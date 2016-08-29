图文：武汉试行“多校划片”为学区房降温湖北移动暑期优化高校网络规划调整公示广告：动向新闻武汉列入全国试点图文：消灭“学区房”根本在于教育均衡
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 第10版 武汉观察
·图文：武汉试行“多校划片”为学区房降温
·湖北移动暑期优化高校网络
·规划调整公示
·广告：动向新闻
·武汉列入全国试点
·图文：消灭“学区房”根本在于教育均衡
湖北日报电子版
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10 武汉观察 2016.8.29 星期一
湖北移动暑期优化高校网络
    湖北日报讯 8月下旬，湖北省内百余所高校将陆续迎来开学季。为保障校园迎新期间通信畅通，湖北移动早在两个月前便提前展开校园通信专项工作。截至目前，已完成对全省129所高校、177个校区移动网络的测试优化，使网络覆盖与速度得到了双提升。
    据了解，湖北移动先后成立了高校网络保障小组，抽调专业技术人员，利用暑期，战高温、抢工期，对武汉、襄阳、荆州、宜昌、孝感、荆门、黄冈等地高校内2G、3G、4G和WLAN网络进行了“拉网式”测试，并根据测试结果，通过故障处理、干扰排查等方式开展了有针对性的优化工作，确保网络畅通，保障有力。此外，为提升高校宽带上网速度和网络承载能力，湖北移动通过分析已覆盖高校的宽带速率，以及上网用户的网络使用情况，采用“一校一案”的方式，有针对性地进行了高校宽带提速工程。特别是在今年，湖北移动还在武汉高校集中地区，首次使用了10GGPON技术提升上网速率。提速后网速最快将达100M。
    “目前第一批22所高校正在加紧施工改造中，开学前将完成宽带提速工作。”湖北移动相关负责人介绍：“新生开学期间，我们还将会进行现场通信保障，随时准备投入故障抢修处理，为各地高校新生入学工作提供有效支撑”。     （刘暕 王政）


   
　