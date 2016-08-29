查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 体育/档案解密 ·图文：全城热恋 ·图文：敌军调转枪口对准长官 ·张玉宁归队国足全员到齐 ·曼联切尔西双双三连胜 ·体坛简讯 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 武汉观察 第11版 : 体育/档案解密 第12版 : 理论前沿 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 议政建言 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 图文：全城热恋 · 图文：敌军调转枪口对准长官 · 张玉宁归队国足全员到齐 · 曼联切尔西双双三连胜 · 体坛简讯 11 体育/档案解密 2016.8.29 星期一 张玉宁归队国足全员到齐 今日兵发韩国首尔 湖北日报讯 （通讯员叶梓）昨日，效力于荷甲维特斯队的前锋张玉宁抵达沈阳归队，中国男足25名球员全部到齐。今晚，国足将搭乘包机飞赴韩国首尔，准备9月1日与韩国队的俄罗斯世界杯预选赛亚洲区12强赛首场比赛。

19岁的张玉宁是28日上午从荷兰飞抵沈阳的，中午稍加休息，下午便和队友们一同参加了训练。从对媒体开放的15分钟训练看，张玉宁状态不错，表情轻松，慢跑中不时地与队友说笑，并没有大战来临的紧张。

今年6月，在国足4比2击败特立尼达和多巴哥队的热身赛中，张玉宁梅开二度，成为国足史上最年轻首秀破门的国脚。在目前这支国家队中，中锋位置比较薄弱，张玉宁因此也被寄予厚望。

值得一提的是，张玉宁曾在2002年随父亲一起到韩国观看了中国男足的世界杯比赛，那也是国足至今唯一一次出战世界杯。昨日，张玉宁在微博中晒出了当时的照片，他写道：“十四年，全部属于足球；依然，是那个关于世界杯的梦想！Go after team China for-ever！（永远追随中国队）”

今日下午，国足将在沈阳进行本次集训的最后一次训练，晚7点出征韩国。因为是包机，航班只需一个多小时就将抵达首尔。9月1日，国足将在首尔挑战韩国队。





