查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 综合新闻 ·青春版《红色娘子军》掀红色旋风 ·孩子的第一本书如何挑选？ ·幸福食堂的“幸福事业”能否复制推广 ·大学新生迎“史上最严”资格审查 ·长江传媒启动《上善若水》项目 ·癫痫治疗迎来“电子药物”时代 ·图文：武汉诗歌节重现诗歌黄金年代 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 武汉观察 第11版 : 体育/档案解密 第12版 : 理论前沿 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 议政建言 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 综合新闻 · 青春版《红色娘子军》掀红色旋风 · 孩子的第一本书如何挑选？ · 幸福食堂的“幸福事业”能否复制 · 大学新生迎“史上最严”资格审查 · 长江传媒启动《上善若水》项目 · 癫痫治疗迎来“电子药物”时代 · 图文：武汉诗歌节重现诗歌黄金年 9 综合新闻 2016.8.29 星期一 大学新生迎“史上最严”资格审查 湖北日报讯 （记者龚雪）近日，我省高校陆续开学。记者昨悉，为做好2016年普通高校新生入学资格复查和学籍注册工作，省教育厅要求各高校严格按照国家招生政策和学籍管理规定，认真开展新生入学资格复查。

省教育厅相关负责人介绍，各高校要对新生报到所需录取通知书、身份证、户口迁移证、高考加分资格证明等材料与考生纸质档案、录取名册、电子档案逐一比对检查。对享受高考加分照顾的新生、自主招生新生及通过有关专项计划录取的农村和贫困地区新生进行资格复核。要组织专家组对艺术、体育专业和高水平艺术团、高水平运动队等录取新生开展入学专业复测。对存疑的考生，要认真与生源地省级招生考试机构核实，严防冒名顶替和资格造假。

同时强调，对弄虚作假、徇私舞弊骗取高考加分资格、录取资格或冒名顶替入学的新生，未按规定公示有关资格身份的新生，未经省级招生考试机构办理录取手续的新生以及其他违规录取的新生，一律不予学籍电子注册，并报告有关部门倒查追责。





