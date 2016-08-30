查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·动真碰硬践行绿色发展理念 ·争做“四讲四有”合格党员 ·攻坚卫生计生领域十项突出问题 ·17个市（州）全部公开权责清单 ·咸丰易地扶贫搬迁大提速 ·黄石全面放开户口迁移限制 ·图文：防骗教育进课堂 ·全省近3800万人持有社会保障卡 ·大数据“体检”惠及黄冈低收入者 ·任振鹤会见香港健康快车行访问团 ·以第一力度抓好第一要务以雷霆作风开展环境治理 ·努力建设一支强大的现代化战略支援部队 ·乘胜追击 再接再厉深入推进追逃追赃工作 ·“道行天下”优秀传统文化展在汉开幕 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 动真碰硬践行绿色发展理念 · 争做“四讲四有”合格党员 · 攻坚卫生计生领域十项突出问题 · 17个市（州）全部公开权责清单 · 咸丰易地扶贫搬迁大提速 · 黄石全面放开户口迁移限制 · 图文：防骗教育进课堂 · 全省近3800万人持有社会保障 · 大数据“体检”惠及黄冈低收入者 · 任振鹤会见香港健康快车行访问团 · 以第一力度抓好第一要务以雷霆作 · 努力建设一支强大的现代化战略支 · 乘胜追击 再接再厉深入推进追逃 · “道行天下”优秀传统文化展在汉 2 时政要闻 2016.8.30 星期二 八部门联合盖章发文简化流程提振精神 咸丰易地扶贫搬迁大提速 湖北日报讯 （通讯员李维君、邓宏娟、杨俊）“县里出台了联合文件，8个‘红巴巴’为我们撑腰壮胆，是我们推进易地扶贫搬迁的尚方宝剑。”26日，咸丰县黄金洞乡副乡长杨本亚以8个“红巴巴”称赞八个部门盖章联合下发的文件。

据介绍，该县2016年易地扶贫搬迁任务为1692户4358人，此前，由于思想解放不够、审批程序复杂，该项工作一度处于被动局面，受到省、州批评，年底向贫困户“交钥匙”的压力巨大。

8月上旬，该县组织县监察局、审计局、发改局、财政局、住建局、国土资源局、扶贫办、公共资源交易管理局等8家部门，联合起草《咸丰县易地扶贫搬迁项目容缺预审办法》，对易地扶贫搬迁项目建设容缺预审内容及流程进行明确，经提交县委常委会议讨论通过后，以“联合文件”印发到各乡镇村及相关部门，为易地扶贫搬迁项目打通绿色通道。

这份盖有8个鲜红大印的“联合文件”，明确要求各职能部门按照“要件齐全、程序简化、容缺预审”的原则，主动作为，做好相关项目审批服务，对受理的项目限时办结。同时建立容错机制，一定范围内允许试错，给敢干事者撑腰鼓劲。

联合文件治愈了“肠梗阻”，也提振了精气神。活龙坪乡龙生塘安置点从项目选址到场地平整，只用了三天时间；丁寨乡8个集中安置点从办理招标备案到确定施工单位，只用了一天时间；高乐山镇白果坝村安置点，选址不到一个星期，就已开始对基础圈梁装模……目前，全县11个乡镇（区）65个易地扶贫安置点完成选址征地，46个安置点开工建房。





