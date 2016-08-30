查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·加快建设军民深度融合发展试验区 ·省人大常委会召开主任会议 ·以第一力度抓好第一要务以雷霆作风开展环境治理 ·坚持“讲政治讲感情”确保“全安排安排好” ·担负历史重任 瞄准世界一流 勇于创新超越努力建设一支强大的现代化战略支援部队 ·中共中央办公厅印发《关于防止干部“带病提拔”的意见》 ·图文：千米“钢铁巨龙”飞架长江 ·黄石全面放开户口迁移限制 ·肖伏清当选黄冈市市长 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 加快建设军民深度融合发展试验区 · 省人大常委会召开主任会议 · 以第一力度抓好第一要务以雷霆作 · 坚持“讲政治讲感情”确保“全安 · 担负历史重任 瞄准世界一流 勇 · 中共中央办公厅印发《关于防止干 · 图文：千米“钢铁巨龙”飞架长江 · 黄石全面放开户口迁移限制 · 肖伏清当选黄冈市市长 1 要闻 2016.8.30 星期二 王晓东部署全省军转干部和退役士兵安置工作 坚持“讲政治讲感情”确保“全安排安排好” 湖北日报讯 （记者甘勇、陈会君）昨日，省政府召开2016年全省军队转业干部和退役士兵安置工作电视电话会议。省委副书记、常务副省长王晓东出席会议并讲话。他强调，要切实把思想和行动统一到中央的决策部署和省委、省政府的工作要求上来，以高度的政治责任感和使命感，不折不扣完成军转安置工作，确保“全安排、安排好”，确保中央决策落地落实，确保我省安置工作继续走在全国前列。

王晓东强调，要以高度的政治自觉和行动自觉做好军转干部和退役士兵安置工作，讲政治、讲感情、讲担当，用实际行动支持国防和军队改革，用实际行动回报部队官兵对湖北的无私奉献，确保每一位军转干部和退役士兵按政策得到妥善安置。要以改革创新的精神破解军转安置难题，坚持问题导向，拓宽工作思路，创新军转干部编制职数解决办法，创新计划安置工作机制、自主择业就业创业扶持机制和退役士兵安置工作机制，完善军转安置信息网络平台系统，健全考试考核、双向优选、公开透明机制。要以全面从严治党的要求狠抓工作落实，强化目标管理、工作纪律、协作配合和教育引导，高质量完成今年的安置任务。

副省长任振鹤主持会议并作总结讲话。他说，要从讲政治的高度，统一思想认识，确保中央战略部署在我省落地生根；要从讲感情的维度，服从服务军改大局，努力实现部队、军转干部、接收单位三方满意，体现湖北贡献、湖北感情、湖北力量；要从讲大局的角度，严守政策规定、时间节点和工作纪律，把中央下达的军转安置任务不折不扣地完成好。

省军区副政委李尚林出席会议并讲话。他说，要发扬我省军地密切配合、共创双拥的好传统，军地同心合力，加强教育管理，共同完成好安置任务，促进军转干部到新的岗位建功立业。

武汉市、襄阳市、宜昌市在会上交流发言。





