查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·加快建设军民深度融合发展试验区 ·省人大常委会召开主任会议 ·以第一力度抓好第一要务以雷霆作风开展环境治理 ·坚持“讲政治讲感情”确保“全安排安排好” ·担负历史重任 瞄准世界一流 勇于创新超越努力建设一支强大的现代化战略支援部队 ·中共中央办公厅印发《关于防止干部“带病提拔”的意见》 ·图文：千米“钢铁巨龙”飞架长江 ·黄石全面放开户口迁移限制 ·肖伏清当选黄冈市市长 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 加快建设军民深度融合发展试验区 · 省人大常委会召开主任会议 · 以第一力度抓好第一要务以雷霆作 · 坚持“讲政治讲感情”确保“全安 · 担负历史重任 瞄准世界一流 勇 · 中共中央办公厅印发《关于防止干 · 图文：千米“钢铁巨龙”飞架长江 · 黄石全面放开户口迁移限制 · 肖伏清当选黄冈市市长 1 要闻 2016.8.30 星期二 省人大常委会召开主任会议 湖北日报讯 （记者王馨、通讯员朱博、实习生柳王敏）昨日上午，省十二届人大常委会召开第八十一次主任会议。受省委书记、省人大常委会主任李鸿忠委托，省人大常委会党组书记、常务副主任李春明主持会议。

会议拟定了省十二届人大常委会第二十四次会议建议议题和召开时间，决定本次常委会会议于9月12日至14日在武汉召开。

会议审议了《湖北省乡镇人民代表大会工作条例（草案）》、《湖北省人民代表大会关于大力推进长江经济带生态保护的决定（草案）》，决定将以上条例草案、决定草案提请省十二届人大常委会第二十四次会议审议。

会议审议并原则通过了《关于加强省人大常委会及机关能力建设的意见》，决定印发省十二届人大常委会第二十四次会议。

会议审议通过了湖北省人大常委会关于开展《湖北省水污染防治条例》贯彻实施情况专题询问工作方案。

会议还传达学习了中央有关文件精神。李春明在讲话中强调，中央有关文件对我省人大换届选举工作具有很强的现实指导意义，各级人大及其常委会要在党委统一领导下，严格按照中央精神和省委要求，依法依规配合做好换届选举工作。要落实责任、严肃纪律，确保风清气正。要坚持问题导向，创新询问方式，动真动硬，认真做好《湖北省水污染防治条例》贯彻实施情况专题询问等工作。要严密组织，精心服务，确保省人大常委会第二十四次会议顺利召开。

省人大常委会副主任田承忠、周洪宇、尹汉宁、王建鸣，秘书长乔余堂出席会议。省人大常委会副秘书长、省人大各工作机构负责人等列席会议。





