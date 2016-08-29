查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 武汉观察 ·图文：武汉试行“多校划片”为学区房降温 ·湖北移动暑期优化高校网络 ·规划调整公示 ·广告：动向新闻 ·武汉列入全国试点 ·图文：消灭“学区房”根本在于教育均衡 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 武汉观察 第11版 : 体育/档案解密 第12版 : 理论前沿 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 议政建言 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 图文：武汉试行“多校划片”为学 · 湖北移动暑期优化高校网络 · 规划调整公示 · 广告：动向新闻 · 武汉列入全国试点 · 图文：消灭“学区房”根本在于教 10 武汉观察 2016.8.29 星期一 湖北移动暑期优化高校网络 湖北日报讯 8月下旬，湖北省内百余所高校将陆续迎来开学季。为保障校园迎新期间通信畅通，湖北移动早在两个月前便提前展开校园通信专项工作。截至目前，已完成对全省129所高校、177个校区移动网络的测试优化，使网络覆盖与速度得到了双提升。

据了解，湖北移动先后成立了高校网络保障小组，抽调专业技术人员，利用暑期，战高温、抢工期，对武汉、襄阳、荆州、宜昌、孝感、荆门、黄冈等地高校内2G、3G、4G和WLAN网络进行了“拉网式”测试，并根据测试结果，通过故障处理、干扰排查等方式开展了有针对性的优化工作，确保网络畅通，保障有力。此外，为提升高校宽带上网速度和网络承载能力，湖北移动通过分析已覆盖高校的宽带速率，以及上网用户的网络使用情况，采用“一校一案”的方式，有针对性地进行了高校宽带提速工程。特别是在今年，湖北移动还在武汉高校集中地区，首次使用了10GGPON技术提升上网速率。提速后网速最快将达100M。

“目前第一批22所高校正在加紧施工改造中，开学前将完成宽带提速工作。”湖北移动相关负责人介绍：“新生开学期间，我们还将会进行现场通信保障，随时准备投入故障抢修处理，为各地高校新生入学工作提供有效支撑”。 （刘暕 王政）





