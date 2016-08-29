查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 体育/档案解密 ·图文：全城热恋 ·图文：敌军调转枪口对准长官 ·张玉宁归队国足全员到齐 ·曼联切尔西双双三连胜 ·体坛简讯 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 武汉观察 第11版 : 体育/档案解密 第12版 : 理论前沿 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 议政建言 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 图文：全城热恋 · 图文：敌军调转枪口对准长官 · 张玉宁归队国足全员到齐 · 曼联切尔西双双三连胜 · 体坛简讯 11 体育/档案解密 2016.8.29 星期一 红军史上级别最高女将领张琴秋，率五百妇女破敌一团—— 图文：敌军调转枪口对准长官 湖北日报讯 图为：晚年的张琴秋。

图为：红四方面军转移后鄂豫皖根据地综合情况报告。

图为：张琴秋行军照。（图片均由省档案馆提供）



通讯员 王平 实习生 周佳玲



“琴秋昔日，秀色一方。戎衣几载，尤胜红妆。”8月9日，“琴心剑胆 彪炳千秋——纪念红军长征胜利80周年张琴秋生平事迹展”在浙江桐乡开展。作为红军时期级别最高的女将领、共和国第一代女部长，张琴秋的履历与鄂豫皖革命根据地有着深厚关联。



留学莫斯科的进步青年



张琴秋1904年出生在浙江桐乡。20岁那年，她完成了人生中最重要的两件事，结婚和入党。

1923年初，19岁的张琴秋在上海爱国女校学习。她对社会种种现象不得其解，便向年龄相近、早在1921年4月就加入上海共产主义小组的同乡沈泽民请教。沈泽民回信启发她，寄《新青年》《妇女之声》等进步书刊。渐渐地，张琴秋产生了献身革命事业的朦胧意愿，并接受他的建议报考上海大学。

1924年11月，张琴秋加入中国共产党，也就是在这个月，她与沈泽民在上海结婚。1925年11月，在党组织的安排下，张琴秋与张闻天、王稼祥、乌兰夫、伍修权、孙冶方等100多人来到莫斯科中山大学留学。1930年春，莫斯科中山大学停办，学生回国分配工作。张琴秋与沈泽民一道被中央派往鄂豫皖苏区，张琴秋任培养干部的彭杨军事政治学校政治部主任。

1932年秋，鄂豫皖苏区第四次反“围剿”失败，红四方面军主力要离开根据地。作为鄂豫皖省委书记，沈泽民要留守坚持游击斗争，张琴秋作为73师（师长是后来成为共和国大将的王树声）的政治部主任，要随主力离开。

这不是两人第一次分开，但这次不一样，沈泽民因劳累过度肺病复发，经常咳血，张琴秋十分不安。沈泽民安慰她，“坚强些，我们还会见面的”。

不料，这次竟是永别。1933年11月20日，沈泽民在红安天台山芦花冲病逝，就地掩埋。

张琴秋在自传中回忆，“泽民同志是我一生中的良师益友。通过他，使我找到了党，救出了我这条温柔的、又好似迷途的羔羊。否则，像我这样的人，至多不过当一名贤妻良母罢了。”



巧用心理攻势的骁勇将领



与沈泽民别离后，1932年11月间，红四方面军翻越巍巍秦岭，进入关中平原，其间，张琴秋被正式任命为红四方面军政治部主任。这是土地革命时期乃至整个战争年代，女战士在共产党军队中所担任的最高职务。陈再道、王宏坤、许世友、洪学智、王新亭等，都曾是她的部属。

红二、四方面军会师后，成立了中共中央西北局，西北局委员包括朱德、任弼时、徐向前、刘伯承、贺龙等，张琴秋是其中唯一的女性。

1933年春天，作为红四方面军政治部主任，张琴秋奉命带领500余名女红军转运伤员和运输物资。走到苦草坝（今四川境内）时，她们与军阀田颂尧部刘汉雄独立师的一个团遭遇。躲，来不及了，敌人已发现她们并成扇形逼近；打，500余名女红军基本没有战斗经验，也没有多少枪支弹药。张琴秋当机立断，决定采取心理攻势。

她指挥大家迅速占领制高点。敌人越来越近，女红军悄然不动，直至敌人进入最佳射程，张琴秋果断喊了一声“打”。女红军们举枪齐射，敌人被打得晕头转向，以为遇上了红军主力。

双方对峙，张琴秋组织四川籍女红军喊话：“白军士兵们，我们是红军，都是中国人，不要自相残杀！”“受压迫的士兵兄弟们，不要上当受骗打内战，不要为欺压你们的长官卖命……”敌人傻眼了：对方怎么是女的？

敌军指挥官下令进攻，士兵们都不开枪。指挥官暴跳如雷，命令督战队上前，处决那些不开枪的士兵。一位下士质问团长：“放着东洋人不打，打自家人，还要同妇女打，啥子道理？”团长恼羞成怒，一枪击毙下士：“再不进攻，这小子就是你们的下场！”顿时，群情激奋，有人喊“打死长官，参加红军”，有人干脆调转枪口，对准了军官，整个敌阵混乱不堪。这时，张琴秋率领女红军冲进敌群，处决了敌指挥官，缴获了敌人一个团的枪支弹药，还吸收了部分士兵参加红军。

捷报很快传遍了红四方面军和根据地。当天夜里，红四方面军总指挥部发来嘉奖令。从此，“五百农妇缴一团”的佳话在川陕边根据地广为流传。国民党的一些报纸，还把张琴秋说成“精通五国文字”“能文能武，不下马都可以写文章”的能人。



共和国第一代女部长



1935年2月，时值陕南战役，张琴秋接任妇女独立团团长。她横枪跃马带领妇女独立团，出色完成各项任务。5月，张琴秋随主力西渡嘉陵江，开始了举世闻名的长征。

长征途中，张琴秋三过草地，二越雪山，无所畏惧、奋勇向前。过草地时，一个叫王定国（后成为谢觉哉夫人）的女战士掉队了，正当她发愁时，张琴秋骑马过来了。张琴秋毫不犹豫地跳下马，接过王定国的背包，两人同行。没想到，当马从一片水深地向水浅地方爬时，马蹄老是打滑，爬几次都没有爬上。张琴秋狠狠地抽着马屁股，两个人，一匹马，在荒凉的草地上挣扎了好半天，才脱离险境。

1936年7月，在第三次过草地之前，张琴秋与红四方面军政委陈昌浩结婚。1936年10月，红四方面军一部两万余人组成西路军，进入甘肃河西走廊。张琴秋作为组织部长，担负着繁重的干部调配工作。分散突围中，张琴秋被俘。1937年8月，张琴秋被押解到南京。西安事变后，周恩来与国民党交涉，将张琴秋等一大批干部解救出狱。10月，张琴秋回到了延安。解放后，张琴秋在纺织工业部工作了近20年，并担任过副部长，为祖国的纺织工业作出了重要贡献。“在同志面前，她如同一块磁铁深深地吸引着大家；在敌人面前，她如同一块真金，千锤百炼而永不变色。”党史系统有关专家对张琴秋如此评价。





