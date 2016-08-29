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第10版 武汉观察
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·湖北移动暑期优化高校网络
·规划调整公示
·广告：动向新闻
·武汉列入全国试点
·图文：消灭“学区房”根本在于教育均衡
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图文：消灭“学区房”根本在于教
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武汉观察
2016.8.29 星期一
规划调整公示
湖北日报讯 根据硚口区人民政府申请，拟对主城区A0603、A0604、A0606片规划编制单元控制性详细规划调整，现根据住房和城乡建设部《城市、镇控制性详细规划编制审批办法》等相关规定，对拟调整的规划方案进行公示，具体公示内容详见“智慧武汉-国土资源和规划网”（www.wpl.gov.cn）“规划批前公示”栏目。
公示日期：2016年8月29日－2016年9月27日。
公示反映方式：在公示期间，有关单位或个人对该项目审批有任何意见或建议的，可通过以下方式向武汉市国土资源和规划局反映。
1.网上留言：www.wpl.gov.cn/gsly96411.html
2.联系电话：027-82700445张轶
3.传真：027-82700057（请注明“规划公示”字样）
4.信件寄往“武汉市三阳路13号 武汉市国土资源和规划局 信息中心收”（请注明“规划公示”字样），邮编：430014
武汉市国土资源和规划局
2016年8月29日