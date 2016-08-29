图文：全城热恋图文：敌军调转枪口对准长官张玉宁归队国足全员到齐曼联切尔西双双三连胜体坛简讯
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 第11版 体育/档案解密
·图文：全城热恋
·图文：敌军调转枪口对准长官
·张玉宁归队国足全员到齐
·曼联切尔西双双三连胜
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湖北日报电子版
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11 体育/档案解密 2016.8.29 星期一
体坛简讯
    湖北日报讯 ●姚明和中国男篮球员周琦、王哲林以及NBA球星阿隆·戈登等一行昨日上午来到福州市闽清县教师进修学校第二附属小学，向学校进行公益捐赠并为这里的孩子们上了一堂篮球训练课。
    ●昨日，全国女足锦标赛八强排名赛在武汉塔子湖体育中心收官。武汉籍国脚王霜所在的大连权健队在决赛中0比2不敌天津汇森队屈居亚军，东道主武汉江大队排名第八。


   
　