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第10版 武汉观察
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·武汉列入全国试点
·图文：消灭“学区房”根本在于教育均衡
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武汉列入全国试点
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图文：消灭“学区房”根本在于教
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武汉观察
2016.8.29 星期一
武汉列入全国试点
湖北日报讯 今年3月，教育部在大城市义务教育招生入学调研座谈会上部署，各城市要在教育资源配置不均衡、择校冲动强烈的城区，推广热点小学、初中“多校划片”，缓解学区房问题。会议决定在24个城市推行，武汉名列其中。
根据此前“就近入学”政策，房子与学校的关系是固定的，家长对孩子上什么样的学校，有着稳定的预期，因而敢于投资，从而催生所谓的“天价学区房”。实行“多校划片”之后，房子与学校不再是一一对应关系，花再多的钱买房，也未必能上心仪的学校，风险系数大为增加。
截至目前，武汉已在硚口、江汉、江岸试点“多校划片”，今后会否继续推广？武汉市教育局表示，鼓励各区积极稳妥推行，未来义务教育招生中，“多校划片”将与“对口直升”“单校划片”并列施行。另外，“多校划片”仅在初中试点，暂时不会针对小学，因此不会大幅调整小学学区划分。