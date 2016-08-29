查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 武汉观察 ·图文：武汉试行“多校划片”为学区房降温 ·湖北移动暑期优化高校网络 ·规划调整公示 ·广告：动向新闻 ·武汉列入全国试点 ·图文：消灭“学区房”根本在于教育均衡 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 武汉观察 第11版 : 体育/档案解密 第12版 : 理论前沿 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 议政建言 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 图文：武汉试行“多校划片”为学 · 湖北移动暑期优化高校网络 · 规划调整公示 · 广告：动向新闻 · 武汉列入全国试点 · 图文：消灭“学区房”根本在于教 10 武汉观察 2016.8.29 星期一 图文：武汉试行“多校划片”为学区房降温 湖北日报讯 图为：汉口红领巾学校周围的学区房销售形势大好。



26日上午，老家宜昌、在汉开公司的冯女士，带着6岁的女儿和入学通知书，第一次踏进红领巾学校大门，参加入学培训。

去年泛海桂海园开盘时，她花260余万元，买了一套145平方米的房子。新房对口红领巾学校，这是江汉区唯一一所省级示范小学，没有找任何关系，孩子入学轻松搞掂。

开学在即，几家欢喜几家愁。

孩子进了理想的重点名校，家长们在微信朋友圈各种秀。没有挤进去的，有的抱怨找的关系“不够铁”，有的后悔当初没有买学区房。

今年以来，房价噌噌噌往上涨。武汉中心城区热点学校学区房，单价大多飙升至每平方米2.5万元以上，有的甚至突破4万元。

业内认为，未来很长一段时间内，学区房将是带热楼市的一大动力。如何为学区房降温？



万人争购东西湖学区房



“孩子上学，终于不用愁了！”

6月18日，成先生、邬女士夫妇认购了一套恒大常青花园的房子，尽管楼盘远在东西湖，但是对口武汉最大的一站式教育网点——常青树实验学校。再过两年孩子就要上小学，一套房，解决了他们的大问题。

成先生、邬女士都是外地人，大学毕业后留汉工作，结婚前，在武昌秦园路附近买了房。儿子出生后，夫妻俩开始考虑上学的事，但附近小学比较一般，他们决定另外购置一套学区房，让孩子上好一点的学校，同时方便老人居住。

2014年起，他们沿着地铁4号线看房，从纯水岸东湖一直看到百瑞景，看上中北路上的复地东湖国际。

这是一个高端楼盘，开发商通过与学校合作，“请”来武昌实验小学、武珞路中学开设分校，业主的孩子上学有保障。

本来计划买新房的，但是新盘开盘时间从2014年底一直拖到2015年底，成交均价也从看房时每平方米1万多，涨到开盘时的2万元。

没等到新盘开盘，他们签下该楼盘的一套二手房，每平方米1.5万元，预付15万元定金。不料房主以房产证没办下来为由，不能如期过户，加上房价也在涨，房主退还定金，另赔15万元违约金后，双方解约。

房价不断上涨，不能再等了。今年端午节过后，他们果断出手，在恒大常青花园买下一套房，单价1.5万元左右。这个价位，已超过中心城区部分楼盘，“本来可以买武昌中北路上的学区房，拖了两年，就只能买东西湖的房子啦！”成先生如此自嘲。

价格不便宜，购房者却不少，大都是冲着学校去的。

开发商介绍，前期认筹约5000组，按一组2人计算，开盘当天近万人到场选房。成先生回忆，开盘场面极其火爆，“有人在前一天晚上排队，1600套房源抢购一空。”



武昌学区房单价卖到4万元



16日10时许，武昌中南路、武珞路交会处帝斯曼国际中心售楼部，客户经理李梦接待了一名男子。

那人很着急，直奔主题：“还有房源吗？家里有小孩，两周后上小学。”

李梦无奈地摇头：仅剩尾盘了，共24套房源，“预计‘十一’开盘，购房入学来不及。”

客户问了房源，又问房价：“什么价位？”

帝斯曼国际中心共有2栋住宅楼，一栋精装修，一栋毛坯房。去年10月首次开盘时，成交均价每平方米2.4万元左右；今年3月，毛坯房卖到3万元。仅剩的尾盘全部精装修，靠近空中花园，定价将更高。“4万左右吧！”李梦估了一个价，对方被吓了一大跳。

中国指数研究院数据显示，2016年7月，一线城市新建住房样本均价分别为：深圳53384元，上海41802元，北京38307元，广州17847元。

帝斯曼国际中心这一价格，已经逼近北京、上海的房价。

底气何在？李梦说：“这是武汉最牛学区房。”

