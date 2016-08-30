查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·动真碰硬践行绿色发展理念 ·争做“四讲四有”合格党员 ·攻坚卫生计生领域十项突出问题 ·17个市（州）全部公开权责清单 ·咸丰易地扶贫搬迁大提速 ·黄石全面放开户口迁移限制 ·图文：防骗教育进课堂 ·全省近3800万人持有社会保障卡 ·大数据“体检”惠及黄冈低收入者 ·任振鹤会见香港健康快车行访问团 ·以第一力度抓好第一要务以雷霆作风开展环境治理 ·努力建设一支强大的现代化战略支援部队 ·乘胜追击 再接再厉深入推进追逃追赃工作 ·“道行天下”优秀传统文化展在汉开幕 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 动真碰硬践行绿色发展理念 · 争做“四讲四有”合格党员 · 攻坚卫生计生领域十项突出问题 · 17个市（州）全部公开权责清单 · 咸丰易地扶贫搬迁大提速 · 黄石全面放开户口迁移限制 · 图文：防骗教育进课堂 · 全省近3800万人持有社会保障 · 大数据“体检”惠及黄冈低收入者 · 任振鹤会见香港健康快车行访问团 · 以第一力度抓好第一要务以雷霆作 · 努力建设一支强大的现代化战略支 · 乘胜追击 再接再厉深入推进追逃 · “道行天下”优秀传统文化展在汉 2 时政要闻 2016.8.30 星期二 17个市（州）全部公开权责清单 湖北日报讯 （记者陈会君、通讯员李志国、雷明）昨从省编办获悉，在省级推行权责清单的基础上，经过一年多努力，截至目前，全省17个市（州）已基本完成权责清单编制和公开工作。

去年，我省完成77家省直部门权力清单制度工作，在省级推行权力清单经验的基础上，分别于今年1月和4月组织编制公开了市县两级政府部门行政权力通用清单，确定市级通用行政权力事项3737项，县（市、区）级通用权力事项4115项，为市县推进权力清单制度提供参照，确保权力清单的规范化和标准化。在省编办的指导下，市县按时保质完成权责清单“两单一表一图”的编制和公开工作。“法无授权不可为”“法定职责必须为”，我省还建立省级权责清单动态调整机制，根据法律法规修订情况和省级部门职能分工调整变化情况，上半年共完成20家省直部门200余项行政职权事项的修改完善工作。





