振鹤会见香港健康快车行访问团
·以第一力度抓好第一要务以雷霆作风开展环境治理
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·“道行天下”优秀传统文化展在汉开幕
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全省近3800万人持有社会保障
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“道行天下”优秀传统文化展在汉
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时政要闻
2016.8.30 星期二
黄石全面放开户口迁移限制
湖北日报讯 （记者陶忠辉、通讯员贺大庆、刘艳新）落户黄石再没有“门槛”了。26日，黄石市出台决定，全面放开户口迁移限制。
今后，凡在黄石有稳定住所（含租赁）、稳定职业的就业、务工人员（含灵活就业人员），取消缴纳社会保险的条件限制，可在居住地登记常住人口，其父母、子女可落户；配偶、子女、父母等直系亲属投靠的，取消年龄、婚姻状况的条件限制，可在居住地登记常住人口；凡自愿来黄石接受义务教育的未成年学生，凭监护人提供的合法稳定住所和申请，可在居住地登记常住人口；在黄石投资兴办实业，有合法稳定住所的，取消投资和纳税额度的条件限制，可以申请将其本人、配偶及子女户口迁入；复退军人和军队转业干部自愿在黄石安置落户，凭复退、转业或接收单位相关证明等，其配偶、子女可随迁落户；黄石籍大中专毕业生在外地待业、失业和无法就业的，可回黄石登记常住人口。
敞开胸怀拥抱外来人口，该市还出台配套系列优惠措施。如，落户该市的市民子女可享受义务教育阶段“免试就近入学”；取消户籍条件限制，鼓励以个人身份参加城镇职工养老保险，完善落实基本养老保险转移接续流程；享受创业培训、创业担保贷款、创业补贴，享受统一标准的购房、租房等住房保障政策等。