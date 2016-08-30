查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·加快建设军民深度融合发展试验区 ·省人大常委会召开主任会议 ·以第一力度抓好第一要务以雷霆作风开展环境治理 ·坚持“讲政治讲感情”确保“全安排安排好” ·担负历史重任 瞄准世界一流 勇于创新超越努力建设一支强大的现代化战略支援部队 ·中共中央办公厅印发《关于防止干部“带病提拔”的意见》 ·图文：千米“钢铁巨龙”飞架长江 ·黄石全面放开户口迁移限制 ·肖伏清当选黄冈市市长 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 加快建设军民深度融合发展试验区 · 省人大常委会召开主任会议 · 以第一力度抓好第一要务以雷霆作 · 坚持“讲政治讲感情”确保“全安 · 担负历史重任 瞄准世界一流 勇 · 中共中央办公厅印发《关于防止干 · 图文：千米“钢铁巨龙”飞架长江 · 黄石全面放开户口迁移限制 · 肖伏清当选黄冈市市长 1 要闻 2016.8.30 星期二 李鸿忠在武汉东湖高新区调研 加快建设军民深度融合发展试验区 湖北日报讯 （记者黄俊华）昨日，省委书记李鸿忠就军民融合发展在武汉东湖高新区专题调研。他强调，把军民融合发展上升为国家战略，是党中央从国家安全和发展战略全局出发作出的重大决策。要充分发挥我省作为“三军”大省和科教人才资源丰富的优势，支持武汉东湖高新区建设军民深度融合发展试验区，推动全省军民深度融合发展走在全国前列。

近年来，东湖高新区抢抓国家政策支持机遇，加速推进军工创新资源集聚、大力培育军民融合产业、鼓励民营企业“参军”，军民融合发展已具备较好基础。李鸿忠与省和武汉市领导阮成发、许克振、万勇一道，首先来到位于光谷软件园的武汉安天信息技术股份有限责任公司调研。公司CEO潘宣辰介绍，公司旨在为全球移动终端用户和厂商提供专业安全防护能力和解决方案，目前在同行业保持领先优势，自主研发的核心产品AVLInside移动反病毒引擎，曾以年度最高平均检出率荣获德国独立测评机构AV-TEST颁发的“2013移动设备最佳防护”奖项，是亚洲安全厂商首次获此殊荣，李鸿忠由衷称赞“青年才俊，名副其实”，对该公司2010年成立后短短几年时间成长为行业先锋表示钦佩和祝贺。“公司发展中，还有哪些需要政府做的？”李鸿忠请潘宣辰直截了当当面提，并就安天公司提出的建立网络安全产业联盟等建议和事项进行了现场办公。

成立于2011年的武汉深之度科技有限公司，以提供安全可靠、美观易用的国产操作系统与开源解决方案为目标，拥有国内顶尖的操作系统研发团队。公司董事长、总经理刘文欢介绍，目前其产品已通过了相关认证，在国内党政、金融、运营商、教育等客户中得到应用，截至去年，深度操作系统下载超过4000万次，提供30种不同的语言版本，以及遍布六大洲的70多个镜像站点的升级服务。李鸿忠深入参观了解该公司创业发展历程和创新研发成果，对其立志打造行业龙头、研发最具影响力的国产操作系统表示赞赏。在随后召开的座谈会上，李鸿忠一行关切询问企业发展中存在的困难、问题，并与省有关部门、东湖高新区负责同志，就推进军民融合发展、解决企业提出的问题进行了现场研究。

李鸿忠指出，落实军民融合发展战略，既是重大政治责任，也是重要发展机遇，有利于支撑服务国防现代化建设，有利于推动军地资源互通互补、共建共享，培植优势产业和新的经济增长点，有利于企业开拓发展新空间。近几年来，东湖高新区在汇聚创新资源、培育创新企业方面取得了显著成绩，下一步要抢抓中央大力推进军民深度融合发展的机遇，发挥军工资源丰富、科技创新能力较强等优势，以建设军民深度融合发展试验区为载体，引领推动全省军民融合发展取得更大实效。省和武汉市有关部门、东湖高新区要加大统筹协调服务力度，着力破除体制机制障碍，为军民深度融合发展营造良好环境。

省有关部门和东湖高新区负责同志参加调研。





