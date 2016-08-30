加快建设军民深度融合发展试验区省人大常委会召开主任会议以第一力度抓好第一要务以雷霆作风开展环境治理坚持“讲政治讲感情”确保“全安排安排好”担负历史重任 瞄准世界一流 勇于创新超越努力建设一支强大的现代化战略支援部队中共中央办公厅印发《关于防止干部“带病提拔”的意见》图文：千米“钢铁巨龙”飞架长江黄石全面放开户口迁移限制肖伏清当选黄冈市市长
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 第1版 要闻
·加快建设军民深度融合发展试验区
·省人大常委会召开主任会议
·以第一力度抓好第一要务以雷霆作风开展环境治理
·坚持“讲政治讲感情”确保“全安排安排好”
·担负历史重任 瞄准世界一流 勇于创新超越努力建设一支强大的现代化战略支援部队
·中共中央办公厅印发《关于防止干部“带病提拔”的意见》
·图文：千米“钢铁巨龙”飞架长江
·黄石全面放开户口迁移限制
·肖伏清当选黄冈市市长
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1 要闻 2016.8.30 星期二
王晓东部署全省军转干部和退役士兵安置工作
坚持“讲政治讲感情”确保“全安排安排好”
    湖北日报讯 （记者甘勇、陈会君）昨日，省政府召开2016年全省军队转业干部和退役士兵安置工作电视电话会议。省委副书记、常务副省长王晓东出席会议并讲话。他强调，要切实把思想和行动统一到中央的决策部署和省委、省政府的工作要求上来，以高度的政治责任感和使命感，不折不扣完成军转安置工作，确保“全安排、安排好”，确保中央决策落地落实，确保我省安置工作继续走在全国前列。
    王晓东强调，要以高度的政治自觉和行动自觉做好军转干部和退役士兵安置工作，讲政治、讲感情、讲担当，用实际行动支持国防和军队改革，用实际行动回报部队官兵对湖北的无私奉献，确保每一位军转干部和退役士兵按政策得到妥善安置。要以改革创新的精神破解军转安置难题，坚持问题导向，拓宽工作思路，创新军转干部编制职数解决办法，创新计划安置工作机制、自主择业就业创业扶持机制和退役士兵安置工作机制，完善军转安置信息网络平台系统，健全考试考核、双向优选、公开透明机制。要以全面从严治党的要求狠抓工作落实，强化目标管理、工作纪律、协作配合和教育引导，高质量完成今年的安置任务。
    副省长任振鹤主持会议并作总结讲话。他说，要从讲政治的高度，统一思想认识，确保中央战略部署在我省落地生根；要从讲感情的维度，服从服务军改大局，努力实现部队、军转干部、接收单位三方满意，体现湖北贡献、湖北感情、湖北力量；要从讲大局的角度，严守政策规定、时间节点和工作纪律，把中央下达的军转安置任务不折不扣地完成好。
    省军区副政委李尚林出席会议并讲话。他说，要发扬我省军地密切配合、共创双拥的好传统，军地同心合力，加强教育管理，共同完成好安置任务，促进军转干部到新的岗位建功立业。
    武汉市、襄阳市、宜昌市在会上交流发言。


   
　