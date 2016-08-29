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每天3000多位老人吃饭，一日三餐只收10元，2万名义工服务老人生活……这是武汉道能义工幸福食堂创造的独特养老模式。他们不以盈利为目的，只为老人安享幸福晚年，获得民政部的高度肯定。

昨日，武汉召开社区为老服务幸福食堂专家座谈会，多方共同探讨：如何让道能食堂的幸福温度更好传递下去？



一粥一饭皆有温暖人情味



随着独居老人增多，他们的吃饭问题成为养老难题之一。截至2015年底，武汉60岁以上老年人口达163.76万，老龄化占比19.74%，且独居老人占30%。众口难调，办食堂不易，办老人食堂更难。武汉市副市长刘立勇坦陈，此前，某社区就因无法满足老人多样需求，最终食堂开不下去。“虽然花了钱，但老人不买账。”

有感于此，企业家曾少峰怀着感恩之心，将生意交给妻子打理，自己去为老人吃饭忙乎。2013年，道能第一家幸福食堂在硚口发展社区开业，面向65岁以上老人配餐。食堂宗旨是“好吃、不贵、有人情味”。

一开始，曾少峰以为只管做好吃的就行，但来吃饭的老人骤减。原来，菜谱偏荤，大鱼大肉老人消化不了。他请来四星级酒店厨师，谁知老人说，好看不好吃，菜不能太辣太咸太甜。

他就开始摸索每个老人的口味。得知老人爱吃南瓜面疙瘩、青菜米糊、板油馄饨等传统小吃，就四处请教民间高手。一个身材高大的企业家钻进厨房，虽闹了不少笑话，但如今他已精通厨艺，做的面窝、牛肉面都成了老人们的最爱。很多老人一见他，就亲热地搂着他喊“干儿子”“大头”。“最初我以为只要舍得投入就行，做着才发觉，这不光是钱的事。”曾少峰说，要做好老人的公益事，要用心，特别要有责任心。



2万义工为老人幸福发力



道能食堂今已推广到武昌电力新村、彭刘杨和黄陂区人和天地等5个社区，不仅解决了老人吃饭问题，还让他们感受到晚年的温暖。

在电力新村社区，每天有800多位老人就餐，看着食堂员工忙不过来，社区婆婆们就义务帮忙。刘桂香老人说，以前老是待在家里闷着，后来到食堂跟姐妹们聊天做点事，气色好多了。徐崇泽和方细云老人在食堂相遇相知，最终结为伴侣，曾少峰在幸福食堂为两位老人操办了特别婚礼，在社区传为美谈。

为让老人得到更多子女的陪伴，幸福食堂还推出“1元亲情套餐”。每周末，凡是陪外公外婆、爷爷奶奶过早的子女、孙子孙女，加1元就可吃早餐，以此鼓励子女常回家看看。

幸福食堂倡导敬老文化，2万名大学生、企业老板员工、机关干部、部队战士、医护人员等应招成为志愿者。他们每周轮流到幸福食堂做清洁，为独居病残老人送餐上门、陪老人聊天，志愿服务总时长达3万多小时。

幸福食堂的电脑记录着每位老人的生日，每月为老人集中开生日会，曾少峰亲自下长寿面。每逢春节、元宵、重阳，幸福食堂都将老人请到一起，与志愿者共度欢乐时光。



亏损与曙光交织的处境



一日三餐10元，90岁以上老人免费，坚持用好菜好油，难道不亏钱？

曾少峰说，先亏得多，现在慢慢亏得少了。幸福食堂运行3年，累计亏损200多万元。

虽一直亏损，曾少峰却越来越有信心。最初的发展社区幸福食堂算1.0版本，是为老人做10元食堂的好事；营北社区幸福食堂是1.5版本，已有公益品牌雏形；再到电力新村社区就是2.0版本，以市场营销收入弥补亏损。由于幸福食堂饭菜货真价实，定制快餐广受企业职工欢迎，电力新村社区日均有100多份订单，渐渐实现微利。

中南财大社会学教授赵曼认为，今后，道能食堂发展壮大的最有利资本就是社会信任资本，信任无价，口碑是最大的财富。据估算，一个社区幸福食堂只要超过200多名外来人员就餐，就不会亏损。

在道能的号召下，多家爱心企业加入助老事业，武昌区两家食堂的装修费用便是由企业赞助的。

武汉市民政局负责人表示，道能幸福食堂依托街道、社区提供场地、设备和水电优惠，大大降低投入成本，对接2万多名义工参与服务，减少了人力成本，整合企业和爱心人士捐赠，缓解了食堂运行经济压力。

下半年，江汉区满春街、青山区青和居的幸福食堂也将开张。曾少峰预计，幸福食堂年内可以扭亏。



复制经验要迈过3道坎



近日，武汉市民政局在全市推广道能食堂，希望学习他们不以盈利为目的服务精神、整合多方公益合伙人的机制以及品牌经营、连锁发展的可复制模式。

武汉社科院研究员黄红云说，复制道能经验，关键要迈过三道坎。一、要养成公共意识，养老不是哪一个人哪一个部门的事，是几百万家庭和上千万武汉人的事，要让大家都意识到，老人的今天，是我们的明天；二、养老也不是靠有钱、有床位就能办好，要贴近老人需求，想他们之所想。同时，为老人服务的带头人必须能干、无私、肯吃苦，否则拿着钱也办不好事；三、要搭建公共平台，积极运用互联网+，让养老公共体系得以构建。

武汉大学社会学教授尚重生建议，因老人年龄大，各项风险也大，养老服务需建立完善的法律保护网络，以免后期纠纷。





