查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·加快建设军民深度融合发展试验区 ·省人大常委会召开主任会议 ·以第一力度抓好第一要务以雷霆作风开展环境治理 ·坚持“讲政治讲感情”确保“全安排安排好” ·担负历史重任 瞄准世界一流 勇于创新超越努力建设一支强大的现代化战略支援部队 ·中共中央办公厅印发《关于防止干部“带病提拔”的意见》 ·图文：千米“钢铁巨龙”飞架长江 ·黄石全面放开户口迁移限制 ·肖伏清当选黄冈市市长 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 加快建设军民深度融合发展试验区 · 省人大常委会召开主任会议 · 以第一力度抓好第一要务以雷霆作 · 坚持“讲政治讲感情”确保“全安 · 担负历史重任 瞄准世界一流 勇 · 中共中央办公厅印发《关于防止干 · 图文：千米“钢铁巨龙”飞架长江 · 黄石全面放开户口迁移限制 · 肖伏清当选黄冈市市长 1 要闻 2016.8.30 星期二 中共中央办公厅印发《关于防止干部“带病提拔”的意见》 湖北日报讯 新华社北京电 近日，中共中央办公厅印发了《关于防止干部“带病提拔”的意见》（以下简称《意见》），并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻执行。

通知指出，《意见》贯彻落实全面从严治党、从严管理干部的要求，对切实防止干部“带病提拔”作出具体规定，是做好新时期干部选拔任用工作的重要遵循。《意见》的制定实施，对于贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，完善干部选拔任用工作机制，把好选人用人关，大力培养、大胆使用忠诚干净担当、谋改革促发展实绩突出的干部，具有十分重要的意义。

通知强调，各级党委（党组）要把防止干部“带病提拔”作为全面从严治党、从严管理干部的重要内容，体现到干部选拔任用工作全过程，严格履行主体责任，坚持原则，敢于负责。要突出重点，抓住“关键少数”，坚持人选标准，严格履行程序，切实做好县处级以上领导干部的选拔任用工作。要坚持事业为上、公道正派，保护作风过硬、敢作敢为、锐意进取的干部。要加强督促检查，对贯彻《意见》不力的，严肃问责追责。各级组织人事部门和纪检监察机关要在党委（党组）领导下，准确领会《意见》的精神实质，正确把握政策界限，切实履职尽责，加强沟通联系，形成工作合力，把制度规定落到实处。在地方领导班子换届工作中，要认真贯彻执行《意见》规定，坚决防止干部“带病提拔”。

通知要求，各地区各部门在贯彻执行《意见》中的重要情况和建议及时报告党中央。