帝斯曼国际中心小学和初中分别对口武汉小学、武珞路中学。

房价突破4万元的，还有中北路上的复地东湖国际。

该盘新房已经售罄，二手房成交火爆。记者走访多家房屋中介发现，该盘挂牌价大都在每平方米3万元左右，最高的已突破4万元。

这一价格远高于周边的东湖壹号、锦绣江南、楚天都市雅园等。房主们自信满满地表示，“卖点”在于对口的学校。



楼盘自带学校未销先热



同样的场景，在光谷上演。

22日，关山大道中建大公馆售楼部人潮汹涌，置业顾问邓梦影忙进忙出，嗓子都哑了，“大都是冲着配套小学来的。”每次接待，她都要重点介绍学校的情况，早已烂熟于心。

这所小学，就是正在建设的光谷十小，也就是武汉小学光谷分校。

记着实地踏访发现，新学校位于雄庄路以东，教学楼已建至地面4层左右；不远处，3栋住宅楼拔地而起。

售楼人员介绍，该地块分期开发，最先开盘的将是学校北面的3栋楼，约500套房源。

去年12月，开发商与东湖高新区教育文化体育局、武汉小学签订协议，新学校建在中建大公馆开发地块上，2017年秋季开学，优先接纳业主子女入学。

这与复地引进武昌实验小学、武珞路中学分校如出一辙，都属于楼盘“自带学校”模式。

消息传开，未销先热。

还没有开始认筹，网上传言称“意向登记已达万余组”，并有“内部价格”“内定房源”等。开发商中建三局地产公司紧急辟谣，通过各种途径发布“郑重声明”。



“就近入学”推高优质学校周边房价



去年举行的武汉金秋房地产交易展示会，参展楼盘109个，成交商品房2400套，学区房最抢手。农房上海公馆一名置业顾问一语道破：“我们对口育才小学，这是核心竞争力。”

连日来，记者走访发现，汉口、武昌学区房售价大都在每平方米2.5万元以上，即使是上世纪90年代没有电梯的老房子，仅仅因为对口中华路小学、沈阳路小学、长春街小学等重点名校，单价都在2万元往上走。

学区房为何如此火爆？

中国指数研究院李国政认为，这与严格执行“就近入学”政策有关。

2014年，教育部出台义务教育“就近免试入学”文件；武汉随后公布义务教育阶段新生入学等政策，最大的变化是择校生不能享受“分配生”资格；去年又进一步完善划片对口入学，对于哪个小区哪栋楼房的孩子可以进哪所学校，都有明确划分，试图关上择校大门。

以往托关系、花钱的择校，屡屡碰壁。不少家长开始以购房落户方式，为孩子争取“就近入好学”。重点优质小学划片内的房子便成稀缺资源，家长不惜花重金购置。“就近入学”推高学区房房价。对此，有家长忧心忡忡：会不会助长另类“择校风”？优质教育向“富人区”集中，会不会让义务教育失去公平？



试行“多校划片”初见成效



如何为学区房降温？汉口正在试行“多校划片”。

在硚口，武汉市十一初中、四初中、六十四中于2015年率先试点。十一初中是一所优质公办初中，除接收以往对口小学生源外，还拿出200人的招生名额，面向东方红小学、长征小学、汉西小学、仁寿路小学推行“多校划片”招生，报名人数多达900余人，采取电脑摇号确定录取名单。

仁寿路小学校长王华萍说，往年“小升初”时，毕业生直接对口升入六十三中。“由于试行‘多校划片’，学校有17名毕业生通过摇号对口升入十一初中，一部分升入六十三中。”

这样一来，仁寿路小学的学生也有机会“直升”优质公办初中。受此影响，去年秋季该校一年级新生比往年增加约50人。

在江汉区，武汉一初除了招收足球、田径、男篮特长生外，其余计划为“多校划片”，凡是有江汉区学籍的应届小学毕业生均可报名，报名数大于计划数时，摇号产生入学名单。

继硚口区、江汉区之后，江岸区今年也加入“多校划片”。

6月27日，武汉二初、武汉六初、七一中学举行首次多校划片电脑派位。公证员现场公证，纪检监察人员以及家长代表现场监督。3所学校拿出180个试点学位，吸引1409名学生报名，工作人员轻点鼠标，录取名单随机产生。

江岸区教育局介绍，该区“小升初”在坚持“单校划片、整校对口”的前提下，率先在3所热点公办初中试行“学区内多校划片”。

此前，武汉六初只面向育才小学招生，试行“多校划片”后，除育才小学之外的15所小学毕业生，都可申请报名。记者查询该校录取名单发现，不少学生来自光华路小学、三眼桥小学、蔡家田小学等普通小学。

武汉教育系统人士称，传统的“单校划片”，是为一所学校划定一个区域。而“多校划片”改为一个片区对应多个小学、初中。具体操作中，通通过随机派位分配热点学校招生名额。派位未能录入热点学校的，仍就近安排至其他学校入学。这也就意味着，即使家长买了学区房，小孩也不见得能进热门学校。

业内认为，这是“就近入学”机制下的一种改进，客观上既有利于均衡优质教育资源，也可遏制因学区房概念而疯涨的房价，为老百姓减负。“多校划片”成效如何？

近日记者探访泛海楼盘，置业顾问胡英推介配套学校时，不再承诺一定能进红领巾学校，“学位有限，政策有变，要看教育局每年的安排。”在武昌百瑞景，售楼人员也提醒购房者，小区对口学校“跟以前不一样”。“多校划片”带来的变化，已经悄然发生。但淹没在今年武汉楼市猛涨的大潮中，仍显得微不足道。业内人士称，为学区房降温，任重而道远。





