查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 武汉观察 ·图文：武汉试行“多校划片”为学区房降温 ·湖北移动暑期优化高校网络 ·规划调整公示 ·广告：动向新闻 ·武汉列入全国试点 ·图文：消灭“学区房”根本在于教育均衡 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 武汉观察 第11版 : 体育/档案解密 第12版 : 理论前沿 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 议政建言 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 图文：武汉试行“多校划片”为学 · 湖北移动暑期优化高校网络 · 规划调整公示 · 广告：动向新闻 · 武汉列入全国试点 · 图文：消灭“学区房”根本在于教 10 武汉观察 2016.8.29 星期一 武汉列入全国试点 湖北日报讯 今年3月，教育部在大城市义务教育招生入学调研座谈会上部署，各城市要在教育资源配置不均衡、择校冲动强烈的城区，推广热点小学、初中“多校划片”，缓解学区房问题。会议决定在24个城市推行，武汉名列其中。

根据此前“就近入学”政策，房子与学校的关系是固定的，家长对孩子上什么样的学校，有着稳定的预期，因而敢于投资，从而催生所谓的“天价学区房”。实行“多校划片”之后，房子与学校不再是一一对应关系，花再多的钱买房，也未必能上心仪的学校，风险系数大为增加。

截至目前，武汉已在硚口、江汉、江岸试点“多校划片”，今后会否继续推广？武汉市教育局表示，鼓励各区积极稳妥推行，未来义务教育招生中，“多校划片”将与“对口直升”“单校划片”并列施行。另外，“多校划片”仅在初中试点，暂时不会针对小学，因此不会大幅调整小学学区划分。





