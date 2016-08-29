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 第9版 综合新闻
·青春版《红色娘子军》掀红色旋风
·孩子的第一本书如何挑选？
·幸福食堂的“幸福事业”能否复制推广
·大学新生迎“史上最严”资格审查
·长江传媒启动《上善若水》项目
·癫痫治疗迎来“电子药物”时代
·图文：武汉诗歌节重现诗歌黄金年代
湖北日报电子版
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9 综合新闻 2016.8.29 星期一
植入刺激器 定时放放电
癫痫治疗迎来“电子药物”时代
    湖北日报讯 （记者崔逾瑜、通讯员金静）26日，被癫痫困扰了15年的黄陂男孩小军体内被成功植入一个小型电刺激器，从此他告别口服药物，通过持续“放电”来抑制癫痫发作。据悉，这是华中地区开展的首例迷走神经刺激术治疗难治性癫痫，意味着我省癫痫治疗开启“电子药物”时代。
    据小军父亲介绍，孩子出生后因黄疸和脐带化脓，出现严重的缺血缺氧，留下癫痫后遗症。起初半年发作一次，随着年龄增长，病情加重，有时1天发作3至4次，尝试各种抗癫痫药效果都不佳。4年前，小军接受开颅手术，结果仍不理想。每次癫痫发作，他总是四肢僵硬摔倒在地，头上布满大大小小的伤口。无奈，小军只能辍学，由母亲24小时在家看护。
    最终，父母带小军前往武汉脑科医院求诊。该院为中国抗癫痫协会“金色银杏叶公益项目”的定点医院，率先引入了被誉为“电子药物”的最新手术，小军成为接受该手术的第一人。
    26日下午，手术进行。医生先在小军左侧颈部打个小孔，然后将一根直径为两三毫米的电极缠绕在迷走神经上，再将刺激器和导线植入左侧腋下浅表皮肤层。调试好后，刺激器将每隔一段时间放一次电，通过刺激迷走神经，将电流传导至脑干并散布到整个大脑皮层，以抑制大脑神经元异常发电，从而控制或减少癫痫发作。
    据该院功能神经外科王焕明教授称，我国约有900万癫痫患者，占全球的五分之一。尽管抗癫药物不断发展，但仍有20%至30%的患者对药物治疗反应差、找不到癫痫病灶或病灶切除手术后效果不佳。对于这些难治性癫痫患者，迷走神经电刺激术是一种新的治疗路径，不必开颅，创伤小，无明显并发症，术后减少发作频次，对部分病人甚至可能完全控制。


   
　