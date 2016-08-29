查看本版大图 上一版 版面概览 第12版 理论前沿 ·人类命运共同体：给世界一个美好未来 ·善用底线思维 争取更大主动 ·不断净化“朋友圈” ·当前我国洪涝灾害的主要问题与对策建议 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 武汉观察 第11版 : 体育/档案解密 第12版 : 理论前沿 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 议政建言 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 人类命运共同体：给世界一个美好 · 善用底线思维 争取更大主动 · 不断净化“朋友圈” · 当前我国洪涝灾害的主要问题与对 12 理论前沿 2016.8.29 星期一 当前我国洪涝灾害的主要问题与对策建议 湖北日报讯 □刘纪兴



受超强厄尔尼诺现象影响，2016年我国入汛早，强降雨过程多，洪水来势迅猛，部分地区遭受了较重的洪涝灾害。

目前，我国的洪涝灾害主要表现为五个方面的问题：一是农业需要进一步增强防御洪灾能力。据国家防总、水利部防汛抗洪新闻发布会公布，截至7月13日，今年入汛以来全国农作物受灾面积约5460.66千公顷。二是城市内涝危害严重。城市排水防涝的综合能力偏低，下雨“看海”现象继续上演。三是中小河流防洪能力不高。一些小型水库、塘坝也是薄弱环节。四是山洪灾害防御难度大。我国山洪灾害重点防治区约97万平方公里，涉及1.3亿人，山区强降雨，历时短、成灾快，防御不易。山洪造成的死亡人数占到洪灾70%以上。五是灾后保险能力不足。据有关资料报道，在这次洪灾中，安徽和河北两省目前的保险索赔高达10亿元人民币，但保险索赔金额分别仅占安徽、河北经济损失的1.2%和3.6%。

从长期的战略对策措施来看，全面提高我国的防汛抗洪抢险救灾能力，需要硬实力与软实力的有机结合，建议着力加强城乡两大系统工程建设。

（一）农业农村抗灾工程。农业农村抗灾工程主要包括四个方面的内容。

一是大力加强农田基础条件建设，提高防洪抗旱能力；完善农田水利工程设施和修复水毁耕地等建设。二是加大对中小河流、水库、塘堰的投入治理力度。这些年来，国家水利工程集中在对大江大河大湖等重点项目的治理上，中小河流、水库等抗御自然灾害的能力相对薄弱，特别是山洪、泥石流、小水库溃决等突发灾害给人民生命财产造成重大损失。应当在继续完善重点水利工程项目的同时，抓紧对中小河流、湖泊塘堰的治理修复，从根本上提高抗御灾害能力。三是加强农村抗灾组织建设。青壮劳动力进城务工造成了农村的空心化，一旦发生洪涝等自然灾害便束手无策，主要依靠部队去拼死堵口抢险。因此，必须建立起城乡一体、军民联合、产业互助、政府统筹协调的新型农村抗灾组织体系，切实解决农村无人抗灾的短板。四是加强农业保险体系建设。由于农业的天然弱势和对农业保险认识不足，我国农业保险业务总体发展缓慢。面对灾害直接导致的土地绝收等农业巨大损失，除了政府层面救灾救济外，商业保险如何作为？针对因洪灾和污染造成的双重损失，法律责任如何界定、损失该怎么赔偿等一系列问题，不仅关系到农村灾后重建，也影响着农业发展和农村稳定。目前农业保险很不完善，理赔认定难、赔偿标准低、手续复杂。据湖南省调查，水稻最高每亩赔付360元，远低于农民的实际损失；因洪灾引起的污染对种养殖受害农民更是双重打击，不仅损失大而且责任难认定，给不少种养殖大户带来了巨大的损失。因此，必须尽快启动我国农业保险工程，加强农业保险立法，设定农业法定险种，逐步完善农业保险补偿机制，形成国家对农业的补贴、保险和损失赔偿政策体系，使农民受灾损失赔偿补贴从目前的政府救济为主，向以政策支持和引导的市场化商业保险为主转变，为转变政府职能、提高农民收入、保持农村稳定夯实基础。

