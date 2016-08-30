查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·加快建设军民深度融合发展试验区 ·省人大常委会召开主任会议 ·以第一力度抓好第一要务以雷霆作风开展环境治理 ·坚持“讲政治讲感情”确保“全安排安排好” ·担负历史重任 瞄准世界一流 勇于创新超越努力建设一支强大的现代化战略支援部队 ·中共中央办公厅印发《关于防止干部“带病提拔”的意见》 ·图文：千米“钢铁巨龙”飞架长江 ·黄石全面放开户口迁移限制 ·肖伏清当选黄冈市市长 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 加快建设军民深度融合发展试验区 · 省人大常委会召开主任会议 · 以第一力度抓好第一要务以雷霆作 · 坚持“讲政治讲感情”确保“全安 · 担负历史重任 瞄准世界一流 勇 · 中共中央办公厅印发《关于防止干 · 图文：千米“钢铁巨龙”飞架长江 · 黄石全面放开户口迁移限制 · 肖伏清当选黄冈市市长 1 要闻 2016.8.30 星期二 肖伏清当选黄冈市市长 湖北日报讯 （记者星星）昨日，黄冈市第四届人民代表大会第七次会议选举肖伏清为黄冈市人民政府市长。





