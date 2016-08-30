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第2版 时政要闻
·动真碰硬践行绿色发展理念
·争做“四讲四有”合格党员
·攻坚卫生计生领域十项突出问题
·17个市（州）全部公开权责清单
·咸丰易地扶贫搬迁大提速
·黄石全面放开户口迁移限制
·图文：防骗教育进课堂
·全省近3800万人持有社会保障卡
·大数据“体检”惠及黄冈低收入者
·任振鹤会见香港健康快车行访问团
·以第一力度抓好第一要务以雷霆作风开展环境治理
·努力建设一支强大的现代化战略支援部队
·乘胜追击 再接再厉深入推进追逃追赃工作
·“道行天下”优秀传统文化展在汉开幕
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全省近3800万人持有社会保障
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大数据“体检”惠及黄冈低收入者
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任振鹤会见香港健康快车行访问团
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“道行天下”优秀传统文化展在汉
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时政要闻
2016.8.30 星期二
17个市（州）全部公开权责清单
湖北日报讯 （记者陈会君、通讯员李志国、雷明）昨从省编办获悉，在省级推行权责清单的基础上，经过一年多努力，截至目前，全省17个市（州）已基本完成权责清单编制和公开工作。
去年，我省完成77家省直部门权力清单制度工作，在省级推行权力清单经验的基础上，分别于今年1月和4月组织编制公开了市县两级政府部门行政权力通用清单，确定市级通用行政权力事项3737项，县（市、区）级通用权力事项4115项，为市县推进权力清单制度提供参照，确保权力清单的规范化和标准化。在省编办的指导下，市县按时保质完成权责清单“两单一表一图”的编制和公开工作。“法无授权不可为”“法定职责必须为”，我省还建立省级权责清单动态调整机制，根据法律法规修订情况和省级部门职能分工调整变化情况，上半年共完成20家省直部门200余项行政职权事项的修改完善工作。