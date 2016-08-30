动真碰硬践行绿色发展理念争做“四讲四有”合格党员攻坚卫生计生领域十项突出问题17个市（州）全部公开权责清单咸丰易地扶贫搬迁大提速黄石全面放开户口迁移限制图文：防骗教育进课堂全省近3800万人持有社会保障卡大数据“体检”惠及黄冈低收入者任振鹤会见香港健康快车行访问团以第一力度抓好第一要务以雷霆作风开展环境治理努力建设一支强大的现代化战略支援部队乘胜追击 再接再厉深入推进追逃追赃工作“道行天下”优秀传统文化展在汉开幕
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 第2版 时政要闻
·动真碰硬践行绿色发展理念
·争做“四讲四有”合格党员
·攻坚卫生计生领域十项突出问题
·17个市（州）全部公开权责清单
·咸丰易地扶贫搬迁大提速
·黄石全面放开户口迁移限制
·图文：防骗教育进课堂
·全省近3800万人持有社会保障卡
·大数据“体检”惠及黄冈低收入者
·任振鹤会见香港健康快车行访问团
·以第一力度抓好第一要务以雷霆作风开展环境治理
·努力建设一支强大的现代化战略支援部队
·乘胜追击 再接再厉深入推进追逃追赃工作
·“道行天下”优秀传统文化展在汉开幕
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2 时政要闻 2016.8.30 星期二
八部门联合盖章发文简化流程提振精神
咸丰易地扶贫搬迁大提速
    湖北日报讯 （通讯员李维君、邓宏娟、杨俊）“县里出台了联合文件，8个‘红巴巴’为我们撑腰壮胆，是我们推进易地扶贫搬迁的尚方宝剑。”26日，咸丰县黄金洞乡副乡长杨本亚以8个“红巴巴”称赞八个部门盖章联合下发的文件。
    据介绍，该县2016年易地扶贫搬迁任务为1692户4358人，此前，由于思想解放不够、审批程序复杂，该项工作一度处于被动局面，受到省、州批评，年底向贫困户“交钥匙”的压力巨大。
    8月上旬，该县组织县监察局、审计局、发改局、财政局、住建局、国土资源局、扶贫办、公共资源交易管理局等8家部门，联合起草《咸丰县易地扶贫搬迁项目容缺预审办法》，对易地扶贫搬迁项目建设容缺预审内容及流程进行明确，经提交县委常委会议讨论通过后，以“联合文件”印发到各乡镇村及相关部门，为易地扶贫搬迁项目打通绿色通道。
    这份盖有8个鲜红大印的“联合文件”，明确要求各职能部门按照“要件齐全、程序简化、容缺预审”的原则，主动作为，做好相关项目审批服务，对受理的项目限时办结。同时建立容错机制，一定范围内允许试错，给敢干事者撑腰鼓劲。
    联合文件治愈了“肠梗阻”，也提振了精气神。活龙坪乡龙生塘安置点从项目选址到场地平整，只用了三天时间；丁寨乡8个集中安置点从办理招标备案到确定施工单位，只用了一天时间；高乐山镇白果坝村安置点，选址不到一个星期，就已开始对基础圈梁装模……目前，全县11个乡镇（区）65个易地扶贫安置点完成选址征地，46个安置点开工建房。


   
　