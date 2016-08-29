查看本版大图 上一版 版面概览 第12版 理论前沿 ·人类命运共同体：给世界一个美好未来 ·善用底线思维 争取更大主动 ·不断净化“朋友圈” ·当前我国洪涝灾害的主要问题与对策建议 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 武汉观察 第11版 : 体育/档案解密 第12版 : 理论前沿 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 议政建言 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 人类命运共同体：给世界一个美好 · 善用底线思维 争取更大主动 · 不断净化“朋友圈” · 当前我国洪涝灾害的主要问题与对 12 理论前沿 2016.8.29 星期一 不断净化“朋友圈” 湖北日报讯 □ 广德福



人生有三件事可谓大事：为人、处世、修身，其中为人是指与人交往的态度。而善于为人的重要表现之一是修德乐善、诚信交友，并达到“人伴贤良品自高”的境界。党员领导干部是治国理政的骨干力量、关键少数，更应秉持这一理念修身立德，不断净化自己的“朋友圈”。

人生需要良师益友。《礼记·学记》中有这样一句名言：“独学而无友，则孤陋而寡闻。”《三国志》中说：“大丈夫处世，当交四海英雄”。曹操在《短歌行》中写道：“我有嘉宾，鼓瑟吹笙”。人生不能没有朋友，当今社会更是如此。党员领导干部由于岗位特点，交往活动还会更多一些。但是，少数领导干部滥交朋友的现象应引起警惕：有的喜爱听好话，与溜须拍马的人交朋友；有的贪图享乐，与无良商人“勾肩搭背”；还有的搞所谓的“江湖义气”，与一些不三不四的人来往；等等。不正当的交往是党员领导干部腐败的“加速器”。有些党员领导干部之所以被“朋友”拉下马、送进铁网高墙，与他们交友不慎、没有底线不无关系。

党员领导干部同什么人交朋友、如何对待朋友之间的交往，不单纯是自己的喜好问题，也不仅是个人的道德修养问题，更关系到党在人民群众心目中的形象。习近平同志指出：“老实做人、做老实人，是共产党员先进性的内在要求，是领导干部‘官德’的外在表现”。他还告诫领导干部，党内不能搞圈子文化。这就对党员领导干部交友提出了明确要求。修德强调自尊、自爱、自律，乐善强调关爱、尊重，诚信强调坦诚、责任和担当。党员领导干部应严肃认真地对待交友，以德为要、以信为基，亲君子、远小人。

我国古人说，益者“三友”，友直、友谅、友多闻。这说明，真正的益友，一定是正直、诚信，有才华、有学识者。英国哲人培根说过，缺乏真正的朋友乃是最纯粹、最可怜的孤独，没有友谊则斯世不过是一片荒野。当年彭德怀元帅“落魄”京郊吴家花园，门庭冷落车马稀。然而，朱德老总却经常造访并与他下一盘棋，在默默无言中延续着几十年革命生涯结下的深厚友谊，成为一段佳话。这表明，在日常工作和生活中，党员领导干部讲党性、重品行、作表率，以文会友、以友辅仁，就会体验“高山流水”的精神享受，就能感悟君子之交的真谛。

领导干部同什么样的人交朋友，直接影响到自己的品行与修养。正所谓“与善人居，如入芝兰之室，久而不闻其香，即与之化矣；与不善人居，如入鲍鱼之肆，久而不闻其臭，亦与之化矣”。可见，领导干部在择友上要慎之又慎。交上一个好朋友，就等于多了一面镜子、多了一个参谋；交上一个坏朋友，则如同雪入墨池，虽融为水，其色愈污。当前，领导干部面临各种考验，更要自觉净化自己的社交圈、生活圈、朋友圈，做到交往有原则、有底线，不交无德之人，不交无义之人，不交无耻之人。 （原载《人民日报》）





