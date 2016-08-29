查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 体育/档案解密 ·图文：全城热恋 ·图文：敌军调转枪口对准长官 ·张玉宁归队国足全员到齐 ·曼联切尔西双双三连胜 ·体坛简讯 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 武汉观察 第11版 : 体育/档案解密 第12版 : 理论前沿 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 议政建言 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 图文：全城热恋 · 图文：敌军调转枪口对准长官 · 张玉宁归队国足全员到齐 · 曼联切尔西双双三连胜 · 体坛简讯 11 体育/档案解密 2016.8.29 星期一 体坛简讯 湖北日报讯 ●姚明和中国男篮球员周琦、王哲林以及NBA球星阿隆·戈登等一行昨日上午来到福州市闽清县教师进修学校第二附属小学，向学校进行公益捐赠并为这里的孩子们上了一堂篮球训练课。

●昨日，全国女足锦标赛八强排名赛在武汉塔子湖体育中心收官。武汉籍国脚王霜所在的大连权健队在决赛中0比2不敌天津汇森队屈居亚军，东道主武汉江大队排名第八。





