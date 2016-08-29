查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 综合新闻 ·青春版《红色娘子军》掀红色旋风 ·孩子的第一本书如何挑选？ ·幸福食堂的“幸福事业”能否复制推广 ·大学新生迎“史上最严”资格审查 ·长江传媒启动《上善若水》项目 ·癫痫治疗迎来“电子药物”时代 ·图文：武汉诗歌节重现诗歌黄金年代 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 武汉观察 第11版 : 体育/档案解密 第12版 : 理论前沿 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 议政建言 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 青春版《红色娘子军》掀红色旋风 · 孩子的第一本书如何挑选？ · 幸福食堂的“幸福事业”能否复制 · 大学新生迎“史上最严”资格审查 · 长江传媒启动《上善若水》项目 · 癫痫治疗迎来“电子药物”时代 · 图文：武汉诗歌节重现诗歌黄金年 9 综合新闻 2016.8.29 星期一 长江传媒启动《上善若水》项目 湖北日报讯 （记者文俊、通讯员李平）24日，长江出版传媒全媒体重点项目《上善若水》在北京钓鱼台国宾馆举行项目签约仪式。该项目由北京、武汉和香港三地制作，包括一部纪录片，一部报告文学，2集互联网微纪录片，作为香港回归祖国20周年献礼。

该项目源于香港中华文化总会影视协会负责人、著名影评人、导演何威的创意。1963年香港大旱，全港生产停滞，生活困难。周恩来总理急香港同胞之所急，下令中央拨专款3800万元，用11个月时间建成东深供水工程，从此结束了香港长期缺水的历史，至今滋润香港半世纪有余。

香港中华文化总会会长高敬德，长江出版传媒集团党委书记、董事长潘启胜，中央新影老故事频道顾问沈士团出席了签约仪式。潘启胜在致辞中表示：2016年上半年，集团营业收入191亿元，较去年同期增长496%，在经济效益稳定增长的同时，始终坚持将社会效益放在首位，致力推出更多优质精品回馈社会。自去年8月《上善若水》拍摄构想提出以来，长江传媒一直高度重视，将其当作“十三五”期间的首要重点工程来抓。《上善若水》由长江出版传媒股份有限公司、香港中华文化总会和北京新影百闻老故事传媒有限责任公司三方共同投资和策划制作，电影将于2017年4月底前制作完成，于香港回归20周年纪念日之前上映。





