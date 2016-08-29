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图为：孙杨模仿傅园慧的表情和手势。（新华社发）

图为：张继科指导球迷与李晓霞对决。（新华社发）



28日，内地奥运精英代表团兵分数路，在香港的奥海城商场、伊利沙伯体育馆和维多利亚公园游泳池等地与香港市民进行了亲密互动。女排队员、郎平、林丹、张继科、孙杨、吴敏霞、傅园慧……一位位奥运明星都成为了全场的焦点，引发尖叫不断。



主角：中国女排地点：奥海城商场

孩子们的问题让女排姑娘忍俊不禁



“感谢你们的努力，为中国增光！”“东京奥运继续加油！永远支持你们！”……28日上午，奥海城商场中央，一个巨大的红色背景板上，香港小朋友在一张张纸上写下了对女排队员的祝福和喜爱，拼成爱心图样作为送给女排队员的一份特别礼物。

香港市民对女排热情和关注由来已久，1984年中国女排在奥运会赛场上第一次夺冠，这支队伍的拼搏精神就对香港社会产生了极大鼓舞。这次里约奥运会上中国女排夺冠，更是点燃了香港的全民热情，女排姑娘们也成了新一代香港偶像。

面对市民的热情，女排队员十分感动，她们耐心地与小朋友互动和玩游戏，对于小孩充满童真的问题也是有问必答，妙语连珠。

“你们的爸爸妈妈也这么高吗？”“郎平教练对你们凶不凶？”“不打球的时候都做点什么呢？”听到这些问题，队员们忍俊不禁——“我爸爸妈妈都很高，但是没我高。”“郎平教练对我们的训练要求很严格，但是平时像妈妈一样对我们。”“平时不训练的时候听听音乐，放松自己。”

已经年过70岁的苏先生说，喜欢女排这么多年，看着她们起起伏伏、有升有落，人生也是这样，我们要像女排队员一样，一直向上看，不断挑战极限。还有不少抱着小孩的家长，为了让孩子更清楚地看清女排队员而把孩子举过头顶。家长吴先生说，这是小孩第一次在香港亲眼看到奥运选手，他想让小孩从小就了解我们都是一家人的概念，并让他将女排勇于拼搏的精神牢记于心。

女排队员还去了香港志莲护理安老院探望老人。志莲护理安老院的工作人员十分感动，他说没想到这么受欢迎的女排一早就来到这里，感激女排和国家对于弱势群体的关注。这里的老人在几十年前就看女排打球，这届奥运会女排重回巅峰，老人家们看到队员前来探望十分欣慰。



主角：乒羽明星地点：伊利沙伯体育馆

原来乒乓球可以这样玩



28日上午，距离中国乒乓球队和羽毛球队的表演开始还有一个多小时，能容纳2000余人的香港伊利沙伯体育馆门口已经排起长龙，不少家长带着小朋友前来。70多岁的退休市民梁先生早上6点就从沙田赶来，他是资深乒乓球爱好者，最想见到的是刘国梁和丁宁。

10时左右，示范表演正式开始。首先是羽毛球，林丹甫一亮相，就引发现场“迷妹”阵阵尖叫。随后的乒乓球示范表演更是让现场观众“大开眼界”。明星球员纷纷使出绝招，展示了各种平时难得一见的花样打法，引得现场观众直呼“原来乒乓球可以这样玩”！

首先是马龙与许昕的男单较量，除了离台对拉，两位世界冠军还展示了“杂技式”打法，同时打三个乒乓球，仍然成功对抗数个回合。现场观众不断喝彩，现场解说也情不自禁地喊着“漂亮”和“好球”。

在幸运观众参与环节，一位被选中上台的女孩更是引起了其他张继科“迷妹”们的嫉妒。她在跟李晓霞过招时显得力不从心，张继科主动请缨出手相助，这种超近距离的接触几乎让女粉丝们“疯狂”起来，而这位幸运女孩自从手被握住后，根本无心接球，满脸洋溢着无法掩饰的幸福笑意。

压轴戏是“超级丹”和乒乓球女团金牌得主李晓霞之间的“乒乓球”对垒。两人互换“武器”，林丹使用乒乓球拍，而李晓霞用起了羽毛球拍。兴致十足的李晓霞还用手机当球拍与“超级丹”对战，连场边的主持人都不禁直呼“开发出了手机的新功能”。



主角：游跳明星地点：维多利亚公园游泳池

维园泳池涌起欢乐浪



上午10时许，香港维多利亚公园游泳池迎来10名里约奥运会跳水及游泳的内地精英运动员，他们在此与近2000位市民相会。由于活动门票不设座位号，有市民早上5点便已排在游泳馆门口等候，希望争到前排座位。

在表演中，运动员们纷纷以花样、俏皮的动作入水，市民们则争相用手机、相机记录一连串精彩瞬间。郭晶晶也来到现场为大家鼓气。

现场互动环节，孙杨、傅园慧及吴敏霞等“人气”运动员的妙语将活动推向小高潮。傅园慧笑称自己并非“网红”或“表情包”，而是一名职业运动员，希望在职业运动上不断突破和进步。她对获得香港市民的喜爱表示感谢，“这种喜欢能汇成一股力量，让我变得更加坚强。”

被问及是否会参加下一届奥运会，孙杨坚定地表示有能力继续坚持下去：“我一直把菲尔普斯当作偶像和目标来追赶，也许无法赶超，但他的精神会感染我，一直坚持。我不光会游到2020年，还会游得更远！”吴敏霞则坦言，四届奥运会对她来说是极大的突破与挑战，期间有欢笑、也有泪水，她还鼓励青年人要拥有梦想，以永不放弃的精神去逐梦。

近1个小时的示范表演在不少市民心中留下深刻印象。年近7旬的周伯花了3个半小时排队买票，对此次能够目睹“偶像”吴敏霞的风采感到满足：“奥运运动员们的表演给香港带来极大的鼓舞和正能量，让市民看到，只要你坚持努力、奋斗，就会距成功更近一步。” （据新华社电）





