查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 武汉观察 ·图文：武汉试行“多校划片”为学区房降温 ·湖北移动暑期优化高校网络 ·规划调整公示 ·广告：动向新闻 ·武汉列入全国试点 ·图文：消灭“学区房”根本在于教育均衡 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 武汉观察 第11版 : 体育/档案解密 第12版 : 理论前沿 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 议政建言 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 图文：武汉试行“多校划片”为学 · 湖北移动暑期优化高校网络 · 规划调整公示 · 广告：动向新闻 · 武汉列入全国试点 · 图文：消灭“学区房”根本在于教 10 武汉观察 2016.8.29 星期一 规划调整公示 湖北日报讯 根据硚口区人民政府申请，拟对主城区A0603、A0604、A0606片规划编制单元控制性详细规划调整，现根据住房和城乡建设部《城市、镇控制性详细规划编制审批办法》等相关规定，对拟调整的规划方案进行公示，具体公示内容详见“智慧武汉-国土资源和规划网”（www.wpl.gov.cn）“规划批前公示”栏目。

公示日期：2016年8月29日－2016年9月27日。

公示反映方式：在公示期间，有关单位或个人对该项目审批有任何意见或建议的，可通过以下方式向武汉市国土资源和规划局反映。

1.网上留言：www.wpl.gov.cn/gsly96411.html

2.联系电话：027-82700445张轶

3.传真：027-82700057（请注明“规划公示”字样）

4.信件寄往“武汉市三阳路13号 武汉市国土资源和规划局 信息中心收”（请注明“规划公示”字样），邮编：430014

武汉市国土资源和规划局

2016年8月29日





