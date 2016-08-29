图文：全城热恋图文：敌军调转枪口对准长官张玉宁归队国足全员到齐曼联切尔西双双三连胜体坛简讯
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第11版 体育/档案解密
·图文：全城热恋
·图文：敌军调转枪口对准长官
·张玉宁归队国足全员到齐
·曼联切尔西双双三连胜
·体坛简讯
湖北日报电子版
----  
 
11 体育/档案解密 2016.8.29 星期一
张玉宁归队国足全员到齐
今日兵发韩国首尔
    湖北日报讯 （通讯员叶梓）昨日，效力于荷甲维特斯队的前锋张玉宁抵达沈阳归队，中国男足25名球员全部到齐。今晚，国足将搭乘包机飞赴韩国首尔，准备9月1日与韩国队的俄罗斯世界杯预选赛亚洲区12强赛首场比赛。
    19岁的张玉宁是28日上午从荷兰飞抵沈阳的，中午稍加休息，下午便和队友们一同参加了训练。从对媒体开放的15分钟训练看，张玉宁状态不错，表情轻松，慢跑中不时地与队友说笑，并没有大战来临的紧张。
    今年6月，在国足4比2击败特立尼达和多巴哥队的热身赛中，张玉宁梅开二度，成为国足史上最年轻首秀破门的国脚。在目前这支国家队中，中锋位置比较薄弱，张玉宁因此也被寄予厚望。
    值得一提的是，张玉宁曾在2002年随父亲一起到韩国观看了中国男足的世界杯比赛，那也是国足至今唯一一次出战世界杯。昨日，张玉宁在微博中晒出了当时的照片，他写道：“十四年，全部属于足球；依然，是那个关于世界杯的梦想！Go　after　team　China　for-ever！（永远追随中国队）”
    今日下午，国足将在沈阳进行本次集训的最后一次训练，晚7点出征韩国。因为是包机，航班只需一个多小时就将抵达首尔。9月1日，国足将在首尔挑战韩国队。


   
　