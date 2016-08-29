图文：全城热恋图文：敌军调转枪口对准长官张玉宁归队国足全员到齐曼联切尔西双双三连胜体坛简讯
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 第11版 体育/档案解密
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·张玉宁归队国足全员到齐
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11 体育/档案解密 2016.8.29 星期一
曼联切尔西双双三连胜
    湖北日报讯 据新华社伦敦27日电 英超联赛27日进行了第三轮较量，曼联凭借替补小将拉什福德最后时刻的进球1比0绝杀赫尔城，切尔西则以3比0大胜伯恩利。这两支由新帅带领的球队均保持了三战全胜。
    曼联主帅穆里尼奥赛后说：“我知道有人会说在90多分钟进球是靠运气，但事实上我们理应赢得胜利，下半场我们占据了绝对优势，每个人都知道我们迟早会进球的。”
    切尔西主帅孔蒂同样表扬了球队：“最重要的是，过去13个主场比赛我们都有丢球，而今天我们力保城门不失。”
    三轮过后，切尔西和曼联同积9分，切尔西因净胜球的优势排在榜首。


   
　