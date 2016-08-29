查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 武汉观察 ·图文：武汉试行“多校划片”为学区房降温 ·湖北移动暑期优化高校网络 ·规划调整公示 ·广告：动向新闻 ·武汉列入全国试点 ·图文：消灭“学区房”根本在于教育均衡 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 武汉观察 第11版 : 体育/档案解密 第12版 : 理论前沿 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 议政建言 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 图文：武汉试行“多校划片”为学 · 湖北移动暑期优化高校网络 · 规划调整公示 · 广告：动向新闻 · 武汉列入全国试点 · 图文：消灭“学区房”根本在于教 10 武汉观察 2016.8.29 星期一 图文：消灭“学区房”根本在于教育均衡 湖北日报讯 图为：昨日，在汉口黄孝河路一家二手房中介内，学区房十分紧俏，仅有两套在售并且均价都在两万元以上。

图为：武汉天地堪称武汉最贵楼盘，教育配套的有长春街小学和七一中学等优质学校。



推行“多校划片”，消灭“学区房”，是不是等于实现了教育公平？

答案是否定的。

从具体操作看，“多校划片”通过随机派位，分配热点学校招生名额。名额如何确定，又如何分配，教育主管部门无论怎么缜密设计，难免还有“操作空间”。

另一方面，随机派位貌似公平，但不一定科学。比如，同一家庭的两个孩子，因为派位的偶然性，一个上优质学校，一个上普通学校，必然引发巨大的心理落差，形成另一种不公平。

此次江岸区试点中，七一中学试点学位45个，报名学生多达1058人，在纳入试点的优质公办学校中，最为热门。这是为何？问题还是出在学校本身。

只要有所谓的“重点名校”，教育公平就很难真正实现。

为追求教育公平，义务教育阶段招生大致走过3种路径，最早是“择优录取”，后来是“就近入学”，现在则是“多校划片，随机分配”。说白了就是拼分数、拼房子、拼运气，本质上似乎没有太多区别，都是为了“上名校”。

要实现教育公平，关键在于优质教育资源均衡化。没有太大差别，择校也就没有必要。





