加快建设军民深度融合发展试验区省人大常委会召开主任会议以第一力度抓好第一要务以雷霆作风开展环境治理坚持“讲政治讲感情”确保“全安排安排好”担负历史重任 瞄准世界一流 勇于创新超越努力建设一支强大的现代化战略支援部队中共中央办公厅印发《关于防止干部“带病提拔”的意见》图文：千米“钢铁巨龙”飞架长江黄石全面放开户口迁移限制肖伏清当选黄冈市市长
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 第1版 要闻
·加快建设军民深度融合发展试验区
·省人大常委会召开主任会议
·以第一力度抓好第一要务以雷霆作风开展环境治理
·坚持“讲政治讲感情”确保“全安排安排好”
·担负历史重任 瞄准世界一流 勇于创新超越努力建设一支强大的现代化战略支援部队
·中共中央办公厅印发《关于防止干部“带病提拔”的意见》
·图文：千米“钢铁巨龙”飞架长江
·黄石全面放开户口迁移限制
·肖伏清当选黄冈市市长
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1 要闻 2016.8.30 星期二
中共中央办公厅印发《关于防止干部“带病提拔”的意见》
    湖北日报讯 新华社北京电 近日，中共中央办公厅印发了《关于防止干部“带病提拔”的意见》（以下简称《意见》），并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻执行。
    通知指出，《意见》贯彻落实全面从严治党、从严管理干部的要求，对切实防止干部“带病提拔”作出具体规定，是做好新时期干部选拔任用工作的重要遵循。《意见》的制定实施，对于贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，完善干部选拔任用工作机制，把好选人用人关，大力培养、大胆使用忠诚干净担当、谋改革促发展实绩突出的干部，具有十分重要的意义。
    通知强调，各级党委（党组）要把防止干部“带病提拔”作为全面从严治党、从严管理干部的重要内容，体现到干部选拔任用工作全过程，严格履行主体责任，坚持原则，敢于负责。要突出重点，抓住“关键少数”，坚持人选标准，严格履行程序，切实做好县处级以上领导干部的选拔任用工作。要坚持事业为上、公道正派，保护作风过硬、敢作敢为、锐意进取的干部。要加强督促检查，对贯彻《意见》不力的，严肃问责追责。各级组织人事部门和纪检监察机关要在党委（党组）领导下，准确领会《意见》的精神实质，正确把握政策界限，切实履职尽责，加强沟通联系，形成工作合力，把制度规定落到实处。在地方领导班子换届工作中，要认真贯彻执行《意见》规定，坚决防止干部“带病提拔”。
    通知要求，各地区各部门在贯彻执行《意见》中的重要情况和建议及时报告党中央。


   
　