查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·动真碰硬践行绿色发展理念 ·争做“四讲四有”合格党员 ·攻坚卫生计生领域十项突出问题 ·17个市（州）全部公开权责清单 ·咸丰易地扶贫搬迁大提速 ·黄石全面放开户口迁移限制 ·图文：防骗教育进课堂 ·全省近3800万人持有社会保障卡 ·大数据“体检”惠及黄冈低收入者 ·任振鹤会见香港健康快车行访问团 ·以第一力度抓好第一要务以雷霆作风开展环境治理 ·努力建设一支强大的现代化战略支援部队 ·乘胜追击 再接再厉深入推进追逃追赃工作 ·“道行天下”优秀传统文化展在汉开幕 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 动真碰硬践行绿色发展理念 · 争做“四讲四有”合格党员 · 攻坚卫生计生领域十项突出问题 · 17个市（州）全部公开权责清单 · 咸丰易地扶贫搬迁大提速 · 黄石全面放开户口迁移限制 · 图文：防骗教育进课堂 · 全省近3800万人持有社会保障 · 大数据“体检”惠及黄冈低收入者 · 任振鹤会见香港健康快车行访问团 · 以第一力度抓好第一要务以雷霆作 · 努力建设一支强大的现代化战略支 · 乘胜追击 再接再厉深入推进追逃 · “道行天下”优秀传统文化展在汉 2 时政要闻 2016.8.30 星期二 黄石全面放开户口迁移限制 湖北日报讯 （记者陶忠辉、通讯员贺大庆、刘艳新）落户黄石再没有“门槛”了。26日，黄石市出台决定，全面放开户口迁移限制。

今后，凡在黄石有稳定住所（含租赁）、稳定职业的就业、务工人员（含灵活就业人员），取消缴纳社会保险的条件限制，可在居住地登记常住人口，其父母、子女可落户；配偶、子女、父母等直系亲属投靠的，取消年龄、婚姻状况的条件限制，可在居住地登记常住人口；凡自愿来黄石接受义务教育的未成年学生，凭监护人提供的合法稳定住所和申请，可在居住地登记常住人口；在黄石投资兴办实业，有合法稳定住所的，取消投资和纳税额度的条件限制，可以申请将其本人、配偶及子女户口迁入；复退军人和军队转业干部自愿在黄石安置落户，凭复退、转业或接收单位相关证明等，其配偶、子女可随迁落户；黄石籍大中专毕业生在外地待业、失业和无法就业的，可回黄石登记常住人口。

敞开胸怀拥抱外来人口，该市还出台配套系列优惠措施。如，落户该市的市民子女可享受义务教育阶段“免试就近入学”；取消户籍条件限制，鼓励以个人身份参加城镇职工养老保险，完善落实基本养老保险转移接续流程；享受创业培训、创业担保贷款、创业补贴，享受统一标准的购房、租房等住房保障政策等。





