动真碰硬践行绿色发展理念争做“四讲四有”合格党员攻坚卫生计生领域十项突出问题17个市（州）全部公开权责清单咸丰易地扶贫搬迁大提速黄石全面放开户口迁移限制图文：防骗教育进课堂全省近3800万人持有社会保障卡大数据“体检”惠及黄冈低收入者任振鹤会见香港健康快车行访问团以第一力度抓好第一要务以雷霆作风开展环境治理努力建设一支强大的现代化战略支援部队乘胜追击 再接再厉深入推进追逃追赃工作“道行天下”优秀传统文化展在汉开幕
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 第2版 时政要闻
·动真碰硬践行绿色发展理念
·争做“四讲四有”合格党员
·攻坚卫生计生领域十项突出问题
·17个市（州）全部公开权责清单
·咸丰易地扶贫搬迁大提速
·黄石全面放开户口迁移限制
·图文：防骗教育进课堂
·全省近3800万人持有社会保障卡
·大数据“体检”惠及黄冈低收入者
·任振鹤会见香港健康快车行访问团
·以第一力度抓好第一要务以雷霆作风开展环境治理
·努力建设一支强大的现代化战略支援部队
·乘胜追击 再接再厉深入推进追逃追赃工作
·“道行天下”优秀传统文化展在汉开幕
湖北日报电子版
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2 时政要闻 2016.8.30 星期二
17个市（州）全部公开权责清单
    湖北日报讯 （记者陈会君、通讯员李志国、雷明）昨从省编办获悉，在省级推行权责清单的基础上，经过一年多努力，截至目前，全省17个市（州）已基本完成权责清单编制和公开工作。
    去年，我省完成77家省直部门权力清单制度工作，在省级推行权力清单经验的基础上，分别于今年1月和4月组织编制公开了市县两级政府部门行政权力通用清单，确定市级通用行政权力事项3737项，县（市、区）级通用权力事项4115项，为市县推进权力清单制度提供参照，确保权力清单的规范化和标准化。在省编办的指导下，市县按时保质完成权责清单“两单一表一图”的编制和公开工作。“法无授权不可为”“法定职责必须为”，我省还建立省级权责清单动态调整机制，根据法律法规修订情况和省级部门职能分工调整变化情况，上半年共完成20家省直部门200余项行政职权事项的修改完善工作。


   
　