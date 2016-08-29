查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 体育/档案解密 ·图文：全城热恋 ·图文：敌军调转枪口对准长官 ·张玉宁归队国足全员到齐 ·曼联切尔西双双三连胜 ·体坛简讯 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 武汉观察 第11版 : 体育/档案解密 第12版 : 理论前沿 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 议政建言 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 图文：全城热恋 · 图文：敌军调转枪口对准长官 · 张玉宁归队国足全员到齐 · 曼联切尔西双双三连胜 · 体坛简讯 11 体育/档案解密 2016.8.29 星期一 曼联切尔西双双三连胜 湖北日报讯 据新华社伦敦27日电 英超联赛27日进行了第三轮较量，曼联凭借替补小将拉什福德最后时刻的进球1比0绝杀赫尔城，切尔西则以3比0大胜伯恩利。这两支由新帅带领的球队均保持了三战全胜。

曼联主帅穆里尼奥赛后说：“我知道有人会说在90多分钟进球是靠运气，但事实上我们理应赢得胜利，下半场我们占据了绝对优势，每个人都知道我们迟早会进球的。”

切尔西主帅孔蒂同样表扬了球队：“最重要的是，过去13个主场比赛我们都有丢球，而今天我们力保城门不失。”

三轮过后，切尔西和曼联同积9分，切尔西因净胜球的优势排在榜首。





