查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·加快建设军民深度融合发展试验区 ·省人大常委会召开主任会议 ·以第一力度抓好第一要务以雷霆作风开展环境治理 ·坚持“讲政治讲感情”确保“全安排安排好” ·担负历史重任 瞄准世界一流 勇于创新超越努力建设一支强大的现代化战略支援部队 ·中共中央办公厅印发《关于防止干部“带病提拔”的意见》 ·图文：千米“钢铁巨龙”飞架长江 ·黄石全面放开户口迁移限制 ·肖伏清当选黄冈市市长 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 加快建设军民深度融合发展试验区 · 省人大常委会召开主任会议 · 以第一力度抓好第一要务以雷霆作 · 坚持“讲政治讲感情”确保“全安 · 担负历史重任 瞄准世界一流 勇 · 中共中央办公厅印发《关于防止干 · 图文：千米“钢铁巨龙”飞架长江 · 黄石全面放开户口迁移限制 · 肖伏清当选黄冈市市长 1 要闻 2016.8.30 星期二 省政府召开常务会议强调 以第一力度抓好第一要务以雷霆作风开展环境治理 湖北日报讯 （记者甘勇）昨日，省委副书记、常务副省长王晓东主持召开省政府常务会议，研究当前经济工作和突出环境问题治理，贯彻落实国务院有关会议精神，安排部署易地扶贫搬迁、油气输送管道安全隐患整治攻坚工作。会议强调，全年只剩下4个月时间，政府各项工作都要提速增效，树立“说干就干、马上就办”的作风，切实提高执行力和落实力，坚定不移完成全年目标任务。

会议指出，今年是“十三五”开局之年，经济下行压力和暴雨洪涝灾害叠加，做好当前经济工作至关重要。要坚持经济建设中心不动摇，凝神聚力抓发展，以“第一力度”抓好“第一要务”，再鼓干劲、再加力度、再强措施，努力实现全年经济发展目标。要坚持抓重点、带全局。一是采取切实有效措施遏制投资增速下滑态势。继续加大政府投资力度，发挥“四两拨千斤”的带动作用；突破性地激活社会投资，推进一批PPP项目尽快落地。二是按时完成去产能硬任务。钢铁煤炭等传统行业去产能和发展新经济两手都要硬，用明确的关停时间表倒逼去产能任务完成，加快研究发展新经济、新产业的具体措施。三是全力做好灾后恢复重建。把灾后恢复重建作为大仗硬仗来打，作为重大机遇来抓，争取国家支持，积极主动做好水利、交通、农业等恢复重建工作。坚持民生优先，突出“三农”，确保农民不减收。四是打好精准扶贫脱贫首战，确保完成147万建档立卡人口稳定脱贫、26.5万贫困人口易地搬迁任务。五是积极培育新动能。深化“放管服”改革，发挥市场机制的决定性作用，加快新旧动能接续转换。六是改善投资环境，以更大力度推进招商引资，扩大对外开放，利用好国际国内两个市场、两种资源。要强化督办检查，坚持雷厉风行、一督到底，对工作不力的要通报批评和追责问责。

会议认为，推进绿色发展、建设生态文明是大趋势，是落实新发展理念的必然要求。要深刻认识到我省生态环境质量与人民群众对美好生态的期盼还有一定差距，一些环保突出问题还需加大力度解决，偏重的产业结构尚未得到根本改变，以认识的高度增强工作力度。要以霹雳手段和雷霆作风，加速推进环境问题全面治理。要以迎接中央环境保护督查为契机，坚持标本兼治，采取硬措施、硬办法，形成高效推进机制，促进环境综合治理。要严肃问责，推动落实环境保护党政同责、一岗双责，及时问责处理有关环境问题责任人，形成震慑效应。要维护稳定，完善群众参与机制，加强宣传引导，确保社会大局稳定。

会议传达了全国易地扶贫搬迁贵州现场会精神。会议认为，易地扶贫搬迁是打赢脱贫攻坚战的重中之重、难中之难。在省委、省政府高度重视下，经过全省上下共同努力，我省易地扶贫搬迁工作开局良好。要进一步学习外省经验，解放思想，真抓实干，确保我省易地搬迁扶贫首战必胜。要聚焦脱贫目标，把搬迁与后续发展结合起来，不仅要改善居住环境，而且要有利于更好脱贫致富。要强化“省负总责”，尽快签订省级统贷平台的贷款合同。

会议指出，油气输送管道是国家重点工程，事关人民群众生命财产安全，确保管道安全是各级政府和企业的应尽职责。要强化大局意识，通力配合，切实担负起保一方平安的责任。要坚决落实国务院今年底必须完成隐患整治的要求，对工作滞后的地方和单位，进行约谈和追责问责。





