加快建设军民深度融合发展试验区省人大常委会召开主任会议以第一力度抓好第一要务以雷霆作风开展环境治理坚持“讲政治讲感情”确保“全安排安排好”担负历史重任 瞄准世界一流 勇于创新超越努力建设一支强大的现代化战略支援部队中共中央办公厅印发《关于防止干部“带病提拔”的意见》图文：千米“钢铁巨龙”飞架长江黄石全面放开户口迁移限制肖伏清当选黄冈市市长
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 第1版 要闻
·加快建设军民深度融合发展试验区
·省人大常委会召开主任会议
·以第一力度抓好第一要务以雷霆作风开展环境治理
·坚持“讲政治讲感情”确保“全安排安排好”
·担负历史重任 瞄准世界一流 勇于创新超越努力建设一支强大的现代化战略支援部队
·中共中央办公厅印发《关于防止干部“带病提拔”的意见》
·图文：千米“钢铁巨龙”飞架长江
·黄石全面放开户口迁移限制
·肖伏清当选黄冈市市长
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1 要闻 2016.8.30 星期二
肖伏清当选黄冈市市长
    湖北日报讯 （记者星星）昨日，黄冈市第四届人民代表大会第七次会议选举肖伏清为黄冈市人民政府市长。


   
　