（二）城市蓄水防涝工程。针对城市内涝顽疾，必须下决心解决城市化过程中的城市“看海”现象，加强城市防洪蓄水和地下渗水、排水系统建设。主要涵盖三个领域。

一是树立把雨水当资源的观念，千方百计留住用好。雨水是宝，不可轻排而须留蓄。当代城市建设中，我们片面依赖地下水管和大功率的水泵排水，地面硬化、湖塘填平，高楼大厦林立，雨水无法渗透地下或蓄积到湖塘，只好变成洪水肆意为害，于是加大地下管道系统来排泄雨洪；雨过天晴，又要用宝贵的自来水去喷洒路面、浇灌绿地树木花草。上天所赐的免费雨水，被我们用昂贵的代价排掉了，雨水不仅没有成为资源和财富，反而变成负担和祸患。因此，必须从根本上树立雨水就是资源的观念，千方百计将雨水就地吸纳留蓄，变害为利，将狂风暴雨转化为服务于人民的宝贵资源。二是将雨水资源的观念落实到城市规划设计和管理施工的各个环节中，着力建设好“绿色海绵”蓄水系统。据测算，只要城市的绿地标高普遍低于道路20公分，城市就可避免一般的雨涝灾害。因此，城市绿地、树木在设计上要适当低于路面，广场、街道的路面也要推广使用透水性和蓄水强的材料，以有利于吸纳自然雨水；社区要建设绿地公园和集雨池塘，最大限度地蓄留和净化雨水，既可回补地下水，滋润干渴已久的土地和地表生命植被，又可供观赏游览；要合理规划房地产开发建设，保护自然形成的河流湖塘，杜绝填湖建房、侵占河道；要将城市地下排水管网与绿地公园、湖塘湿地等蓄水系统相结合，形成具有自然调节功能的城市雨水生态系统，使天然雨水真正成为用之不竭的城市资源。三是学习借鉴国内外的成功经验。据有关研究报道，美国十分注重收集、储存和利用雨水资源，采用可提高天然渗透能力的措施，与绿地、水体植被等自然景观生态设计相融合，将径流控制在源头。德国通过逐步建立和完善雨洪调蓄技术、行业标准与管理条例使雨水利用技术逐渐成熟，各州法规禁止除特定情况外降水直接排入公共管网，要求城市开发“排放量零增长”，例如萨克森州首府德累斯顿，通过城市表面透水性及存水量核定、不透水路面改造、绿色屋顶及门前花园、雨水调蓄池和湿地调蓄等方法，以及对饮用水保护区、城市排水费率、雨水调蓄与利用建造标准等方面的立法工作，全方位减少雨水对城市的不良影响。

目前我国的“海绵城市”建设已开始起步，如哈尔滨群力雨洪公园、中新天津生态城、北京的“海绵城市”建设等，并取得了良好成效。中新天津生态城在2009年城市规划阶段就借鉴新加坡水资源利用的先进经验，依照科学的规划设计，降雨时，雨水分别从排水孔和透水砖下的砾层先流入道路的隔离绿化带，在保证绿植水量充足后，再流入地下雨水管网，使生态城能够在雨水降临时轻松经受强降雨的考验。同时，生态城通过数字系统对区域内排水系统进行监控管理，根据雨水管网监测系统和雨水泵站监控系统提供的数据，及时调控雨水泵站的水量和在线监控水位，对雨水的收集和排放进行有效的雨、污分流排水，避免产生积水现象，防止内涝发生。北京市在推进“海绵城市”建设上也取得了良好成效，截至2015年底，已建成城镇雨水利用工程1178处，未来将建成73处以滨河公园形式呈现的蓄洪蓄涝区。通过蓄洪蓄涝池、森林公园、透水瓷砖、绿色屋顶等城镇雨水工程建设，今年强降雨让北京“有惊无险”，在有效减少路面积水的情况下，同时回补地下水并蓄水，用以城市灌溉。通过学习国内外城市的先进经验，相信我国的城市化建设一定能够健康发展。（作者系省社科院研究员）





