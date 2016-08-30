动真碰硬践行绿色发展理念争做“四讲四有”合格党员攻坚卫生计生领域十项突出问题17个市（州）全部公开权责清单咸丰易地扶贫搬迁大提速黄石全面放开户口迁移限制图文：防骗教育进课堂全省近3800万人持有社会保障卡大数据“体检”惠及黄冈低收入者任振鹤会见香港健康快车行访问团以第一力度抓好第一要务以雷霆作风开展环境治理努力建设一支强大的现代化战略支援部队乘胜追击 再接再厉深入推进追逃追赃工作“道行天下”优秀传统文化展在汉开幕
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 第2版 时政要闻
·动真碰硬践行绿色发展理念
·争做“四讲四有”合格党员
·攻坚卫生计生领域十项突出问题
·17个市（州）全部公开权责清单
·咸丰易地扶贫搬迁大提速
·黄石全面放开户口迁移限制
·图文：防骗教育进课堂
·全省近3800万人持有社会保障卡
·大数据“体检”惠及黄冈低收入者
·任振鹤会见香港健康快车行访问团
·以第一力度抓好第一要务以雷霆作风开展环境治理
·努力建设一支强大的现代化战略支援部队
·乘胜追击 再接再厉深入推进追逃追赃工作
·“道行天下”优秀传统文化展在汉开幕
湖北日报电子版
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2 时政要闻 2016.8.30 星期二
黄石全面放开户口迁移限制
    湖北日报讯 （记者陶忠辉、通讯员贺大庆、刘艳新）落户黄石再没有“门槛”了。26日，黄石市出台决定，全面放开户口迁移限制。
    今后，凡在黄石有稳定住所（含租赁）、稳定职业的就业、务工人员（含灵活就业人员），取消缴纳社会保险的条件限制，可在居住地登记常住人口，其父母、子女可落户；配偶、子女、父母等直系亲属投靠的，取消年龄、婚姻状况的条件限制，可在居住地登记常住人口；凡自愿来黄石接受义务教育的未成年学生，凭监护人提供的合法稳定住所和申请，可在居住地登记常住人口；在黄石投资兴办实业，有合法稳定住所的，取消投资和纳税额度的条件限制，可以申请将其本人、配偶及子女户口迁入；复退军人和军队转业干部自愿在黄石安置落户，凭复退、转业或接收单位相关证明等，其配偶、子女可随迁落户；黄石籍大中专毕业生在外地待业、失业和无法就业的，可回黄石登记常住人口。
    敞开胸怀拥抱外来人口，该市还出台配套系列优惠措施。如，落户该市的市民子女可享受义务教育阶段“免试就近入学”；取消户籍条件限制，鼓励以个人身份参加城镇职工养老保险，完善落实基本养老保险转移接续流程；享受创业培训、创业担保贷款、创业补贴，享受统一标准的购房、租房等住房保障政策等。


   
　