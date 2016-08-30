查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·加快建设军民深度融合发展试验区 ·省人大常委会召开主任会议 ·以第一力度抓好第一要务以雷霆作风开展环境治理 ·坚持“讲政治讲感情”确保“全安排安排好” ·担负历史重任 瞄准世界一流 勇于创新超越努力建设一支强大的现代化战略支援部队 ·中共中央办公厅印发《关于防止干部“带病提拔”的意见》 ·图文：千米“钢铁巨龙”飞架长江 ·黄石全面放开户口迁移限制 ·肖伏清当选黄冈市市长 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 加快建设军民深度融合发展试验区 · 省人大常委会召开主任会议 · 以第一力度抓好第一要务以雷霆作 · 坚持“讲政治讲感情”确保“全安 · 担负历史重任 瞄准世界一流 勇 · 中共中央办公厅印发《关于防止干 · 图文：千米“钢铁巨龙”飞架长江 · 黄石全面放开户口迁移限制 · 肖伏清当选黄冈市市长 1 要闻 2016.8.30 星期二 26分40秒 图文：千米“钢铁巨龙”飞架长江 湖北日报讯 图为：钢铁浮桥架设成功后，一辆辆军车驶往长江对岸。（视界网 方远超 摄）



（记者江卉、通讯员苏俊杰）昨日，中部战区陆军舟桥旅“长江-2016”渡江工程保障实兵演习在长江湖北段某水域举行。这是33年来该旅首次在长江主航道开展架桥演练。中部战区陆军参谋长孙永波现场观摩指导演习。“作业开始！”上午9时25分，随着旅长曾从华一声令下，隐蔽在长江两岸的新型舟桥迅速前出，一节节舟桥像“变形金刚”一样在江面组合……浪花飞溅、水流湍急，官兵们一边观察江水，一边调整门桥角度、距离和航速。

突然，一阵刺耳的警报声响起：“敌”方战机来袭！官兵迅速启动应急预案，用水幕遮障伪装，用滚滚浓烟掩盖，防止“敌”机的红外侦察和可见光侦察。很快，“敌”机离去，警报解除。

9时51分40秒，一座全长1150米的钢铁浮桥飞架长江两岸，全程仅耗时26分40秒。

副旅长姚学锋介绍，此次演习是33年来首次在长江主航道架桥，并与驻地防空兵等部队进行联训联演，将复杂电磁环境、防空袭等战术情况贯穿于演练之中，更加贴近实战。

该舟桥旅曾被中央军委授称“抗洪抢险模范旅”，去年1月从省军区转隶中部战区陆军。今夏，该旅官兵在我省抗洪一线奋战50多天，发挥了重要作用。





