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张玉宁归队国足全员到齐
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曼联切尔西双双三连胜
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11
体育/档案解密
2016.8.29 星期一
曼联切尔西双双三连胜
湖北日报讯 据新华社伦敦27日电 英超联赛27日进行了第三轮较量，曼联凭借替补小将拉什福德最后时刻的进球1比0绝杀赫尔城，切尔西则以3比0大胜伯恩利。这两支由新帅带领的球队均保持了三战全胜。
曼联主帅穆里尼奥赛后说：“我知道有人会说在90多分钟进球是靠运气，但事实上我们理应赢得胜利，下半场我们占据了绝对优势，每个人都知道我们迟早会进球的。”
切尔西主帅孔蒂同样表扬了球队：“最重要的是，过去13个主场比赛我们都有丢球，而今天我们力保城门不失。”
三轮过后，切尔西和曼联同积9分，切尔西因净胜球的优势排在榜首。