查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·动真碰硬践行绿色发展理念 ·争做“四讲四有”合格党员 ·攻坚卫生计生领域十项突出问题 ·17个市（州）全部公开权责清单 ·咸丰易地扶贫搬迁大提速 ·黄石全面放开户口迁移限制 ·图文：防骗教育进课堂 ·全省近3800万人持有社会保障卡 ·大数据“体检”惠及黄冈低收入者 ·任振鹤会见香港健康快车行访问团 ·以第一力度抓好第一要务以雷霆作风开展环境治理 ·努力建设一支强大的现代化战略支援部队 ·乘胜追击 再接再厉深入推进追逃追赃工作 ·“道行天下”优秀传统文化展在汉开幕 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 动真碰硬践行绿色发展理念 · 争做“四讲四有”合格党员 · 攻坚卫生计生领域十项突出问题 · 17个市（州）全部公开权责清单 · 咸丰易地扶贫搬迁大提速 · 黄石全面放开户口迁移限制 · 图文：防骗教育进课堂 · 全省近3800万人持有社会保障 · 大数据“体检”惠及黄冈低收入者 · 任振鹤会见香港健康快车行访问团 · 以第一力度抓好第一要务以雷霆作 · 努力建设一支强大的现代化战略支 · 乘胜追击 再接再厉深入推进追逃 · “道行天下”优秀传统文化展在汉 2 时政要闻 2016.8.30 星期二 我省启动专项整治行动 攻坚卫生计生领域十项突出问题 湖北日报讯 （记者龙华、通讯员徐玲、周文照）昨日，我省召开省、市、县三级卫生计生视频会议，宣布启动全省卫生计生重点问题专项整治行动。从即日起至2017年底，我省将对深化医改、公共卫生、医疗服务、计划生育等领域10项突出问题，展开“攻坚战”。

10项专项整治内容包括：着力整治过度医疗，控制医疗费用不合理增长；整治乱收费，打击超标准、超范围、巧立名目收费；着力整治药品价格虚高，切实减轻人民群众看病就医负担；整治就医格局不合理，推进分级诊疗制度建设；整治计生基层基础不实，促进服务管理转型；整治计划生育特殊家庭扶助政策不落实，让计生特殊家庭切实感受党和国家的关怀；整治基层医疗卫生服务能力不足，提升规范化管理水平；整治医疗机构违法违规执业，整顿和规范医疗服务市场秩序；整治预防接种管理不规范，提高服务质量和水平；整治基础血防薄弱环节，有效控制血吸虫传染源。

专项整治行动，将分自查自纠、检查评估、直面问政、目标考核和巩固成果5个阶段进行。在此期间，全省各级各类医疗机构将向社会公开承诺，依法依规执业，确保医疗行为合法、安全、有效，营造公平有序、守法经营的医疗环境，切实保障人民群众的健康权益。群众可拨打“12320”医疗卫生服务热线进行投诉。

省卫计委将以检查评估、明察暗访、直面问政等多种形式开展督查，对专项整治行动中发现的违法违纪行为，落实一案双查，严肃追责，及时查处一批反面典型，发挥震慑作用。

省卫生计生委党组书记张晋提出，全省卫生计生系统要不忘“全心全意为人民群众健康服务”的初心，落实中央和省委省政府决策部署，以基层为重点，向改革创新要动力，以问题为导向，自我加压，克难攻坚，全方位全周期保障人民健康。





