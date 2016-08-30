加快建设军民深度融合发展试验区省人大常委会召开主任会议以第一力度抓好第一要务以雷霆作风开展环境治理坚持“讲政治讲感情”确保“全安排安排好”担负历史重任 瞄准世界一流 勇于创新超越努力建设一支强大的现代化战略支援部队中共中央办公厅印发《关于防止干部“带病提拔”的意见》图文：千米“钢铁巨龙”飞架长江黄石全面放开户口迁移限制肖伏清当选黄冈市市长
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 第1版 要闻
·加快建设军民深度融合发展试验区
·省人大常委会召开主任会议
·以第一力度抓好第一要务以雷霆作风开展环境治理
·坚持“讲政治讲感情”确保“全安排安排好”
·担负历史重任 瞄准世界一流 勇于创新超越努力建设一支强大的现代化战略支援部队
·中共中央办公厅印发《关于防止干部“带病提拔”的意见》
·图文：千米“钢铁巨龙”飞架长江
·黄石全面放开户口迁移限制
·肖伏清当选黄冈市市长
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1 要闻 2016.8.30 星期二
26分40秒
图文：千米“钢铁巨龙”飞架长江
    湖北日报讯 图为：钢铁浮桥架设成功后，一辆辆军车驶往长江对岸。（视界网 方远超 摄）

    （记者江卉、通讯员苏俊杰）昨日，中部战区陆军舟桥旅“长江-2016”渡江工程保障实兵演习在长江湖北段某水域举行。这是33年来该旅首次在长江主航道开展架桥演练。中部战区陆军参谋长孙永波现场观摩指导演习。“作业开始！”上午9时25分，随着旅长曾从华一声令下，隐蔽在长江两岸的新型舟桥迅速前出，一节节舟桥像“变形金刚”一样在江面组合……浪花飞溅、水流湍急，官兵们一边观察江水，一边调整门桥角度、距离和航速。
    突然，一阵刺耳的警报声响起：“敌”方战机来袭！官兵迅速启动应急预案，用水幕遮障伪装，用滚滚浓烟掩盖，防止“敌”机的红外侦察和可见光侦察。很快，“敌”机离去，警报解除。
    9时51分40秒，一座全长1150米的钢铁浮桥飞架长江两岸，全程仅耗时26分40秒。
    副旅长姚学锋介绍，此次演习是33年来首次在长江主航道架桥，并与驻地防空兵等部队进行联训联演，将复杂电磁环境、防空袭等战术情况贯穿于演练之中，更加贴近实战。
    该舟桥旅曾被中央军委授称“抗洪抢险模范旅”，去年1月从省军区转隶中部战区陆军。今夏，该旅官兵在我省抗洪一线奋战50多天，发挥了重要作用。


   
　