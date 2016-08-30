动真碰硬践行绿色发展理念争做“四讲四有”合格党员攻坚卫生计生领域十项突出问题17个市（州）全部公开权责清单咸丰易地扶贫搬迁大提速黄石全面放开户口迁移限制图文：防骗教育进课堂全省近3800万人持有社会保障卡大数据“体检”惠及黄冈低收入者任振鹤会见香港健康快车行访问团以第一力度抓好第一要务以雷霆作风开展环境治理努力建设一支强大的现代化战略支援部队乘胜追击 再接再厉深入推进追逃追赃工作“道行天下”优秀传统文化展在汉开幕
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 第2版 时政要闻
·动真碰硬践行绿色发展理念
·争做“四讲四有”合格党员
·攻坚卫生计生领域十项突出问题
·17个市（州）全部公开权责清单
·咸丰易地扶贫搬迁大提速
·黄石全面放开户口迁移限制
·图文：防骗教育进课堂
·全省近3800万人持有社会保障卡
·大数据“体检”惠及黄冈低收入者
·任振鹤会见香港健康快车行访问团
·以第一力度抓好第一要务以雷霆作风开展环境治理
·努力建设一支强大的现代化战略支援部队
·乘胜追击 再接再厉深入推进追逃追赃工作
·“道行天下”优秀传统文化展在汉开幕
湖北日报电子版
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2 时政要闻 2016.8.30 星期二
我省启动专项整治行动
攻坚卫生计生领域十项突出问题
    湖北日报讯 （记者龙华、通讯员徐玲、周文照）昨日，我省召开省、市、县三级卫生计生视频会议，宣布启动全省卫生计生重点问题专项整治行动。从即日起至2017年底，我省将对深化医改、公共卫生、医疗服务、计划生育等领域10项突出问题，展开“攻坚战”。
    10项专项整治内容包括：着力整治过度医疗，控制医疗费用不合理增长；整治乱收费，打击超标准、超范围、巧立名目收费；着力整治药品价格虚高，切实减轻人民群众看病就医负担；整治就医格局不合理，推进分级诊疗制度建设；整治计生基层基础不实，促进服务管理转型；整治计划生育特殊家庭扶助政策不落实，让计生特殊家庭切实感受党和国家的关怀；整治基层医疗卫生服务能力不足，提升规范化管理水平；整治医疗机构违法违规执业，整顿和规范医疗服务市场秩序；整治预防接种管理不规范，提高服务质量和水平；整治基础血防薄弱环节，有效控制血吸虫传染源。
    专项整治行动，将分自查自纠、检查评估、直面问政、目标考核和巩固成果5个阶段进行。在此期间，全省各级各类医疗机构将向社会公开承诺，依法依规执业，确保医疗行为合法、安全、有效，营造公平有序、守法经营的医疗环境，切实保障人民群众的健康权益。群众可拨打“12320”医疗卫生服务热线进行投诉。
    省卫计委将以检查评估、明察暗访、直面问政等多种形式开展督查，对专项整治行动中发现的违法违纪行为，落实一案双查，严肃追责，及时查处一批反面典型，发挥震慑作用。
    省卫生计生委党组书记张晋提出，全省卫生计生系统要不忘“全心全意为人民群众健康服务”的初心，落实中央和省委省政府决策部署，以基层为重点，向改革创新要动力，以问题为导向，自我加压，克难攻坚，全方位全周期保障人民健康。


 
　