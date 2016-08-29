查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第11版 体育/档案解密
·图文：全城热恋
·图文：敌军调转枪口对准长官
·张玉宁归队国足全员到齐
·曼联切尔西双双三连胜
·体坛简讯
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 武汉观察
第11版 : 体育/档案解密
第12版 : 理论前沿
第2版 : 时政要闻
第3版 : 不忘初心 继续前进
第4版 : 全力以赴 恢复重建
第5版 : 议政建言
第6版 : 时事
第7版 : 评论
第8版 : 经济纵横
第9版 : 综合新闻
·
图文：全城热恋
·
图文：敌军调转枪口对准长官
·
张玉宁归队国足全员到齐
·
曼联切尔西双双三连胜
·
体坛简讯
11
体育/档案解密
2016.8.29 星期一
体坛简讯
湖北日报讯 ●姚明和中国男篮球员周琦、王哲林以及NBA球星阿隆·戈登等一行昨日上午来到福州市闽清县教师进修学校第二附属小学，向学校进行公益捐赠并为这里的孩子们上了一堂篮球训练课。
●昨日，全国女足锦标赛八强排名赛在武汉塔子湖体育中心收官。武汉籍国脚王霜所在的大连权健队在决赛中0比2不敌天津汇森队屈居亚军，东道主武汉江大队排名第八。