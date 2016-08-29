查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 综合新闻 ·青春版《红色娘子军》掀红色旋风 ·孩子的第一本书如何挑选？ ·幸福食堂的“幸福事业”能否复制推广 ·大学新生迎“史上最严”资格审查 ·长江传媒启动《上善若水》项目 ·癫痫治疗迎来“电子药物”时代 ·图文：武汉诗歌节重现诗歌黄金年代 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 武汉观察 第11版 : 体育/档案解密 第12版 : 理论前沿 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 议政建言 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 青春版《红色娘子军》掀红色旋风 · 孩子的第一本书如何挑选？ · 幸福食堂的“幸福事业”能否复制 · 大学新生迎“史上最严”资格审查 · 长江传媒启动《上善若水》项目 · 癫痫治疗迎来“电子药物”时代 · 图文：武汉诗歌节重现诗歌黄金年 9 综合新闻 2016.8.29 星期一 植入刺激器 定时放放电 癫痫治疗迎来“电子药物”时代 湖北日报讯 （记者崔逾瑜、通讯员金静）26日，被癫痫困扰了15年的黄陂男孩小军体内被成功植入一个小型电刺激器，从此他告别口服药物，通过持续“放电”来抑制癫痫发作。据悉，这是华中地区开展的首例迷走神经刺激术治疗难治性癫痫，意味着我省癫痫治疗开启“电子药物”时代。

据小军父亲介绍，孩子出生后因黄疸和脐带化脓，出现严重的缺血缺氧，留下癫痫后遗症。起初半年发作一次，随着年龄增长，病情加重，有时1天发作3至4次，尝试各种抗癫痫药效果都不佳。4年前，小军接受开颅手术，结果仍不理想。每次癫痫发作，他总是四肢僵硬摔倒在地，头上布满大大小小的伤口。无奈，小军只能辍学，由母亲24小时在家看护。

最终，父母带小军前往武汉脑科医院求诊。该院为中国抗癫痫协会“金色银杏叶公益项目”的定点医院，率先引入了被誉为“电子药物”的最新手术，小军成为接受该手术的第一人。

26日下午，手术进行。医生先在小军左侧颈部打个小孔，然后将一根直径为两三毫米的电极缠绕在迷走神经上，再将刺激器和导线植入左侧腋下浅表皮肤层。调试好后，刺激器将每隔一段时间放一次电，通过刺激迷走神经，将电流传导至脑干并散布到整个大脑皮层，以抑制大脑神经元异常发电，从而控制或减少癫痫发作。

据该院功能神经外科王焕明教授称，我国约有900万癫痫患者，占全球的五分之一。尽管抗癫药物不断发展，但仍有20%至30%的患者对药物治疗反应差、找不到癫痫病灶或病灶切除手术后效果不佳。对于这些难治性癫痫患者，迷走神经电刺激术是一种新的治疗路径，不必开颅，创伤小，无明显并发症，术后减少发作频次，对部分病人甚至可能完全控制。





